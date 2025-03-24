«Власть трещит по швам». Как в Киргизии случилась «тюльпановая революция»

Ровно 20 лет назад, 24 марта 2005 года, в Бишкеке подошли к кульминации массовые беспорядки, в результате которых президент Киргизии Аскар Акаев бежал в Россию. Насильственная смена власти получила название «тюльпановая революция». О том, что происходило в те дни в Киргизии, — в материале «Ленты.ру».

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Протесты начинаются

27 февраля и 13 марта 2005 года в Киргизии в два тура прошли выборы в Жогорку Кенеш — парламент страны.

Выборам предшествовали массовые митинги, вспыхнувшие еще в январе. Их причиной стало снятие с предвыборной гонки нескольких оппозиционных кандидатов, включая Розу Отунбаеву — лидера движения «Ата-Журт» («Отечество») и бывшего министра иностранных дел республики.

Однако это был лишь повод. К тому моменту в стране уже назревал социально-политический кризис: неэффективность государственного аппарата, узурпация власти, коррупция и острые родоплеменные противоречия среди элит усиливали напряженность.

Лидерами оппозиции были выходцы из южных областей — Роза Отунбаева и бывший премьер-министр, председатель «Народного движения» Курманбек Бакиев

Оппозиция предлагала срочно созвать внеочередную сессию обеих палат парламента и продлить их полномочия еще на год, чтобы затем провести досрочные президентские выборы.

Это было связано с новой Конституцией, согласно которой Киргизия должна была перейти от президентской формы правления к парламентско-президентской республике. Проект реформы курировался самим президентом Аскаром Акаевым, срок полномочий которого заканчивался в 2005 году. Однако он не собирался уходить и стремился сохранить абсолютную власть.

90 % мест в парламенте по итогам выборов получили провластные и независимые кандидаты. Среди них оказались и дети президента — 32-летняя Бермет Акаева, возглавлявшая партию «Алга, Кыргызстан!» («Вперед, Киргизия!»), и 29-летний Айдар Акаев

Оппозиционные партии в парламент не прошли.

Захваты

Сначала акции протеста против фальсификаций на выборах проходили мирно, но вскоре ситуация резко обострилась. В этом, по некоторым данным, сыграли свою роль и западные структуры.

Толпы оппозиционеров начали громить все на своем пути.

Столкновения с милицией начались, что характерно, на юге страны — в Джалал-Абадской, Нарынской и Ошской областях.

Основные требования протестующих: пересмотр итогов выборов, отставка президента Аскара Акаева, председателя Центральной избирательной комиссии Сулаймана Иманбаева и местных властей

4 марта начались первые захваты административных зданий в Джалал-Абаде.

18 марта протестующие взяли под контроль здание областной государственной администрации в Оше — втором по величине городе страны.

Власть Акаева трещит по швам, скоро Бишкек окажется в кольце Роза Отунбаева лидер оппозиционного движения «Ата-Журт»

Установили «народную власть»

20 марта в Джалал-Абаде и Оше милиция и спецназ начали операцию по освобождению зданий, захваченных протестующими. Однако к вечеру оппозиция вновь пошла в наступление — она не только вернула под свой контроль здание администрации, но и заняла территорию аэропорта, а также комплекс правоохранительных учреждений.

На следующий день, 21 марта, когда страна отмечала Навруз — праздник весны, протестующие в Оше установили полный контроль над ключевыми объектами города. В их руках оказались здания городской администрации, региональных управлений милиции и комитета нацбезопасности, а также крупнейший на юге страны аэропорт.

Оппозиция объявила об установлении в регионе «народной власти» и созвала курултай — народное собрание

Заседание открывается

Несмотря на то что протесты охватили почти всю страну, 22 марта в Бишкеке открылось первое заседание парламента нового созыва.

Как заявил премьер-министр Николай Танаев, «события в стране пошли по силовому сценарию» в результате слухов о гибели от рук спецназа нескольких манифестантов. Несмотря на заявление Курманбека Бакиева, возглавившего Координационный совет народного единства, о том, что власть готова начать переговоры с оппозицией, прекратить волну насилия не удалось.

