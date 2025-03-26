«Дни советской власти сочтены». Почему Сталин свернул НЭП

НЭП (с 1921 по 1929 год) — Новая экономическая политика на основе товарно-денежных отношений, проводившаяся в Советской России. Она пришла на смену политике военного коммунизма, приведшей страну к экономическому краху и голоду. Суть НЭПа заключалась в применении рыночных элементов при сохранении госконтроля над ключевыми сферами жизни. Политика НЭПа, в том числе частное предпринимательство, позволила быстро восстановить народное хозяйство и накормить сограждан, также была проведена успешная финансовая реформа. Однако успехи в промышленности были не столь впечатляющими, как в сельском хозяйстве, и, с учетом того что большевики не желали мириться с капиталистическим характером НЭПа, он был свернут. «Лента.ру» рассказывает об этапах Новой экономической политики.

Причины введения НЭПа

К началу 1921 года на большей части территории России Гражданская война завершилась разгромом белых армий красными, за исключением Дальнего Востока, где белогвардейские части находились до конца 1922-го.

Проводимая большевиками политика военного коммунизма — с полным запретом на торговлю, любую частную собственность, с национализацией фабрик, заводов, банков, фактической отменой денег и переходом на натуральный товарообмен, а также с насильственной экспроприацией у крестьян хлеба (продразверсткой) — привела страну в состояние, которое в советских школьных учебниках описывалось одним термином — «разруха».

По сравнению с царскими временами промышленное производство сократилось на 80 процентов, добыча угля упала на 70 процентов. Провалился и эксперимент с созданием трудовых армий — к весне 1921 года дезертирство оттуда приняло характер повального бегства.

К этому времени бывшая Российская империя лишилась Финляндии, Польши, западных областей Белоруссии и Украины, Латвии, Литвы и Эстонии, Бессарабии, потеряла русские владения в Китае. Россия утратила не только эти территории с населением около 30 миллионов человек, но и их экономический потенциал.

Поволжье, 1921 год

Безвозвратные потери в Первую мировую войну составили, по разным данным, от 1,3 миллиона до 1,7 миллиона солдат и офицеров, еще десять миллионов погибли в Гражданскую войну, причем 80 процентов жертв пришлось на мирное население. Из страны эмигрировало более двух миллионов человек, в том числе значительная часть технической и гуманитарной интеллигенции.

35 губерний, в первую очередь Поволжье, с общим населением в 90 миллионов человек (всего в РСФСР на тот момент проживало более 137 миллионов человек) в 1921-1923 годах охватил массовый голод, унесший жизни пяти миллионов. В стране вспыхнуло более 50 крестьянских восстаний, крупнейшими из которых стали мятеж матросов в Кронштадте и выступление повстанцев на Тамбовщине под руководством эсера Александра Антонова.

Что такое Новая экономическая политика (НЭП)

Лидер большевиков, председатель Совета народных комиссаров (Совнарком) РСФСР Владимир Ульянов (Ленин), как прагматичный политик, понимал, что установление диктатуры пролетариата и продолжение мировой революции под большим вопросом, что необходимо отбросить идеологические клише и приоткрыть крышку кипящего котла, чтобы он не взорвался.

У вождя имелся кризисный опыт удержания власти — в 1918 году Ленин наперекор своим ближайшим соратникам заключил с кайзеровской Германией «похабный» Брестский мир, выиграв нужное для большевиков время.

Ленин в подмосковных Горках, 1922 год

Х съезд РКП(б), проходивший с 8 по 16 марта 1921 года, объявил о Новой экономической политике, подразумевавшей возвращение элементов рыночного хозяйства — частного предпринимательства и свободной торговли — при сохранении командных должностей за коммунистами.

21 марта 1921 года законодательный орган республики в лице Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) выпустил декрет за подписью председателя Михаила Калинина, в котором сообщалось о замене продразверстки (изъятие до 70 процентов сельхозпродукции) продналогом (около 30 процентов).

Продналог вместо продразверстки

Если план по продразверстке на 1920-1921 годы предполагал собрать с крестьян 423 миллиона пудов зерновых культур, то продналог на 1921-1922 годы планировал взять не более 240 миллионов пудов.

В декрете подчеркивалось:

Сумма налога должна быть исчислена так, чтобы покрыть самые необходимые потребности армии, городских рабочих и неземледельческого населения. Общая сумма налога должна быть постоянно уменьшаема, по мере того как восстановление транспорта и промышленности позволит советской власти получать продукты сельского хозяйства в обмен на фабрично-заводские и кустарные продукты

Продовольственный налог был прогрессивный, подразумевающий, что бедняки совсем освобождались от него, тогда как зажиточные крестьяне сдавали больше середняков. Это привело к тому, что у селян появился мощный стимул работать и развивать свое хозяйство, правда не слишком при этом усердствуя, поскольку с богатых брали больше налогов.

