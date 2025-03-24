Чего не сделает перед вылетом ни один штурман

Воздушно-космические силы России 24 марта традиционно отмечают День штурманской службы. Датой профессионального праздника (учрежден приказом главкома ВВС РФ №370 от 2 августа 2000 года) выбран день создания первой в Русской армии Центральной аэронавигационной станции.

24 марта 1916 года начальник штаба верховного главнокомандующего генерал Михаил Алексеев подписал приказ о создании Центральной аэронавигационной станции. Одна из задач - подготовка летчиков-навигаторов, в задачи которых входило планирование вылетов и обеспечение следования самолетов по намеченным маршрутам.

Основная задача штурманской службы - обеспечение высокой точности и надежности воздушной навигации, а также эффективности боевого применения авиационного вооружения, средств воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Сколько существует авиация, столько времени продолжается выяснение отношений: кто важнее — летчик или штурман. На это счет заслуженный летчик-испытатель ОКБ имени Ильюшина Владимир Иринархов шутил так:

«Лётчики — это ребята, которые возят штурманов на их работу».

В 1921 году, после Гражданской войны, в составе Красной армии появилась Аэронавигационная служба, обеспечивавшая деятельность Воздушного флота. Это стало шагом на пути формирования штурманской службы ВВС России в ее нынешнем виде.

К началу Великой Отечественной войны советская штурманская служба стала ключевым компонентом ВВС, от которого зависел успех работы всех родов боевой авиации. Тысячи штурманов проявили героизм и были удостоены государственных наград.

Значимость штурманской службы для ВВС России и безопасности страны в целом сегодня сложно переоценить. По данным Минобороны РФ, в разных родах авиации ВКС служат более двух тысяч штурманов.

Существуют у штурманов и свои приметы. Несчастливым считается число 13. Кстати, в авиационных полках не найдете самолета с бортовым номером 13. Есть определенные табу в отношении того, чего нельзя делать перед вылетом. Чтобы не попасть в аварию, не стоит говорить: «Полёт — последний», а также называть точное время возвращения из полёта.

Есть и запреты на некоторые вещи, такие как фотографирование перед полётом, свист в кабине, нельзя ругать боевую машину и какие-то приборы и механизмы.