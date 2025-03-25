Женщина поймала мужа на измене с помощью домашнего устройства

Поймавшая мужа на измене женщина рассказала, как ей удалось раскрыть обман мужа с помощью одного домашнего устройства. Ее историю опубликовало издание Mirror.

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Женщина рассказала, что однажды забрала годовалого сына в гости к бабушке и нечаянно оставила одну из радионянь включенной. С помощью этого устройства она случайно услышала телефонный разговор мужа. Он признавался в любви какой-то женщине, которая говорила ему слова любви в ответ.

После услышанного жена сказала мужу, что знает об измене. Он признался, что у него были отношения на стороне, но стал уверять, что завершил их. Тем не менее женщина продолжила следить за мужем через радионяню.

Со временем она услышала еще один разговор мужа с любовницей, а затем узнала, что она приходила к ним домой. Тогда женщина решила уйти от мужа и забрать ребенка.

«Мне тошно приходить туда и быть рядом с ним, притворяться, что все в порядке, пока я не найду адвоката, но мне тошно и от мысли, что она снова будет в моем доме (да, он приводил ее домой, в мою постель)», — написала она.

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