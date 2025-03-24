«Власть трещит по швам». Как в Киргизии случилась «тюльпановая революция»

«Власть трещит по швам» 20 лет назад в Киргизии случилась цветная революция. Почему она привела страну к хаосу и бегству населения?
Ровно 20 лет назад, 24 марта 2005 года, в Бишкеке подошли к кульминации массовые беспорядки, в результате которых президент Киргизии Аскар Акаев бежал в Россию. Насильственная смена власти получила название «тюльпановая революция». О том, что происходило в те дни в Киргизии, — в материале «Ленты.ру».
Протесты начинаются
27 февраля и 13 марта 2005 года в Киргизии в два тура прошли выборы в Жогорку Кенеш — парламент страны.
Выборам предшествовали массовые митинги, вспыхнувшие еще в январе. Их причиной стало снятие с предвыборной гонки нескольких оппозиционных кандидатов, включая Розу Отунбаеву — лидера движения «Ата-Журт» («Отечество») и бывшего министра иностранных дел республики.
Однако это был лишь повод. К тому моменту в стране уже назревал социально-политический кризис: неэффективность государственного аппарата, узурпация власти, коррупция и острые родоплеменные противоречия среди элит усиливали напряженность.
Лидерами оппозиции были выходцы из южных областей — Роза Отунбаева и бывший премьер-министр, председатель «Народного движения» Курманбек Бакиев
Оппозиция предлагала срочно созвать внеочередную сессию обеих палат парламента и продлить их полномочия еще на год, чтобы затем провести досрочные президентские выборы.
Это было связано с новой Конституцией, согласно которой Киргизия должна была перейти от президентской формы правления к парламентско-президентской республике. Проект реформы курировался самим президентом Аскаром Акаевым, срок полномочий которого заканчивался в 2005 году. Однако он не собирался уходить и стремился сохранить абсолютную власть.
90 % мест в парламенте по итогам выборов получили провластные и независимые кандидаты. Среди них оказались и дети президента — 32-летняя Бермет Акаева, возглавлявшая партию «Алга, Кыргызстан!» («Вперед, Киргизия!»), и 29-летний Айдар Акаев
Оппозиционные партии в парламент не прошли.
Захваты
Сначала акции протеста против фальсификаций на выборах проходили мирно, но вскоре ситуация резко обострилась. В этом, по некоторым данным, сыграли свою роль и западные структуры.
Толпы оппозиционеров начали громить все на своем пути.
Столкновения с милицией начались, что характерно, на юге страны — в Джалал-Абадской, Нарынской и Ошской областях.
Основные требования протестующих: пересмотр итогов выборов, отставка президента Аскара Акаева, председателя Центральной избирательной комиссии Сулаймана Иманбаева и местных властей
4 марта начались первые захваты административных зданий в Джалал-Абаде.
18 марта протестующие взяли под контроль здание областной государственной администрации в Оше — втором по величине городе страны.
Власть Акаева трещит по швам, скоро Бишкек окажется в кольце Роза Отунбаева лидер оппозиционного движения «Ата-Журт»
Установили «народную власть»
20 марта в Джалал-Абаде и Оше милиция и спецназ начали операцию по освобождению зданий, захваченных протестующими. Однако к вечеру оппозиция вновь пошла в наступление — она не только вернула под свой контроль здание администрации, но и заняла территорию аэропорта, а также комплекс правоохранительных учреждений.
На следующий день, 21 марта, когда страна отмечала Навруз — праздник весны, протестующие в Оше установили полный контроль над ключевыми объектами города. В их руках оказались здания городской администрации, региональных управлений милиции и комитета нацбезопасности, а также крупнейший на юге страны аэропорт.
Оппозиция объявила об установлении в регионе «народной власти» и созвала курултай — народное собрание
Заседание открывается
Несмотря на то что протесты охватили почти всю страну, 22 марта в Бишкеке открылось первое заседание парламента нового созыва.
Как заявил премьер-министр Николай Танаев, «события в стране пошли по силовому сценарию» в результате слухов о гибели от рук спецназа нескольких манифестантов. Несмотря на заявление Курманбека Бакиева, возглавившего Координационный совет народного единства, о том, что власть готова начать переговоры с оппозицией, прекратить волну насилия не удалось.