В целом доля бедняков и богатых, которых называли кулаками, уменьшилась, и 60 процентов крестьян составляли середняки. Экономика быстро оживилась, и уже в 1921-м на частную торговлю приходилось 75 процентов товарооборота в СССР.

С 1922 года была разрешена сдача земли в аренду, правда, на срок не более четырех лет и с условием, что наемные работники должны трудиться наравне с членами крестьянской семьи и при их участии. По сравнению с царской Россией, где существовали лишь традиционные формы сельского хозяйства, Земельный кодекс 1922 года позволял селянам самим по желанию выбрать форму ведения хозяйства — капиталистическую или социалистическую.

Зажиточный крестьянин на Кубани, 1927 год

В деревне появились потребительская кооперация, товарищества по совместной обработке земли, фермерские хозяйства, а также коммуны (предвестницы колхозов), частные маслобойни и мельницы. С 1923 года продналог был заменен сельскохозяйственным налогом в денежной форме.

По сравнению с царскими временами в Советской России у многих крестьян увеличился земельный надел и, соответственно, возросло благосостояние. Данные меры привели к тому, что уже на второй год НЭПа удалось собрать урожай в 75 процентов от довоенного уровня, а на показатели 1913 года вышли уже к 1925 году.

Децентрализация промышленности и появление иностранных концессий

Экономическая либерализация также благотворно повлияла на отрасли, ориентированные на рынок: сферу обслуживания, торговлю, пищевую и легкую промышленность.

Произошла децентрализация народного хозяйства: тяжелую промышленность оставили в руках государства, в мелкой и средней промышленности контроль перешел к частникам, которые вместо бесплатной обязаловки вернулись к прежним проверенным методам, введя денежную оплату труда и отмену ограничения на размер зарплаты и перемену мест работы.

Высший совет народного хозяйства потерял право вмешиваться в деятельность предприятий и превратился в координационный центр.

Беспризорники, Москва, 1920-е годы

Управление заводами и фабриками через главки было отменено. Вместо них промышленные отрасли, получившие на основе хозрасчета финансовую и экономическую независимость, объединялись в тресты (к концу 1922 года 90 процентов промышленных предприятий входили в 421 трест), которые контролировали результаты своей хозяйственной деятельности, самостоятельно решая, что производить, как, где и кому продавать свою продукцию.

На основе трестов стали возникать синдикаты, занимавшиеся снабжением, кредитованием, сбытом и внешнеторговыми операциями (к началу 1928-го почти во всех отраслях промышленности существовало 23 синдиката). Появились концессии, в которых соединились интересы СССР и иностранных компаний (к 1925 году в стране действовали 92 зарубежные концессии, из них 43 — в промышленности).

Это произошло в результате изменения советской внешней политики (когда лозунг о мировой революции был отброшен) и установления дипломатических отношений СССР с целым рядом ведущих европейских государств — Великобританией, Францией, Германией, Италией. В страну начали приезжать зарубежные специалисты, в первую очередь техники и инженеры. В том числе представители тех стран, которые официально еще не признали Советский Союз, таких как, например, США (к концу НЭПа с СССР сотрудничали 40 американских компаний).

С Веймарской Германией у СССР наладилось взаимовыгодное военное сотрудничество, в том числе с обменом специалистами, прекратившееся с приходом к власти Гитлера в 1933 году.

К 1926 году уровень промышленного роста в стране достиг показателя 1913 года — за исключением металлургии, машиностроения и добычи угля

Финансовая реформа и отмена сухого закона

В 1922-1924 годах в стране была успешно проведена денежная реформа под руководством народного комиссара финансов Григория Сокольникова. К 1921 году реальная стоимость 100 тысяч совзнаков равнялась одной царской копейке, у населения в ходу были также дореволюционные деньги и казначейские билеты Временного правительства, называемые керенками.

В составе наркомата финансов был учрежден Государственный банк РСФСР (позднее Госбанк СССР) с уставным капиталом в размере двух триллионов рублей. Сокольников ввел в оборот новые деньги — червонцы, стоимость которых была обеспечена золотым запасом и равнялась 10 рублям царского времени. Червонцы постепенно вытесняли прежние купюры и к 1925 году начали котироваться за рубежом в качестве твердой государственной валюты.

Григорий Сокольников

Доля частной торговли в розничном обороте к 1925 году доходила до 80 процентов. Что касается оптовой торговли, то она способствовала возникновению широкой сети ярмарок и товарных бирж во главе с Московской биржей, деятельность которых контролировало государство.

