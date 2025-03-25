Как Россия разделилась на два непримиримых лагеря

Всероссийское учредительное собрание, суть которого в установлении государственности после отречения Николая II — представительный орган, избранный в ноябре 1917 года и созванный в январе 1918-го. Большевики во главе с Владимиром Ульяновым-Лениным принудительно распустили Учредительное собрание. Это решение было одобрено в ходе Третьего Всероссийского съезда советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. «Лента.ру» вспоминает ход событий и рассказывает о судьбе Учредительного собрания.

Учредительное собрание в России

В ходе Февральской революции 15 марта (по новому стилю) 1917 года император Николай II отрекся от трона за себя и за сына Алексея в пользу своего младшего брата великого князя Михаила Александровича, который, в свою очередь объявил, что примет верховную власть только в случае, если народ пожелает этого на выборах в Учредительное собрание.

Созыв Учредительного собрания стал одной из первоочередных задач Временного правительства, само название которого говорило о непредрешенности государственного устройства — до всенародного волеизъявления.

7 апреля Временное правительство учредило Особое совещание для подготовки проекта о выборах — под руководством одного из основателей Конституционно-демократической партии (представителей партии называли кадетами) правоведа Федора Кокошкина.

Место и время выборов

В августе 1917 года был обнародован подготовленный закон о выборах, ставший одним из самых демократичных — избирательные права получали все жители России с 20 лет, включая женщин, а также военнослужащие — с 18 лет. Были отменены черта оседлости, имущественный ценз и ценз грамотности, сняты ограничения по национальному признаку или вероисповеданию. Выборы объявлялись равными, всеобщими, прямыми — при тайном голосовании.

Вся страна была поделена на 81 избирательный округ, в том числе несколько фронтовых и два флотских — для офицеров и матросов Черноморского и Балтийского флотов.

Первоначально предполагалось, что выборы состоятся в сентябре 1917 года, затем было решено перенести их на 25 ноября. Местом проведения заседания избранного Учредительного собрания был выбран Таврический дворец в Петрограде, где до Февральской революции заседала Государственная Дума России, а потом расположилось само Временное правительство.

Перенос сроков вызвал шквал критики со стороны социалистических партий, в том числе большевиков: говорилось, что буржуазное Временное правительство под руководством Александра Керенского специально затягивает созыв Учредительного собрания, так как боится его нежелательных для себя результатов.

Однако быстро провести (впервые в своей истории) всеобщие выборы в условиях мировой войны в громадной стране, где три четверти населения были неграмотными или малограмотными, для Временного правительства оказалось не под силу. И за это оно поплатилось.

Приход к власти большевиков

7 ноября (по новому стилю) 1917 года большевики под руководством Льва Троцкого подняли вооруженное восстание в Петрограде и свергли Временное правительство, арестовав его членов, Керенский бежал.

8 ноября высшей властью в стране объявил себя II Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов. На съезде была провозглашена Российская советская республика и учреждено советское правительство в виде Совета народных комиссаров (Совнарком) во главе с Лениным.

Лев Троцкий

Несмотря на фактически начавшуюся в стране гражданскую войну, общество в целом спокойно отреагировало на переворот в Петрограде и арест министров Временного правительства, надеясь, что выборы в Учредительное собрание расставят все по местам и прекратят всякий революционный хаос. Да и сами большевики называли свои декреты и Совнарком временными — до выборов.

Учредительное собрание большевиков не пугало, но РСДРП (б) во главе с В. И. Лениным не решилось в тот момент идти против воли народа и подтвердило запланированные сроки выборов, установленные еще Временным правительством, объявив себя единственным гарантом всеобщего волеизъявления.

Созыв Учредительного собрания

Всероссийские выборы в Учредительное собрание проводились в большинстве регионов с 25 по 27 ноября 1917 года, однако в ряде округов были перенесены на декабрь и даже январь 1918 года. Во главе комиссии по выборам был поставлен большевик Моисей Урицкий, будущий председатель ЧК Петрограда.

