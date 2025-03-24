Народные приметы на 25 марта: что нельзя делать в этот день

Наши предки примечали, что если этот день начинается туманом, то конопля и лен уродятся отменные. Если на Феофана утром минусовая температура, то туман дает иней, если плюсовая, то утренний туман равносилен инею. Обе приметы указывают на наступление дождливого периода через 90 дней.

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Туман в Феофанов день "съедает" снег. Поэтому зачастую к этой дате отмечается сход снежного покрова, прекращение санного хода и полное оттаивание почвы.

Крестьяне разбрасывали зерно для птиц, которые были главными вестниками наступающей весны. Считалось, что этот обряд помогает приблизить наступление тепла.

Еще на Феофана лошадей защищали от болезней, нечистой силы и от удара молнии.

В Феофанов день из двора крестьяне старались далеко не уходить, считая работу по хозяйству более привлекательной, чем прогулки по сырой, покрытой лужицами и ручейками улице.

В Феофанов день убирались в доме и окропляли порог святой водой, чтобы не могла войти нечисть.

Если в семье наступил разлад, то сегодня надо испечь пирог и поставить его на стол. Тогда можно сгладить острые углы в отношении с близкими людьми.

25 марта нельзя уходить далеко от дома, а также планировать путешествия - дальняя дорога может привести к беде, а все намеченные планы - не сбудутся.

Нельзя долго спать - к неприятностям и проблемам со здоровьем.

Не стоит ругаться с близкими людьми и сквернословить - скандалы могут сказаться на здоровье и семейном достатке, поэтому важно сохранять уют и покой в семье.

Нельзя ругать, бить, прогонять, оставлять голодными лошадей. В этот день им самое большое внимание.

Не рекомендуется что-либо брать бесплатно - можно вместе с вещью перенять на себя порчу.

Нельзя одалживать вещи - к порче или сглазу.

Не стоит свободным девушкам ломать ветки березы, чтобы на долгое время не остаться в одиночестве.