Органы правопорядка дают достойный отпор действиям оппозиции, так будет и впредь Аскар Акаев президент Киргизии
Кульминация все ближе
24 марта протесты достигли пика. В этот день тысячи демонстрантов вышли на улицы Бишкека.
Многотысячная толпа двинулась с окраин столицы к административному кварталу. Достигнув площади Ала-Тоо, митингующие — около 30 тысяч человек — потребовали немедленной отставки власти. Спустя несколько часов они пошли на штурм и захватили здание правительства.
Любопытно, что в тот же день Верховный суд Киргизии отменил итоги выборов, признав законным двухпалатный парламент прошлого созыва
Массовые беспорядки
Однако протесты быстро переросли в массовые беспорядки.
Всю ночь вандалы и мародеры в Бишкеке жгли автомобили, грабили торговые центры и интернет-клубы.
$ 100 млн составил ущерб от мародерства
На следующий день, 25 марта, протестующие попытались взять штурмом здание парламента. Однако депутаты сумели предотвратить его захват, выйдя на улицу для переговоров с митингующими.
По официальным данным, за время волнений погибли 15 человек, почти 500 — получили ранения
Бегство первого лица
Не дожидаясь захвата президентской резиденции и аэропорта, Аскар Акаев вместе с семьей бежал в Казахстан.
29 марта он заявил, что находится в России.
Погромы прекращаются
После штурма правительства часть протестующих направилась в пригород Бишкека, где в колонии отбывал срок Феликс Кулов — бывший мэр столицы и северный политик, осужденный в 2001 году по обвинению в крупных хищениях.
Спустя всего полчаса после своего освобождения он уже выступал по государственному телевидению с обращением к нации.
Освобождение популярного Феликса Кулова помогло стабилизировать ситуацию и остановить беспорядки
Новая власть
25 марта парламент назначил Курманбека Бакиева исполняющим обязанности президента и премьер-министра. Роза Отунбаева возглавила Министерство иностранных дел, а Феликс Кулов получил контроль над силовыми структурами.
29 марта верхняя палата парламента (Собрание народных представителей) объявила о самороспуске.
4 апреля в здании посольства Киргизии в Москве Аскар Акаев подписал заявление об отставке. Официально он покинул пост 11 апреля, когда это решение поддержали депутаты
Новые власти обвинили бывшего президента в создании семейно-клановой системы правления и узурпации власти.
В январе 2023 года все уголовные дела против Аскара Акаева были прекращены
Бакиев приходит к власти и бежит от власти
Курманбек Бакиев, возглавивший страну после «тюльпановой революции», в июле 2009 года был переизбран на пост президента. Однако уже в апреле 2010-го его режим пал в результате массовых протестов — он бежал из страны вместе с семьей и ближайшим окружением.
Нет силы, которая заставит меня отказаться от моей клятвы. Только смерть остановит меня. Я, Курманбек Бакиев, законно избранный президент Кыргызстана, признанный мировым сообществом Курманбек Бакиев президент Киргизии
С тех пор он живет в политической эмиграции в Белоруссии.
Дела
В Киргизии Курманбек Бакиев был признан виновным в злоупотреблении властью и организации покушения на бизнесмена Шона Дэйли. Заочно приговорен к 24 и 25 годам лишения свободы.
В июле 2021 года его объявили в международный розыск — Курманбека Бакиева также подозревают в коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор.
Плачевные итоги
Несмотря на смену власти, многие быстро разочаровались в новых лидерах. В элите произошла лишь частичная ротация, а кардинальных перемен в политике общество так и не увидело.
За пять лет правления Курманбека Бакиева Конституция Киргизии менялась трижды, что еще больше дестабилизировало и без того шаткую политическую систему
Новая власть не проводила экономических реформ, и уровень жизни населения продолжал падать. Все больше людей вынуждены были искать работу за границей, главным образом в России.
К 2010 году число трудовых мигрантов достигло миллиона человек — из них 800 тысяч не собирались возвращаться на родину.
Одновременно Киргизию начало все чаще покидать русское население, которое опасалось межэтнического противостояния в стране.
Новая власть намерена на деле обеспечить развитие всех этнических групп и соблюдение их прав, укрепление межэтнического согласия в стране. Русский язык останется языком межнационального общения. Россия была и будет нашим стратегическим партнером Курманбек Бакиев президент Киргизии