Общее число депутатов Учредительного собрания было определено Временным правительством в 800 человек, затем с учетом изменения квоты для ряда округов это число увеличилось до 820. Поскольку выборы успели закончиться до разгона Учредительного собрания не во всех местах, точное количество народных избранников неизвестно, речь идет примерно о 767 депутатах.

Путаница возникла и с партийными списками. Так, левое крыло социалистов-революционеров (эсеров) приняло участие в Октябрьской революции и вошло в первый состав Совнаркома, отмежевавшись от правых эсеров и создав в декабре 1917-го свою партию. Однако на выборы в Учредительное собрание и левые, и правые эсеры шли единым списком, поскольку в него не успели внести изменения.

Количество проголосовавших и избранных

Из общего числа голосовавших бывших подданных Российской империи действительными были признаны 48 401 962 поданных голосов, еще около двух миллионов остались неучтенными, так как информация о них поступила слишком поздно.

39,5 процента (более 19 миллионов голосов) набрали эсеры, 22,5 процента (почти 11 миллионов голосов) — большевики, 4,5 процента (более двух миллионов голосов) — кадеты, 3,2 процента (полтора миллиона голосов) — меньшевики, более 15 процентов — остальные партии и почти 15 процентов взяли казачьи, конфессиональные и разные национальные списки.

Председатель Учредительного собрания Виктор Чернов

В состав Учредительного собрания вошли 347 эсеров, 180 большевиков, 81 украинский эсер, 16 меньшевиков, 15 кадетов, 11 украинских социал-демократов, 4 представителя Трудовой народно-социалистической партии и ряд других.

Депутатами Учредительного собрания были избраны такие ярые противники большевиков, как экс-глава Временного правительства Александр Керенский, войсковой атаман Донского казачьего войска генерал Алексей Каледин, атаман Оренбургского казачества генерал Александр Дутов и военный министр Украинской народной республики Симон Петлюра.

Руководители большевиков Владимир Ленин и Лев Троцкий тоже стали депутатами Учредительного собрания.

Эсеры одержали победу во всех крестьянских округах, в первую очередь зажиточных, но проиграли во многих городах, в том числе в Петрограде и Москве, где их опередили большевики (на втором месте в обеих столицах шли кадеты). За эсеров проголосовали 37,2 процента военнослужащих, но по голосам солдат и матросов большевики оказались чуть впереди — 42,1 процента.

Тем не менее русские, украинские, татарские, эстонские, молдавские эсеры по итогам выборов контролировали более половины Учредительного собрания, которое можно было назвать представительным органом солдатских и крестьянских депутатов.

Решение о разгоне Учредительного собрания

Открытие работы Учредительного собрания было назначено на 18 января 1918 года. Однако кадеты не могли принять в нем участия, поскольку 11 декабря 1917 года Совнарком издал декрет о признании их «партией врагов народа», предусматривая арест лидеров.

Выяснив, что даже вместе с левыми эсерами они будут в меньшинстве, большевистские вожди почувствовали, что власть от них ускользает, однако вскоре получили понравившийся совет: Учредительного собрания может и не быть вовсе.

Троцкий вспоминал:

«Надо, конечно, разогнать Учредительное собрание, — говорил Ленин, — но вот как насчет левых эсеров?» Нас, однако, очень утешил один из лидеров левых эсеров Марк Натансон. Он зашел к нам «посоветоваться» и с первых же слов сказал: «А ведь придется, пожалуй, разогнать Учредительное собрание силой». «Браво!» — воскликнул Ленин

Ситуация стала быстро накаляться. Вечером 14 января 1918 года автомобиль Ленина, который со спутниками возвращался с митинга в Михайловском манеже перед красногвардейцами, уходящими на фронт, был обстрелян неизвестными. От гибели вождя спас швейцарский коммунист Фриц Платтен, который резко схватил голову Ленина и отвел в сторону. Пуля задела руку Платтена, легко ранив его.

Левый социалист-революционер Марк Натансон

В Петрограде было введено военное положение, были запрещены любые шествия демонстрации, охрана Таврического дворца и подступов к нему была усилена отрядом из 200 матросов во главе с анархистом Анатолием Железняковым.

