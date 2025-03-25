Рыбаку пришлось отнести улов в полицию

Пользователь Reddit под ником OnePunchClam опубликовал фотографию необычного улова, который ему пришлось отнести в полицию. Его снимок удивил многих комментаторов.

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На снимке, который разместил мужчина, виден заржавевший пистолет с глушителем.

«Я сходил на рыбалку и поймал пистолет», — подписал фотографию улова.

«Это лучше, чем идти стрелять и поймать рыбу. Хотя, погоди, нет, не лучше», «Какую наживку ты для этого использовал?», «Мне интересно, кого убили с помощью этого пистолета перед тем, как его выбросили в реку», «Это точно орудие убийства», — пошутили в комментариях под постом.

Другой пользователь под ником bluewales73 посоветовал мужчине обязательно обратиться в полицию. В комментариях к посту автор уточнил, что так и поступил. Сначала сдал пистолет в полицейский участок, однако через некоторое время ему перезвонили и сообщили, что оружие можно забрать домой.

Ранее другой пользователь Reddit обнаружил камень в виде картофеля. Его снимок позабавил многих комментаторов.