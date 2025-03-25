Война в кино: какие ляпы можно найти в советских фильмах

Великая Отечественная война. Этот период в развитии советского кинематографа стал особенным. О войне снимали на передовой и в тылу. Режиссеры, операторы, актеры продолжали работать и в блокадном Ленинграде, и в обороняющейся Москве. В Среднюю Азию в ноябре 1941 года эвакуировали «Мосфильм» и «Ленфильм». На алма-атинской студии создали Центральную объединенную киностудию художественных фильмов, в Душанбе — студию «Союздетфильм». Советские киноленты повествовали о героизме, стойкости, бескорыстии, великодушии и гуманизме простого советского солдата и труженика тыла. Продюсер кино и сериалов, член гильдии продюсеров России, член Союза кинематографистов РФ, основатель продакшн-компании Николай Акопов рассказал MIR24.TV об особенностях съемок Великой Отечественной войны и самых распространенных нарративах и мифах о немецких захватчиках.

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Тема Великой Отечественной войны по праву одна из важнейших для нашей страны. Гигантский пласт мысли нашел, конечно же, выражение в искусстве — в высказываниях сценаристов, режиссеров, художников, поэтов, писателей, композиторов и других деятелей. Тема многократно подвергалась и подвергается по сегодняшний день осмыслению и обсуждению с разных углов.

Николай Акопов:

«Особенный эффект имеют размышления, облаченные в кинематографическую оболочку, а потому фильмы о войне мы помним и пересматриваем многократно, вновь и вновь переживая печальный опыт сороковых годов. А вместе с тем пытаемся найти ключи ко многим, в том числе нераскрытым тайнам и вопросам. Не умаляя достоинств поставленных картин и, тем более не приуменьшая ценности и важности затрагиваемой темы, иногда интересно разбираться в некоторых нюансах. Таких, например, как несоответствия «кинореальности» историческим и социальным событиям. Одним из нарративом многих военных фильмов — особенно в первые два-три десятилетия после окончания войны — стало изображение врага не слишком умным, порой на грани карикатуры. Также часто немецкие солдаты изображались алчными или склонными к алкоголизму».

Такая тенденция была представлена не только в СССР. Для этого достаточно посмотреть несколько фильмов и сериалов, например, французского или американского производства 1950-1960 годов. Американцы и французы выглядели в любых ситуациях порой совершенно неуязвимыми, а противник — глупым, жалким, без каких-либо перспектив.

© Кадр из фильма «Подвиг разведчика»

«Несколько комично изображены фашисты (в исполнении талантливого актера Сергея Мартинсона и режиссера Бориса Барнета) в картине «Подвиг разведчика. И оригинальная трофейная форма, сохранившаяся еще после окончания Великой Отечественной войны, не помогла врагам выглядеть слишком реалистично. Впрочем, в данной картине некие упрощения сделаны в рамках выбранного жанра. И вполне можно понять такое внутреннее желание создателей, оправдываемое и нами, зрителями. Но с точки зрения правды жизни утверждать, например, что кружок школьников всегда мог достаточно легко расправиться с немецкими оккупантами, как в захватывающей и популярной картине «Отряд Трубачева сражается» (1957 год), конечно, сложно.

Надо признать, что враг в лице фашисткой Германии был крайне опасным, расчетливым и хитрым. И тем ценнее была для страны Победа, доставшаяся в столь трудной схватке. Заметное отличие в представлении врага со всеми его отрицательными, но вместе с тем сильными сторонами как противника, было показано в киноленте «Щит и Меч» (1968 год) и в последующем, ставшим народным достоянием, многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны» (1973 год).

«Нередко можно увидеть «перекос в «киноправде и в другую сторону. Когда фашистским захватчикам придавали несколько усиленный образ — бездушной и неуязвимой военной машины. Образ армии с бесконечным запасом орудий: когда в атаку идут десятки немецких танков, особенно в начале войны (в реальности немцы обычно могли себе позволить не более 3-4 машин в бою). Или солдат, которые бросались на советских защитников без эмоций и механически. Например, немцы в некоторых фильмах шли в атаку молча, в отличие от наших. Вероятнее всего, это не соответствовало действительности, так как в атаке у них были свои «победные кличи. Это нисколько не оправдывает режим нацисткой Германии и фашистов в целом, многие из которых были готовы отдать жизнь за своего кровожадного и безумного лидера. Но, наверняка, и среди солдат Вермахта встречались люди с отличными от общей массы характерами и взглядами», — говорит Николай Акопов.

© Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Часто речь немецких солдат и офицеров состоит из одних и тех же фраз, знакомых многих: ausweiss, halt, achtung, schneller. А если они и говорили по-русски, то с «узнаваемым акцентом. В реальности некоторые все-таки использовали и другие фразы даже в разговорной речи. Военные кадры, которые готовились к нападению заранее, могли владеть русским на очень хорошем уровне.

«Одним из распространенных стереотипов является использование мотопехотных войск только немецкими силами. Благодаря налаженному массовому производству мототехники в 1930 годы немцы могли добиваться определенных успехов во время конкретных операций, но, пусть и в гораздо меньших количествах, мотоциклы были и на вооружении в нашей Красной армии. А с началом ленд-лиза — наряду с отечественными моделями — советские войска стали массово использовать мотоциклы Indian и Harley-Davidson».

Большое количество киноляпов для привередливых зрителей спрятаны почти в каждом историческом фильме. Кино про Великую Отечественную войну — не стало исключением. От несоответствия места крепления кокард, формы погонов, цвета и кроя кителей до путаницы в иерархии немецкой армии и моделей военной техники, часто появляющейся раньше реального исторического срока изобретения или применения в театре военных действий. Например, в захватывающем и очень талантливо поставленном многосерийном фильме «Вечный зов» или том же «Подвиге разведчика можно найти подобные киноляпы, резюмировал Николай Акопов.