В свою очередь, правые эсеры заручились согласием солдат Преображенского и Семеновского полков выступить в защиту демонстрации, приуроченной к открытию Учредительного собрания — при поддержке бронемашин 5-го броневого дивизиона.

Однако в ночь на 18 января бронемашины в ремонтных мастерских были выведены из строя сторонниками большевиков. Не увидев утром обещанную технику, преображенцы и семеновцы не рискнули отправиться на защиту манифестантов, что сделало последних абсолютно беззащитными.

Расстрел демонстрации в поддержку Учредительного собрания

Накануне, 17 января главный печатный орган ленинской партии газета «Правда» предостерегала от участия в публичной поддержке Учредительного собрания:

Это будет демонстрация врагов народа. Каждая попытка проникновения групп контрреволюционеров в район Таврического дворца будет энергично остановлена военной силой

18 января 1918 года в 10 часов утра демонстранты, представляющие собой, в основном рабочих петроградских заводов, студентов, мелких лавочников и государственных служащих, стали собираться на Марсовом поле, после этого процессия двинулась к Таврическому дворцу.

Плакат Виктора Дени «Учредительное собрание»

Красногвардейцы открыли по манифестации пулеметный и винтовочный огонь, в результате чего, по разным данным, были убиты от 21 до 50 человек и ранены от 90 до 200 демонстрантов.

Максим Горький писал по поводу расправы в газете «Новая жизнь»:

«Правда» лжет, когда она пишет, что манифестация была организована буржуями, банкирами и так далее, она прекрасно знает, что «буржуям» нечему радоваться по поводу открытия Учредительного собрания. Расстреливали рабочих Петрограда безоружных. Расстреливали без предупреждения о том, что будут стрелять, расстреливали из засад, сквозь щели заборов, трусливо, как настоящие убийцы

Первое и последнее заседание

В 16 часов 18 января 1918 года в Таврическом дворце открылось заседание Учредительного собрания, на котором присутствовали 410 депутатов.

Председатель Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) большевиков Яков Свердлов предложил собравшимся принять написанный Лениным проект «Декларации прав трудящихся и эксплуатируемого народа», который объявлял Россию «Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».

Федор Раскольников

Делегаты 237 голосами «против» (146 «за») отклонили предложение и отказались обсуждать большевистскую декларацию.

По традиции открыть собрание должен был старейший по возрасту депутат, которым являлся 62-летний эсер Егор Лазарев, но решено было поручить эту миссию его более крепкому по здоровью однопартийцу, 59-летнему Сергею Швецову.

Большевики с левыми эсерами активно попытались помешать Швецову.

Большевик Федор Раскольников вспоминал:

Видя, что Швецов всерьез собирается открыть заседание, мы начинаем бешеную обструкцию: кричим, свистим, топаем ногами, стучим кулаками по тонким деревянным пюпитрам. Когда все это не помогает, мы вскакиваем со своих мест и с криком «Долой!» кидаемся к председательской трибуне. Правые эсеры бросаются на защиту старейшего. На паркетных ступеньках трибуны происходит легкая рукопашная схватка

Правый эсер Марк Вишняк констатировал: «Это была бесновавшаяся, потерявшая человеческий облик и разум толпа. Видны открытые пасти, сжатые и потрясаемые кулаки, заложенные в рот для свиста пальцы. Весь левый сектор являл собою зрелище бесноватых, сорвавшихся с цепи. Не то — сумасшедший дом, не то — цирк или зверинец, обращенные в лобное место».

Выступления и поведение противников

Председателем Всероссийского учредительного собрания избрали эсера Виктора Чернова, за которого было отдано 244 голоса. Его главной соперницей, которую поддержали большевики, была лидер партии левых эсеров Мария Спиридонова, за которую проголосовали лишь 153 депутата. '

Собрание проходило в чрезвычайно нервозной обстановке. Речь председателя прерывалась более 60 раз, в его адрес раздавались угрозы. Речь депутата от меньшевиков Ираклия Церетели была встречена криками: «Предатель! Изменник! Палач!»

