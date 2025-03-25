Чем советские женщины заменяли дефицитную косметику

Для женщин важно выглядеть «на все сто» и никакие потрясения не могут помешать им это делать. В СССР, где косметика и средства ухода была страшным дефицитом, дамы применяли в качестве заменителей самые неожиданные вещи. При этом результат бывал ненамного хуже, чем при использовании дорогих импортных продуктов.

Яйца и хлеб вместо шампуня

Шампуни в СССР производили и они даже встречались в продаже. Только вот качество их было ниже среднего. Поэтому большой популярностью пользовались всевозможные народные средства. Например, волосы мыли яичными желтками. Если яиц под рукой не было, обходились еще более простым средством — корками черного хлеба. Чтобы использовать их в качестве шампуня, их размачивали в воде.

Цветные мелки вместо теней

До середины 80-х годов, когда в СССР начала появляться первая сносная отечественная и хорошая импортная косметика, модницам приходилось выкручиваться самим. У женщин большим спросом пользовались магазины канцелярских товаров и принадлежностей для художников. Ассортимент этих торговых точек предлагал обширное поле для экспериментов.

Проще всего было заполучить тени для век. Для этого покупались самые обычные детские мелки, перетирались в порошок и разбавлялись водой. Подводку тоже приобретали там же — это были цветные карандаши для рисования. Приобретая их целый набор, девушка надолго обеспечивала себя и даже подруг «декоративной косметикой».

Простой заменитель пудры

Даже с таким простым косметическим средством как пудра в Союзе случались перебои. Но закаленных невзгодами социалистического быта женщин это не пугало. От жирного блеска легко избавлял самый дешевый зубной порошок. Его применение было не только эффективным, но и приятным. В состав средства для чистки зубов входил экстракт мяты, приятно холодивший кожу лица.

Кулинарная маска для волос

Но иногда возникала необходимость в более сложных продуктах, чем простая пудра или тени. Некоторые женщины нуждались в масках для волос. О такой диковинке в СССР можно было даже не мечтать, поэтому искали доступную и эффективную замену. Ею стал, неожиданно, самый обычный майонез. Тогда это был натуральный продукт из яиц, специй и растительного масла.

Этот соус наносили на волосы и ждали 30 минут. После этого майонез смывали и наслаждались здоровым шелковистым блеском прядей. Правда, быстро избавиться от такой маски не получалось и голову приходилось интенсивно и долго мыть. Но результат, говорят, стоил этих неудобств.

Уксус вместо бальзама

Такое мифическое для советских женщин средство для волос как бальзам-ополаскиватель, заменяли также аналогом из кухонного шкафа. Для этих целей подходил столовый уксус, который нужно было правильно разбавить водой. Три или четыре столовые ложки на литр воды отлично заменяли бальзам. Все дело в свойствах уксуса, который придает волосам блеск, облегчает расчесывание и работает как антистатик.

Лак для ногтей из ванной

В советское время в каждой ванной можно было найти синьку. В те времена, когда не было стиральных порошков со сложными формулами, это простое средство помогало сохранять белизну постельного белья. Но у синьки было еще одно применение — ее использовали… в маникюре.

В СССР лаки для ногтей выпускала ленинградская фабрика «Северное сияние». Палитра лаков была очень скудной, поэтому приходилось выкручиваться. Женщины покупали бесцветный лак для ногтей и при помощи разных компонентов придавали ему нужный цвет. Как вы уже догадались, красивый синий колер получали именно при помощи синьки.

Овсянка на лице

Овсяные хлопья марки «Геркулес» заменяли девушкам советской эпохи маску и скраб. Технология была простой — сначала на кожу наносилась маска из размоченных в воде хлопьев. Спустя время ими же выполняли скрабирующий массаж лица. Хлопья смягчали и питали кожу, а также убирали воспаления и покраснения. Кстати, овсяные хлопья используются для создания масок и сейчас.

Всемогущий «Детский крем»

Одним из самых универсальных средств косметологии всегда оставался «Детский крем». Его добавляли в тональный крем «Балет» для изменения консистенции, им смягчали кожу рук, наносили его на губы как бальзам. Также становился он и основой для самодельной крем-пудры.