Органы правопорядка дают достойный отпор действиям оппозиции, так будет и впредь Аскар Акаев президент Киргизии

Кульминация все ближе

24 марта протесты достигли пика. В этот день тысячи демонстрантов вышли на улицы Бишкека.

Многотысячная толпа двинулась с окраин столицы к административному кварталу. Достигнув площади Ала-Тоо, митингующие — около 30 тысяч человек — потребовали немедленной отставки власти. Спустя несколько часов они пошли на штурм и захватили здание правительства.

Любопытно, что в тот же день Верховный суд Киргизии отменил итоги выборов, признав законным двухпалатный парламент прошлого созыва

Массовые беспорядки

Однако протесты быстро переросли в массовые беспорядки.

Всю ночь вандалы и мародеры в Бишкеке жгли автомобили, грабили торговые центры и интернет-клубы.

$ 100 млн составил ущерб от мародерства

На следующий день, 25 марта, протестующие попытались взять штурмом здание парламента. Однако депутаты сумели предотвратить его захват, выйдя на улицу для переговоров с митингующими.

По официальным данным, за время волнений погибли 15 человек, почти 500 — получили ранения

Бегство первого лица

Не дожидаясь захвата президентской резиденции и аэропорта, Аскар Акаев вместе с семьей бежал в Казахстан.

29 марта он заявил, что находится в России.

Погромы прекращаются

После штурма правительства часть протестующих направилась в пригород Бишкека, где в колонии отбывал срок Феликс Кулов — бывший мэр столицы и северный политик, осужденный в 2001 году по обвинению в крупных хищениях.

Спустя всего полчаса после своего освобождения он уже выступал по государственному телевидению с обращением к нации.

Освобождение популярного Феликса Кулова помогло стабилизировать ситуацию и остановить беспорядки

Новая власть

25 марта парламент назначил Курманбека Бакиева исполняющим обязанности президента и премьер-министра. Роза Отунбаева возглавила Министерство иностранных дел, а Феликс Кулов получил контроль над силовыми структурами.

29 марта верхняя палата парламента (Собрание народных представителей) объявила о самороспуске.

4 апреля в здании посольства Киргизии в Москве Аскар Акаев подписал заявление об отставке. Официально он покинул пост 11 апреля, когда это решение поддержали депутаты

Новые власти обвинили бывшего президента в создании семейно-клановой системы правления и узурпации власти.

В январе 2023 года все уголовные дела против Аскара Акаева были прекращены

Бакиев приходит к власти и бежит от власти

Курманбек Бакиев, возглавивший страну после «тюльпановой революции», в июле 2009 года был переизбран на пост президента. Однако уже в апреле 2010-го его режим пал в результате массовых протестов — он бежал из страны вместе с семьей и ближайшим окружением.

Нет силы, которая заставит меня отказаться от моей клятвы. Только смерть остановит меня. Я, Курманбек Бакиев, законно избранный президент Кыргызстана, признанный мировым сообществом Курманбек Бакиев президент Киргизии

С тех пор он живет в политической эмиграции в Белоруссии.

Дела

В Киргизии Курманбек Бакиев был признан виновным в злоупотреблении властью и организации покушения на бизнесмена Шона Дэйли. Заочно приговорен к 24 и 25 годам лишения свободы.

В июле 2021 года его объявили в международный розыск — Курманбека Бакиева также подозревают в коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор.

Плачевные итоги

Несмотря на смену власти, многие быстро разочаровались в новых лидерах. В элите произошла лишь частичная ротация, а кардинальных перемен в политике общество так и не увидело.

За пять лет правления Курманбека Бакиева Конституция Киргизии менялась трижды, что еще больше дестабилизировало и без того шаткую политическую систему

Новая власть не проводила экономических реформ, и уровень жизни населения продолжал падать. Все больше людей вынуждены были искать работу за границей, главным образом в России.

К 2010 году число трудовых мигрантов достигло миллиона человек — из них 800 тысяч не собирались возвращаться на родину.

Одновременно Киргизию начало все чаще покидать русское население, которое опасалось межэтнического противостояния в стране.