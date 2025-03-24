Почему нацистский вождь написал предсмертную записку за 18 лет до кончины

Рудольф Гесс, покончивший с собой в тюрьме, оставил для своих родственников предсмертную записку. Как считают многие историки, она была написана за 18 лет до этого.

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В августе 1987 года Рудольф Гесс, заместитель фюрера по партии, покончил с собой в тюрьме Шпандау, куда был заключен по решению Нюрнбергского суда. В кармане Гесса была обнаружена короткая предсмертная записка. Если верить тексту записки, приведенному в книге Андрея Плотникова «Тайна смерти Рудольфа Гесса», зам Адольфа Гитлера просил начальство тюрьмы переслать послание, в котором он благодарил «своих любимых» за все, что они для него сделали, к нему домой.

Гесс упомянул в своем письме и Нюрнберг, а точнее некую Фрайбург. Он передавал Фрайбург свои извинения за то, что во время процесса сделал вид, что не узнал ее, так как это было необходимо для того, чтобы «обрести свободу». Члены семьи Гесса называли "Фрайбург" секретаря — Хильдегард Фат. На суде Рудольф Гесс действительно притворился, что не узнает эту женщину. Фат то ли от растерянности, то ли от обиды расплакалась прямо в зале.

Нацист при смерти

Было доказано, что эта предсмертная записка и в самом деле написана рукой Рудольфа Гесса. Даже сын заместителя фюрера признавал подлинность послания. Вот только Гесс-младший утверждал, что отец оставил данную записку еще в 1969 году. По словам «наследника» нациста, он видел своего родителя всего за сутки до смерти, и тот якобы не мог держать в руке даже чашку, не говоря уже о письменных принадлежностях. Впрочем, это неудивительно: на момент суицида Гессу уже исполнилось 93 года.

Впрочем, в 1969 году Рудольф Гесс был тоже немолод. 75-летний старик тогда серьезно заболел. По сведениям сына, Гесс перенес тяжелое воспаление легких. Некоторые историки заявляют, что у заключенного Шпандау обнаружили онкологическое заболевание, другие считают, что у Гесса было прободение язвы. Как бы то ни было, уже тогда Гесс был уверен, что дни его сочтены, поэтому и написал для своих родственников прощальное письмо.

Тайна последнего послания

Теперь у большинства специалистов не вызывает сомнения тот факт, что записка, написанная Рудольфом Гессом в 1969 году, была выдана за предсмертное послание 1987 года. Как пишет в своей книге «Тайны смерти великих людей» Вадим Ильин, письмо, составленное Гессом в 1969 году, не было передано его родным, а помещено в архив, откуда его и достали спустя 18 лет. Поэтому исследователи полагают, что никакой записки в 1987 году не было вообще или была, но другого содержания.

В качестве доказательств данной версии чаще всего приводится тот факт, что наверняка за годы, проведенные в тюрьме, Рудольф Гесс уже успел извиниться перед своим секретарем, а потому нелепо было упоминать о ней в последнем письме. Родственники Гесса также называют странным то, что тот в своем послании ни словом не обмолвился о внуках, которые в его переписке всегда играли ведущие роли. Также долгое время Гесс не пользовался подписью «Ваш Большой», которая была проставлена в записке.