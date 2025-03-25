Фальшивые фамилии: почему Сталин подписывал приказы чужим именем

Многие военачальники в периоды Великой Отечественной войны своими настоящими фамилиями не пользовались. В секретных донесениях чаще всего упоминались лишь их псевдонимы. Такие «фальшивые» фамилии были и у Иосифа Сталина, и у Георгия Жукова, и у Ивана Конева и у других представителей высшего командования.

Псевдонимы генералиссимуса

Иосиф Виссарионович Сталин удостоился звания генералиссимуса уже после окончания Великой Отечественной войны, в июне 1945 года. Однако почти сразу после нападения на СССР гитлеровской Германии Сталин, по сути, взял на себя руководство всеми сферами, которые касались военных действий. Именно вождь возглавил Ставку Верховного Главнокомандования, став соответственно Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами страны.

Неудивительно, что тысячи документов, изданных за годы войны, были завизированы Иосифом Сталиным. Но бывало, что Сталин подписывал приказы, телеграммы и прочие материалы фамилией Иванов. Хотя доктор исторических наук Александр Печенкин в своей диссертации «Высший командный состав Красной армий в годы Второй Мировой войны» упоминает о том, что тогда Иосиф Виссарионович чаще всего пользовался фамилией Васильев. Видимо, это было связано с тем, что младшего сына Сталина звали Василий.

Фальшивые фамилии военачальников

Впрочем, псевдонимами в пору борьбы с фашистскими захватчиками не брезговали и другие военачальники. К примеру, Георгий Константинович Жуков во время Великой Отечественной войны назывался Константиновым и Юрьевым. Первая «фальшивая» фамилия, судя по всему, была образована от отчества маршала, а вторая – от его имени (Юрий — вариант имени Георгий). Эти условные фамилии Жукова были известны всем, кто когда-либо общался с ним на фронте.

«Соперник» Георгия Жукова Иван Степанович Конев тоже пользовался псевдонимами, образованными от отчества, – Степанов и Степин. Не был исключением и Константин Константинович Рокоссовский, чья личность тогда нередко скрывалась под фамилией Костин. Хотя Рокоссовского иногда именовали и Донцовым. Климент Ефремович Ворошилов в годы войны тоже обзавелся новой фамилией, происходившей от его отчества, – Ефремов, а Александр Михайлович Василевский стал Михайловым.

Причины появления псевдонимов

Появление псевдонимов среди представителей высшего командования СССР было обусловлено секретностью. Несмотря на то, что большинство донесений, телеграмм и других материалов шифровались, противник мог их разгадать и по фамилиям военачальников вычислить планы советской стороны. Так, тот же Георгий Жуков во время Великой Отечественной войны чаще всего наведывался в те места, где предполагалось атаковать немцев.

Впрочем, Дмитрий Волкогонов, генерал и доктор исторических наук, на страницах своей книги «Сталин» высказывал предположение о том, что врагу, расшифровавшему советские документы, не составило бы труда догадаться о том, под какой фамилией скрывался то или иной военачальник. Во-первых, об этом могло поведать содержание послания, а, во-вторых, как уже было сказано выше, многие псевдонимы происходили от отчеств их обладателей или, в крайнем случае, от имен их детей.