В 1924 году в СССР был отменен сухой закон, введенный Николаем II с началом Первой мировой войны. В магазины начала поступать первая советская водка, которую в народе в честь председателя Совнаркома Алексея Рыкова стали называть рыковкой.

Восстановление государственной винной монополии позволило к концу НЭПа приносить в казну не менее 12 процентов доходов (в 1927 году прибыль бюджета от продажи водки составила 500 миллионов рублей, тогда как от концессий — всего лишь 6,6 миллиона рублей).

Появление советской буржуазии

Новая экономическая политика породила и новую буржуазию — нэпманов, общее количество которых к 1926 году вместе с семьями составляло около 2 миллионов 300 тысяч человек (1,6 процента населения страны).

Михаил Булгаков писал:

У нэпманов оказалось до чрезвычайности хорошо. Чай, лимон, печенье, горничная, всюду пахнет духами, серебряные ложки (примечание для испуганного иностранца: платоническое удовольствие), на пианино дочь играет «Молитву девы», диван, «не хотите ли со сливками», никто стихов не читает и так далее

Главная экономическая цель НЭПа — накормить население и снять общественную напряженность — была достигнута, в отличие от политической — в виде союза крестьян с рабочими для укрепления советской власти.

Отношение Ленина к НЭПу

Для многих членов Политбюро РКП(б) введение Новой экономической политики стало настоящим шоком. Второй человек в партии, руководитель Октябрьского переворота 1917 года и организатор создания Красной армии Лев Троцкий в конце августа 1921-го пессимистично заявил, что «дни советской власти сочтены».

Лев Троцкий, 1920 год

Во многом НЭП держался на авторитете Ленина, который, выступая с докладом на II Всероссийском съезде политпросветов 17 октября 1921 года, заявил: «Если будет выигрывать капитализм, будет расти и промышленное производство, а вместе с ним будет расти пролетариат. Весь вопрос — кто кого опередит».

Положительно оценивая будущие экономические улучшения, вождь отмел социальные преобразования НЭПа:

Всякие рассуждения о политических свободах есть рассуждения, которых очень много можно найти, особенно если посмотрим на заграничную Россию, Россию № второй, где имеются десятки ежедневных газет всех политических партий, где все эти свободы воспеваются на все лады и всеми музыкальными нотами, существующими в природе. Все это — болтовня, фразы. От этих фраз нужно уметь отвлечься

В целом Ленин не разделял панических опасений соратников по поводу того, что НЭП — это конец власти большевиков. Напротив, он полагал, что развитие кооперативных отношений поможет быстрее построить социализм.

В своей работе «О кооперации» Ленин писал: «Нам наши противники не раз говорили, что мы предпринимаем безрассудное дело насаждения социализма в недостаточно культурной стране. Но они ошиблись в том, что мы начали не с того конца, как полагалось по теории (всяких педантов), и что у нас политический и социальный переворот оказался предшественником тому культурному перевороту, той культурной революции, перед лицом которой мы все-таки теперь стоим».

При этом в стране по-прежнему правила Коммунистическая партия, а несогласные с ее генеральной линией репрессировались или высылались, как это было сделано в отношении более двухсот оппозиционно настроенных представителей интеллигенции, которых в сентябре и ноябре 1922 года принудительно посадили на пароходы и отправили из Петрограда в Германию (эти пароходы позднее стали называть «философскими»).

Владимир Ленин и Иосиф Сталин в подмосковных Горках

Органы ВЧК-ОГПУ продолжали свою карающую деятельность: в 1921 году по обвинению в антисоветском заговоре была расстреляна группа лиц, в том числе и поэт Николай Гумилев (в 1991-м Судебная коллегия Верховного суда СССР пришла к выводу, что дело было сфабриковано, а потому посмертно реабилитировала его участников).

В 1925 году 27 человек по делу о создании контрреволюционной монархической организации среди выпускников Александровского лицея, в том числе последний премьер-министр царской России князь Николай Голицын, были подвергнуты высшей мере наказания.

Борьба за политическую власть

После смерти Ленина в январе 1924 года в партии началась борьба за власть, где главным преемником Ильича поначалу был Троцкий. Против него выступила правящая тройка — Григорий Зиновьев, Лев Каменев и Иосиф Сталин. Троцкий потерпел поражение, потерял пост военного руководителя страны, был выведен из состава Политбюро и к концу НЭПа выслан из страны.

Григорий Зиновьев (слева) и Лев Каменев, 1925 год

Потом настала очередь Зиновьева и Каменева, которые, видя аппаратное возвышение скромного генерального секретаря ЦК РКП(б) Сталина, примкнули к Троцкому. К 1928 году Сталин вышел победителем из яростной партийной борьбы, став единоличным хозяином огромной страны и объявив себя единственным продолжателем ленинских идей.