Меньшевик Ираклий Церетели, 1917 год

Церетели заявил присутствующим:

Революция в России одна, — она началась в февральские дни, она пережила тяжелые испытания, но самые тяжелые испытания она переживает в настоящий момент. На ее плечи взваливается ноша, которая может раздавить ее на долгую жизнь. Совершается разделение России на два непримиримых лагеря, линия гражданской войны прошла через сердце демократии

После этого левый эсер Алексей Феофилактов выхватил револьвер, чтобы застрелить Церетели прямо на трибуне, но в последний момент его с трудом разоружил однопартиец Владимир Карелин.

Вначале заседания председатель Совнаркома весьма нервничал, и его помощник Владимир Бонч-Бруевич вспоминал, что Ленин «волновался и был мертвенно бледен как никогда». Однако вскоре вождь пришел в себя, удобно расположившись в кресле и лениво наблюдая за происходящим.

Чернов писал:

Ленин в правительственной ложе демонстрирует свое презрение к Учредилке, разлегшись во всю длину и принимая вид уснувшего от скуки человека

Разгон Учредительного собрания

Около 11 часов вечера по требованию большевиков в работе Учредительного собрания был объявлен перерыв. На импровизированном совещании коммунистов с левыми эсерами по решению Ленина было решено покинуть заседание — в знак протеста против непринятия «Декларации прав трудящихся».

В четыре часа утра 19 января заседание покинули и левые эсеры, устами Карелина заявив: «Учредительное собрание не является ни в коем случае отражением настроения и воли трудящихся масс».

Анатолий Железняков

Оставшиеся в зале депутаты приняли закон о земле, объявляющий ее общенародной собственностью и дублирующий большевистский декрет, и провозгласили Россию Российской Демократической Федеративной республикой.

В пятом часу утра Железняков подошел к Чернову и на весь зал заявил: «Караул устал! Прошу прекратить заседание и разойтись по домам!»

Возражать вооруженной охране депутаты благоразумно не стали и в 4.40 утра 19 января заседание было закрыто, следующее должно было состояться во второй половине дня.

Роспуск Учредительного собрания

Однако через несколько часов 19 января 1919 года ВЦИК принял декрет о роспуске Учредительного собрания. В документе отмечалось: «Учредительное собрание, выбранное по спискам, составленным до Октябрьской революции, явилось выражением старого соотношения политических сил, когда у власти были соглашатели и кадеты».

Владимир Ульянов-Ленин, 1917 год

Подчеркивалось, что после ухода большевиков и левых эсеров «оставшаяся часть Учредительного собрания может играть только роль прикрытия борьбы буржуазной контрреволюции за свержение власти Советов».

Ближайший соратник Ленина Николай Бухарин вспоминал: «В ночь разгона Учредительного собрания Владимир Ильич позвал меня к себе. У меня в кармане пальто была бутылка хорошего вина, и мы долго сидели за столом».

При этом вождь, по словам Бухарина, изрядно напугал собеседников:

Под утро Ильич попросил повторить что-то из рассказанного о разгоне Учредилки и вдруг рассмеялся. Смеялся он долго, повторял про себя слова рассказчика и все смеялся, смеялся. Весело, заразительно, до слез. Хохотал. Мы не сразу поняли, что это истерика. В ту ночь мы боялись, что потеряем его

В развернувшейся затем гражданской войне на территории бывшей Российской империи лозунг о созыве нового Учредительного собрания был принят рядом противников большевиков. В частности, Добровольческая армия генерала Антона Деникина придерживалась политики непредрешения государственного устройства — до победы над врагом, после которой должен последовать созыв Учредительного собрания или Земского собора.

Адмирал Александр Колчак

В Поволжье и на Урале был создан КОМУЧ — Комитет членов Учредительного собрания, разогнанный осенью 1918 года адмиралом Александром Колчаком, который на допросе в 1920-м заявил революционным следователям: «Считали, что оно было искусственным и партийным. Это было и мое мнение. Я считал, что если у большевиков и мало положительных сторон, то разгон этого Учредительного собрания является их заслугой, что это надо поставить им в плюс».

В результате Россия так и не смогла реализовать шанс на установление своей будущей государственности ненасильственным путем.