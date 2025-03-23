Как американцы форсировали Рейн и взяли в плен 300 тысяч немцев

Адольф Гитлер искренне верил, что отступление — для трусов. Это правило регулярно приводило к катастрофам в боях с Красной армией, а в ходе Рурского наступления союзников на западе стало причиной попадания в котел рекордного количества немцев. В марте 1945-го американские войска при поддержке британцев форсировали Рейн, захватили Рурский промышленный район и устремились к Эльбе. О том, как им удалось устроить гигантский котел с минимальными собственными потерями, — в материале «Газеты.Ru».

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«Блокада Рура»

Начало 1945 года обернулось для гитлеровской Германии сплошной черной полосой, военные разгромы шли один за другим. В январе на востоке Красная армия уничтожила весь проходящий по Польше немецкий фронт, продвинулась на сотни километров и вышла к восточным предместьям Берлина, а в феврале на юге захватила важнейший город Будапешт. В марте для СССР на первом месте находилась подготовка к Берлинской операции, и потому для гитлеровцев, казалось бы, на востоке наступило относительное снижение интенсивности боев. Именно в этот момент союзники начали полномасштабное наступление на западе, где фронт на тот момент проходил вдоль Рейна.

Там ситуация для нацистов была не менее отчаянной, а решения немецкого командования диктовались скорее пропагандой, чем логикой. Например, десятки тысяч военнопленных и подневольных рабочих направили на строительство вдоль границы с Нидерландами Вестфальского вала (Westfalenwall). Это была тонкая цепь противотанковых рвов, пулеметных точек и позиций гранатометчиков, несерьезная с военной точки зрения, но крайне духоподъемная для радиопропагандистов.

Другой пример — в качестве ответной меры на непрерывные налеты истребителей-бомбардировщиков, гауляйтер Южной Вестфалии Альберт Хоффман издал приказ о казнях сбитых летчиков руками местного населения.

Апофеозом безумия же стал знаменитый гитлеровский «приказ Нерона»: перед отступлением немецкие войска должны были уничтожить все инфраструктурные и энергетические объекты, любые предприятия, материальные ценности и даже запасы продовольствия и источники воды.

В теории это должно было помешать союзным войскам продвигаться, но на самом деле это был приказ о геноциде немецкого народа, отданный в качестве мести за недостаточно, по мнению Гитлера, героическое сопротивление союзникам.

Союзники же, напротив, действовали методично и рационально. Главным их козырем была англо-американская авиация, которая в марте начала операцию «Блокада Рура» — промышленного района вокруг городов Дортмунд и Эссен. Целью номер один были поезда, железнодорожные и автомобильные мосты, а так же сортировочные ж/д станции, автопарки и аэродромы. На втором месте по важности были военные склады, казармы, тренировочные полигоны и небольшие заводы: большие давно уничтожила стратегической авиацией, а эти же налеты проводились силами фронтовой — средними бомбардировщиками и истребителями. Небольшие самолеты часто действовали в режиме «свободной охоты», расстреливая из пушек движущиеся поезда и автотранспорт.

В результате движение по немецким дорогам почти полностью остановилось, и солдаты остались выживать с тем, что было в руках. Ответить на это немцам было нечем, кроме как казнями пленных (это мотивировалось гибелью мирных жителей от атак истребителей-бомбардировщиков) и собственного населения. Истребители Люфтваффе стояли без топлива, но в каком-то смысле это был лучший исход, — как только топливо появлялось и самолеты поднимались в небо, их тут же уничтожали союзники.

Даешь Рейн

Наземное наступление союзников началось поздно вечером 23 марта с операции Plunder («Разбой») — форсирования Рейна к северу от Эссена у городка Везель. Сам город еще днем был полностью разрушен ударами авиации, а ближе к вечеру четыре тысячи артиллерийских орудий союзников несколько часов бомбили немецкие позиции на восточном берегу. Поскольку бронетехника во время сосредоточения крайне уязвима для вражеской артиллерии, по всему западному берегу Рейна в районе операции были развернуты постановщики дымовой завесы — и густое облако скрыло союзные войска. В 21:00 реку пересекли британские плавающие бронетранспортеры «Баффало» при поддержке танков «Шерман» в плавающей модификации.

