Слово или сорняк? Как извиняется юное поколение

В последнее время среди представителей молодого поколения можно часто услышать слово «сорян», когда человек приносит извинения. Что означает этот термин и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».

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Что означает слово «сорян»

«Сорян» — это сленговое выражение, означающее извинение за что-либо. Слово происходит от английского sorry, что переводится на русский язык как «извини» или «прости». Среди других вариантов употребления термина — «сорянчик», «соррян», «соряныч», «сорри», «сорь» и другие.

Когда уместно использовать

Слово используется в ситуациях, когда нужно попросить у кого-то прощения. Часто его употребляют именно в том контексте, когда проступок незначителен, поэтому вместо традиционного «извини», используется более легкое «сорян». Выражение является сленговым, а потому будет неуместно звучать в официально-деловом стиле общения.

Примеры употребления

«Сорян, если обидел»;«Ребят, сорян, но у меня сегодня не получится прийти»;«Сорян за то, что наступил тебе на ногу».