Как советская разведчица вскружила голову гениальному физику

Жена советского скульптура Сергея Конёнкова Маргарита была личностью незаурядной. За свою почти вековую жизнь она успела побывать и разведчицей, и «любимейшей Маргаритой» для американского физика Альберта Эйнштейна. Довольно необычный «набор» статусов. Так как же девушке удалось вскружить голову выдающемуся учёному?

Любви все возрасты покорны

Маргарита появилась на свет в 1895 году в Сарапуле. Её мать, Маргарита Васильевна Воронцова, занималась благотворительностью и возглавляла приют для маленьких сирот. Отец, присяжный поверенный Иван Тимофеевич Воронцов, писал в газеты статьи и работал в суде.

Окончив женскую гимназию, Маргарита поехала покорять Москву, где поступила учиться на юридические курсы мадам Полторацкой. Жила же девушка в этот период в семье доктора Ивана Бунина. Также часто она гостила в доме Шаляпиных, дружила с дочерью певца Ириной, а сын Борис был её возлюбленным.

Но Маргарита сделала выбор в пользу скульптора Бромирского, который и познакомил еë с Сергеем Конёнковым. Мужчина попросил руки молодой курсистки, но получил отказ из-за «большой разницы в возрасте». С этого началась «проверка на прочность», длившаяся почти семь лет. Согласием Конёнкову Воронцова ответила только в 1922 году.

На следующий год молодожёны отправились в Нью-Йорк для участия в выставке русского и советского искусства. Официально – на несколько месяцев, но на родину они вернулись только через двадцать два года.

Очаровавшая учёного

Работы советского скульптора на другом континенте имели большой успех, что сказывалось на достатке семье. В 1935 году Принстонский университет даже заказал Конёнкову скульптурный портрет Альберта Эйнштейна. Так американский учёный познакомился с Маргаритой. Ему было 56, а Коненковой 39 лет.

Между ними завязался роман. Чтобы иметь возможность проводить вместе летние отпуска и подолгу оставаться наедине, была придумана легенда о серьёзном недуге Маргариты. Врач, приятель Эйнштейна, дал рекомендацию побольше времени проводить в «благодатном климате на Саранак-Лейк». Именно там физик держал яхту и арендовал коттедж под номером шесть.

Но Маргарита была не просто супругой скульптура и любовницей учёного. Она являлась агентом влияния, работавшим на советскую разведку. От женщины требовалось свести Эйнштейна с заместителем советского консула в Нью-Йорке Павлом Михайловым, курирующим научные связи. С заданием Маргарита справилась, после чего супруги Конёнковы смогли вернуться в Советский Союз.

На родине в сторону возвращенцев посыпались упрёки в том, что они, переждав самые тяжёлые для страны военные годы, теперь получают от власти слишком много привилегий. Но даже находясь в США, Маргарита не забывала о своём происхождении. Она приняла активное участие в создании Общества помощи России – American Society for Russian Relief Inc. Благодаря её деятельности, для нужд воюющего СССР было собрано больше 500 млн долларов. Возлюбленная Эйнштейна лично организовывала сложнейшую работу по сбору средств, медикаментов, одежды, сырья.

Скончалась Маргарита Конёнкова в 1980 году от истощения. Своего супруга, для которого являлась на протяжении долгих лет музой, она пережила на 9 лет.