Они расчистили плацдарм для инженерных частей, а разрушенный город заняли отряды коммандос. Инженеры сразу же приступили к наведению понтонных мостов, чтобы открыть дорогу остальной армии. Аналогичные переправы наводились в паре десятков километров вниз и вверх по течению, также в целом удачно — самой большой проблемой была немецкая артиллерия, которую наводили по плацдармам спрятавшиеся наблюдатели.

Англичане и американцы во время Второй мировой войны прославились масштабными воздушно-десантными операциями, и в этот раз себе изменять не стали. На рассвете 24 марта началась операция Varsity, — на восточный берег забросили 7200 британских и 9700 американских десантников на парашютах и планерах. К бойцам присоединилось 2692 одних только пилотов десантных планеров.

Парашютисты неизбежно несут значительные потери, поскольку вынуждены выбивать противника из зданий и окопов, используя лишь легкое вооружение. Иногда планеристы заходили на посадку под плотным огнем и, снеся при приземлении забор, начинали перестрелку с немцами прямо из деревянного планера.

В результате десантники потеряли около трех тысяч человек убитыми и ранеными, но решили поставленные задачи: уничтожили артиллерийские позиции, зачистили территорию от наблюдателей и позволили основной части армии форсировать Рейн без проблем.

По понтонным мостам на восточный берег перешли американские механизированные части, которые начали расширять плацдарм и продвигаться на восток, вглубь страны, чтобы обойти Рурскую область с севера. Там их поджидали немецкие войска, которые в иной ситуации могли бы оказать значительное сопротивление и навязать тяжелый встречный бой. Однако этого не произошло — из-за «блокады Рура» немцы не могли передвигаться, не имели топлива и боеприпасов, и потому навязать бой танковым частям были не в состоянии. К тому же движение пехоты и танков предваряли масштабные воздушные налеты, единственным способом выжить во время которых было поглубже зарыться в землю.

Хоть Гитлер к тому времени и проклинал немцев за трусость, никакой поголовной сдачи в плен не наблюдалось, в отличие от аналогичной ситуации во время «Бури в пустыне» 1991 года, где саддамовские войска были так же подавлены бомбардировками. На каждый сдавшийся без боя городок на пути американских войск попадался другой, где защитники сражались за каждое здание до последнего человека.

Когда союзные войска продвинулись вглубь на 60 км и достигли северных предместий Дортмунда, оказалось, что в нем немцы даже не думают прекращать сопротивление. Большого значения это не имело — танки и бронетранспортеры просто обошли город севернее и направились дальше вглубь страны. Покинуть укрепления и помешать им немцы уже не могли.

Блокпост-минутка

Синхронно с продвижением к северу от Рурской области началось наступление в 150 км к югу близ города Кобленц. Там американские войска еще в начале марта захватили плацдарм на восточном берегу Рейна, действуя с наскока и преодолев мост, который не успели взорвать. 25 марта был взят Франкфурт-на-Майне, и союзники двигались дальше на северо-восток, пытаясь взять окруженную в Рурской области группировку в гигантские клещи. Главнокомандующий группой армий «Б» фельдмаршал Вальтер Модель требовал от руководства разрешить немедленный отход на восток, чтобы избежать окружения, но ответ Гитлера был твердым: сдача важнейшего промышленного района не обсуждается. Некоторые пытались ему возразить, что разницы между окруженным и сданным районом нет, но аргументы не действовали, — так, якобы «Рурская крепость» должна была сковать сотни тысяч солдат противника на ближайшие месяцы.

Результат не заставил себя ждать. 1 апреля, на католическую пасху, наступавшие с юга и с севера части соединились в районе Падерборна, в 140 км от Рейна. Идея с «крепостью» тоже прогорела: поскольку вжатые в землю и лишенные топлива немецкие войска не могли маневрировать, англичане и американцы выделили не слишком большие силы на блокаду и продолжили наступление на восток, навстречу Красной армии, движущейся к Эльбе.

О том, как это выглядело с немецкой стороны, красноречиво рассказывал рейсхминистр вооружения Альберт Шпеер, который находился на западе с целью саботажа «приказа Нерона».