Кризисы НЭПа

Стало очевидно, что НЭП не решил одну из главных задач, поставленных Лениным, — развить советскую крупную промышленность, превратив отечественную экономику из аграрной в индустриальную.

Как и до революции, Советская Россия оставалась по преимуществу крестьянской страной. Так, в 1926 году доля городского населения из более чем 147 миллионов человек составляла лишь чуть более 26 процентов. При этом по сравнению с царской эпохой доля занятых в сельском хозяйстве к концу НЭПа выросла на пять процентов.

Однако крестьян интересовала продукция не столько сталелитейных заводов, сколько ткацких фабрик и небольших кустарных предприятий. Это породило ряд экономических кризисов.

Первый из них случился в 1923 году из-за так называемых ножниц цен: стоимость сельхозпродукции снижалась из-за более быстрого развития аграрного сектора, цена же промышленных товаров, напротив, искусственно завышалась трестами, которые хотели прибыли.

Плакат РВЦ «Трудовой хлеб. «Нет, граждане, за деньги этого хлеба купить нельзя. Покажите ваши трудовые книжки. Кто не трудится — тот не ест»

Крестьяне отказывались покупать промтовары, которые зачастую были невысокого качества, и они оставались лежать на складах. Из-за этого предприятия не могли выплачивать рабочим заработную плату, что отрицательно сказывалось на их настроениях, а также на темпах фабричного роста.

Осенью 1925-го разразился новый кризис: ожидался хороший урожай зерновых культур, в связи с чем было решено значительно увеличить экспорт и импорт, а также сохранить высокие темпы развития промышленности, но вместо планируемых 780 миллионов пудов собрали менее 600 миллионов.

Сказалось то, что после предыдущего неурожайного года крестьяне отложили часть хлеба в страховой фонд, в итоге пришлось поднимать закупочные цены на хлеб, сокращать поставки зерна на экспорт и снижать показатели развития промышленности на 1926 год.

В 1926-м советский червонец перестал быть за рубежом конвертированной валютой из-за отказа Госбанка СССР от золотого стандарта. Кризисы хлебозаготовок, рост цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию привели к печатанию новых денег и инфляции.

Причинами третьего кризиса послужили события 1927 года, когда правительство Великобритании потребовало от СССР прекратить поддерживать коммунистические силы в Китае и 27 мая разорвало дипотношения с Советским Союзом. Запахло большой войной.

Начальник Генерального штаба Красной армии Михаил Тухачевский доложил, что РККА (которая со времен Гражданской войны сократилась с 5,5 миллиона до 600 тысяч человек) к длительным боевым действиям не готова. Также выяснилось, что оборонная промышленность сможет покрыть нужды армии снарядами лишь на 28 процентов и на 8 процентов патронами.

Ситуацию усугубил неурожай в том же году и нежелание крестьян продавать государству хлеб по фиксированной и крайне низкой цене — в ожидании, что стоимость их продукции взлетит с началом войны с Англией. В итоге над армией и населением городов нависла угроза нехватки продовольствия.

В деревни вновь, как в годы военного коммунизма, были направлены продотряды, которые конфисковали треть урожая. В ответ крестьяне начали сворачивать количество посевных площадей (хлебный экспорт в 1928-1929 годах сократился в три с половиной раза).

Причины свертывания НЭПа

Этот кризис послужил толчком к сворачиванию НЭПа: в декабре 1927 года на XV съезде ВКП(б) было объявлено о том, что страна переходит с 1928 года к пятилетнему плану превращения СССР из аграрной в индустриальную страну с централизованной плановой экономикой. В сельском секторе упор делался на коллективизацию крестьянских хозяйств, в промышленности — на развитие заводов и фабрик оборонного значения.

Частный капитал начал активно вытесняться из промышленности, на смену синдикатам пришли хозяйственные наркоматы. Доля госсектора в промышленности достигла в 1928 году 86 процентов, участие частников в розничном товарообороте снизилось до 35 процентов, а в оптовой торговле уменьшилось до пяти процентов.

Разразившийся в 1929-м мировой экономический кризис был расценен в СССР как яркое свидетельство загнивания капиталистического Запада, в том же году руководство страны окончательно свернуло НЭП и взяло курс на индустриализацию страны и подготовку к будущей мировой войне.

В Советском Союзе ввели централизованную карточную систему на продукты и промышленные товары для рабочих, служащих и членов их семей. Данная мера знаменовала наступление эпохи хронического дефицита, которая завершилась лишь с прекращением существования СССР и после отпуска цен в постсоветской Российской Федерации.