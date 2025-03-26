Мужчина забыл о купленных лотерейных билетах и неожиданно стал миллионером

Житель Москвы приобрел 100 лотерейных билетов, но забыл о покупке, пока не получил уведомление о выигрыше крупного джекпота почти 12 млн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу лотереи.

Счастливчиком стал предприниматель Александр. На выигранные 11 890 522 рубля он планирует приобрести собственную квартиру.

Популярность лотерей в России продолжает расти в 2024 году продажи билетов увеличились на 30% по сравнению с 2023-м. По мнению экспертов аналитического ресурса, это связано с активным продвижением лотерейных игр со стороны бизнеса.

Ранее житель Подмосковья выиграл в лотерею более 285 млн рублей. Александр приобрел его во время похода на рынок в рядовой розничной точке продаж в Орехово-Зуеве. Многомиллионный суперприз разыграли 31 января 2025 года. Ранее мужчина купил электронный лотерейный билет и выиграл 150 рублей. Затем он приобрел еще один билет и приобрел аналогичную сумму. После этого Александр решил испытать судьбу в третий раз, и он принес ему удачу. По правилам лотереи, для победы следовало правильно угадать по четыре числа в двух числовых полях билета.

До этого бездомные во Франции купили лотерейный билет с помощью украденной банковской карты и выиграли 500 тысяч евро. Инцидент произошел в начале февраля в Тулузе. Потерпевший связался с банком, чтобы заблокировать карту. Тем не менее к тому моменту с нее уже списалось 52,5 евро. 50 евро были потрачены в табачной лавке недалеко от места, где стоял автомобиль, из которого бездомные украли карту. В полиции сообщили, что деньги будут конфискованы. Сам потерпевший призвал бездомных связаться с его адвокатом и разделить выигрыш.