«Наши войска уже отступили, на притихших улицах и площадях [городка Лор] воцарилось тревожное ожидание. На одном из перекрестков обнаружился одинокий солдат с парой фаустпатронов. Он удивленно взглянул на меня. "Кого вы здесь ждете, черт побери?" — спросил я. "Американцев", — ответил он. "И что вы собираетесь делать, когда они придут?". Солдат колебался долю секунды: "Рвану отсюда". У меня создалось впечатление, что здесь, как и повсюду, люди считают войну законченной. <...> Теперь лишь изредка попадались небольшие воинские соединения, маршировавшие навстречу противнику пешком и без тяжелого вооружения. Это были брошенные в последний бой учебные части. Деревенские жители деловито копались в своих садах: прятали фамильное серебро и другие ценности. Повсюду нас встречали дружелюбно и любезно, только никому не нравилось, когда мы при появлении вражеских самолетов останавливались, подвергая опасности их дома. "Герр министр, вы не могли бы проехать чуть дальше, к следующему дому?" — обычно кричал кто-нибудь из окна. По улицам городков и деревень Тюрингии бесцельно слонялись одетые в форму члены частей НСДАП, в основном СА. Заукель провел "большой призыв", набрав в фольксштурм стариков и подростков. Предполагалось, что они сразятся с врагом, но оружия для них так и не нашлось. Несколько дней спустя Заукель отдал им приказ сражаться до последней капли крови и отбыл на автомобиле в Южную Германию», — Альберт Шпеер, рейхсминистр вооружения.

Блокирующие части приступили к планомерной ликвидации котла, где было сосредоточено около 370 тысяч немецких солдат (значительная часть была представлена тыловыми, плохо вооруженными частями). Те укрепления, о которых месяц назад с помпой рассказывали пропагандисты, американцы называли «блокпост-минутка» — потому что на преодоление противотанкового рва, подорванного моста или одиночного ДЗОТа у прекрасно обученной и оснащенной армии уходило немного времени. Наступающие «подъедали» плацдарм по краям, заставляя немцев отступать к его центру и превращаться в идеальную цель для артиллерии. К 14 апреля котел разрезали на западную и восточную части.

Большинство других генералов бы в такой ситуации сдались, но командовавший обороной Рура Модель был фанатичным нацистом и следовал приказу Гитлера, который предписывал сражаться до конца. В итоге организованной сдачи американцы так и не дождались, и каждая часть и подразделение капитулировали в частном порядке. Нацистские фанатики пытались этому помешать, расстреливая солдат за любую демонстрацию намерений сдаться, но их было слишком мало, чтобы справиться со всеми.

19 апреля немецкое верховное командование доложило:

«Битва между Руром и Рейном окончена. За недели упорных боев войска всех родов под командованием фельдмаршала Моделя сковали превосходящие силы двух американских армий и, образцово исполняя свой долг, сопротивлялись им до последнего вздоха».

Даже это было неправдой — войска США наступали меньшими силами на бо́льшие, имея всего 250 тыс. человек, но используя преимущество в вооружении и в позиции. Потери западных союзников за всю операцию от форсирования Рейна до ликвидации котла составили примерно 10 тыс. человек убитыми.

«Крепость Рур» в итоге превратилась в самую крупную капитуляцию немецких войск за всю войну. В плен попало около 300 тысяч солдат и 30 генералов, а западный фронт Третьего рейха фактически перестал существовать.

Модель покончил с собой 21 апреля в лесу неподалеку от Дуйсбурга. Его последние слова хорошо иллюстрируют тот делирий, в котором из-за Гитлера оказался весь немецкий народ.

«Под давлением военных событий становится ясно, что большие слои немецкого народа, а следовательно, и войска, все еще заражены еврейским и демократическим ядом материалистического образа мышления», — написал человек, чьи солдаты в эти минуты вели последний бой «с одной винтовкой на троих» против главных, по собственному мнению, носителей демократии, в дни, когда к Берлину подступала Красная армия, где материализм был обязательной идеологией.

Через четыре дня после самоубийства Моделя советские и американские войска встретились на Эльбе, а вскоре закончилась и сама война.