Почему синоптика невозможно заменить даже суперкомпьютером

Работники гидрометслужбы отметили профессиональный праздник. За погодой по всей стране следят космические спутники и тысячи наземных станций. Как организована работа синоптиков, узнала корреспондент «МИР 24 Анастасия Лиходедова.

От холода у Марины немеют лицо и руки. На улице минус 35, сильный ветер. И это в конце марта. В таких условиях метеорологу каждые три часа приходится измерять погоду. Это Анадырь, Чукотка. Настоящий край земли.

Марина Кайгородова, начальник станции «М-2 Анадырь»:

Натянуты у нас канатные тросы для страховки, потому что здесь сильные ветра. Тросы служат для страховки и ориентира. Потому что по объектам мы не можем ориентироваться, когда у нас метель. Здесь работают сильные духом люди. Слабые здесь не задерживаются.

Рабочая смена метеоролога длится сутки. Все это время непрерывно наблюдают за погодой с помощью электронных приборов.

Самый красивый и магический прибор на метеоплощадке, это, конечно же, гелиограф. По нему мы определяем продолжительность солнечного сияния или, простыми словами, солнечный день сколько часов продолжительность, - рассказала Марина Кайгородова.

Здесь измеряют температуру воздуха и земли, направление и скорость ветра, влажность, а зимой еще и промерзание почвы. Следят за радиационным загрязнением окружающей среды, за химическим составом воздуха. И не только.

Ближайщий населенный пункт в 20 километрах от метеостанции. Здесь работают три девушки без городских условий: нет газа и горячей воды.

Лилия Галимова, техник-метеоролог станции «М-2 Анадырь»:

Мы девушки активные, бодрые, экстремальные. Привлекает нас в этой работе то, что здесь подальше от цивилизации, в уединении природы. Красивая растительность, разнообразная. Грибы и ягоды.

Все показатели с датчиков с метеоплощадки поступают на компьютер. Метеорологи их обрабатывают, а после отправляют в Гидрометцентр России. Сюда поступают данные со всей страны. Их упорядочивает суперкомпьютер. А вот прогноз погоды составляют уже синоптики. Предсказать погоду точно они могут только на три дня. Марина Макарова - ведущи метеоролог Гидрометцентра. Больше 40 лет следит за погодой. Она из геофизической семьи. Синоптиком стала благодаря сестре, которая тоже хотела быть метеорологом.

Марина Макарова, ведущий сотрудник Гидрометцентра России:

Для метеорологов, говорят, хорошая погода это погода оправдавшаяся. Когда идет все так, как у тебя было описано в прогнозе. Неважно, это может быть и солнечная погода, может быть и сильный ливень, гроза, сыпаться камни, как иногда говорят.

В Гидрометцентре приходилось прогнозировать и затопленный Тулун в Иркутской области, и мощные ураганы в нескольких регионах страны, и наводнение в Сочи. В этом ситуационном центре о таких явлениях как раз и докладывают всем ведомствам.

Мы не просто обычную погоду доводим, а именно там, где надо «подстелить. То есть, прогноз ежедневный до недели. По понедельникам в режиме видеоконферецсвязи руководство МЧС нас подключает, и мы информируем, где какие опасные явления погоды. Будь то лавинная опасность, если начинается весна, весеннее половодье, - рассказал заместитель директора Гидрометцентра России по работе Ситуационного центра Юрий Варакин.

Авиация, судоходство, сельское хозяйство без прогнозов не живут. И в Великую Отечественную войну знать погоду было крайне необходимо.

«Перед нами карта за 21 июля 1941 года. Все наблюдения синоптические это составляло военную тайну. Могут самолеты летать без сообщений синоптика? Нужно знать, какая облачность, какой ветер», - пояснила ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Екатерина Круглова.

Заменить синоптика даже суперкомпьютером невозможно. Сейчас машина и люди думают над задачей, которую пока ни одна метеослужба в мире не может выполнить дать точный прогноз погоды на две недели.