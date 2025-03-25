Где и как в России отбывают «вышку» самые отъявленные негодяи

Год назад в подмосковном Крокус Сите Холле произошел теракт, в котором погибли 145 человек. После трагедии были задержаны четверо граждан одной из бывших братских республик. Недавно суд продлил им арест еще на два месяца, однако ясно, что террористов ждет высшая мера наказания. Сегодня в России это – пожизненное лишение свободы в одной из мрачных и суровых тюрем, которых, как оказывается, у нас не так уж и много. О том, где отбывают «вышку» самые отъявленные преступники, и куда, возможно, попадет и вышеупомянутая четверка, - в данной статье.

За счет налогоплательщиков

В России вплоть до конца 90-х людей, совершивших особо тяжкие преступления, приговаривали к исключительной мере наказания, однако в последний раз приговор приводился в исполнение в 1996 году, тогда были казнены 53 человека. Постепенный отход от самого сурового наказания стал возможен благодаря первому президенту России Борису Ельцину. Именно он издал указ о поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы.

Одним из последних россиян, в отношении которого была применена исключительная мера наказания, стал серийный маньяк Сергей Головкин. Следствию удалось доказать его причастность к изнасилованию и убийству 11 мальчиков и юношей. Сколько жертв было на самом деле, неизвестно. Однако и за эти злодеяния он понес заслуженное наказание в суровых тюремных условиях.

19 ноября 2009 года Конституционный суд России принял решение: отныне никаких смертных приговоров! Вот и получается, что даже самые отъявленные негодяи будут сидеть в тюрьмах за счет налогоплательщиков, возмущаются многие пользователи Сети. Видимо, такая судьба уготована и тем четверым упырям, которые год назад расстреливали безоружных детей, женщин и мужчин в подмосковном концертном зале. Их ждет одна из суровых и мрачных российских тюрем, только вот какая?

Не исключено, что террористы, орудовавшие в Крокус Сити Холле, попадут в «Полярную сову» - исправительную колонию в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. В свое время на этих территориях шло строительство Трансполярной магистрали, естественно, силами заключенных. Практически никаких бытовых условий не было: люди жили в землянках или простеньких палатках, несмотря на суровый северный климат, питались весьма скудно.

Именно их усилиями в начале 60-х появился поселок Харп, спустя десятилетие там расположилась ИК-18, рассчитанная на 600 человек. Однако к середине 80-х в колонии находились свыше 1000 преступников. Как напоминают «Известия», с сентября 2005 года ИК-18 была перепрофилирована в исправительную колонию особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы.

«Отбывающие пожизненное заключение проводят взаперти по 22 часа в день, выйти они могут лишь на небольшую прогулку или на прием к врачу», - пишет издание.

В числе самых известных «сидельцев» «Полярной совы» - «битцевский маньяк» Александр Пичушкин, чеченец Нурпаши Кулаев, единственный из выживших террористов Беслана, а также каннибал Владимир Ядне из ЯНАО.

«Пыжикам» не позавидуешь!

Помимо «Полярной совы» не балует преступников и «Вологодский пятак», расположенный на острове Огненный в бывшем Кирилло-Новоезерском монастыре. Под стенами тюрьмы – глубокие омуты, кругом – неприступные стены. Приговоренных к пожизненному наказанию туда начали отправлять в 1994 году. В числе тех, кому «посчастливилось» на себе испытать все прелести этих застенков, был бывший солдат-срочник из Подмосковья Александр Бирюков, убивший домогавшегося до него офицера.

Сегодня, по данным «Известий», лимит наполняемости в данном спецучреждении составляет 505 мест, включая 55 для «строгачей». Несмотря на то, что в данной колонии серьезные ограничения, заключенные имеют возможность работать на пошиве спецодежды, два раза в год им разрешаются длительные свидания, правда, после 10 лет отсидки.

Среди заключенных «Вологодского пятака», помимо Бирюкова, освобожденного в начале «нулевых», можно отметить «иркутского молоточника» Артема Ануфриева и «белинского каннибала» Александра Бычкова.

Есть в России еще одно место, куда не хотелось бы, наверное, попасть ни одному из преступивших закон людей. Это ИК-1 (мордовская зона), которая находится в непроходимых дебрях Зубово-Полянского района Республики Мордовия. Она возникла на месте печально известного Темлага, естественная смертность в котором в своем время (30-40-е годы прошлого века) была весьма велика. По данным некоторых историков, там погиб каждый шестой заключенный. Именно туда ссылали членов семей «проштрафившихся» в сталинские времена политиков, дипломатов, членов партии.

«Приговоренные к пожизненному лишению сидят, как правило, по двое. Ночью во сне им запрещается накрывать голову одеялом, днем ложиться также строго запрещено. «Пыжики» за двери тюрьмы, в том числе на территорию колонии, практически никогда не выходят», - рассказывают «Известия».

В мордовской зоне, кстати, отбывал наказание «балашихинский потрошитель» Сергей Ряховский, умерший там же в начале «нулевых» от туберкулеза, а также Игорь Иртышов, изнасиловавший и убивший в Питере восьмерых школьников в возрасте от 9 до 12 лет. Он скончался четыре года назад от сердечной недостаточности.

Еще есть «Торбеевский централ» все в той же Мордовии, «Белый лебедь» в Соликамске, «Черный дельфин» в Оренбуржье, и хабаровская «Снежинка». И везде - сотни, а то и тысячи отморозков. Примерно с таким контингентом предстоит коротать долгие зимы и весны на протяжении оставшихся лет и мигрантам из Таджикистана: 19-летнему Муххамадсабиру Файзову, 25-летнему Шамсидину Фаридуни, 30-летнему Саидакрами Рачабализоде и 32-летнему Далерджону Мирзоеву. Все они, кстати, внесены в реестр террористов и экстремистов.