Столетняя китаянка ждала пропавшего супруга 80 лет

Столетняя китаянка ушла из жизни, так и не дождавшись вестей и возвращения своего супруга, который уехал из страны на заработки восемьдесят лет назад, пишет «Lenta.Ru».

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Китайская долгожительница Ду Хучжэнь умерла 8 марта нынешнего года в возрасте 103 лет. Перед кончиной женщина держала в руках свою старую наволочку, которой пользовалась в 1940 году, когда выходила замуж за Хуана Цзюньфу.

Мужчина ушел в армию Гоминьдана сразу после свадьбы и уехал на фронт. В 1943 году жена нашла Хуана и была с ним несколько месяцев. После того, как Ду забеременела, она уехала домой и родила сына в январе 1944 года. Имя ребенка Хуан Фачан.

Муж приезжал на некоторое время домой, а затем уехал на заработки в другую страну.

Супруг отправлял жене письма, последнее послание Хуан отправил 15 января 1952 года. В то время он трудился в Малайзии, затем переехал в Сингапур.

Все эти годы – восемьдесят лет верная жена ждала возвращения мужа домой. Ду звали замуж другие мужчины, но она отказывалась. Внучка женщины, Хуан Лиин, сообщила, что перед уходом в мир иной бабушка увидела во сне мужа и умерла спокойно. Родные мужчины намерены найти данные о нем и его близких в других странах.