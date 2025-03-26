Тайна кражи подарка короля Италии Николаю II раскрылась в суде

Приговор похитителю уникального итальянского палаша - подарка российскому императору Николаю Второму - вынес Тверской суд столицы. В детективной истории о краже раритета оказалась замешана пенсионерка, которую уже успели изобличить в другом аналогичном преступлении.

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Как сообщал ранее “МК”, криминальный сюжет закрутился вокруг подарка, сделанного последнему российскому императору во время визита в Италию в 1909 году. Там он встречался в замке Раккониджи с итальянским монархом Виктором-Эммануилом III для подписания соглашения о сотрудничестве. Тогда-то Николаю Второму и подарили ценное оружие в знак уважения. За сто с лишним лет палаш сменил несколько хозяев, а в 2017 году очередной владелец решил продать его за 8,5 миллионов рублей. Его друг договорился о сделке со скупщицей антиквариата, немолодой москвичкой, которая неоднократно проворачивала подобные сделки. Женщина взяла палаш на реализацию, но через некоторое время заявила, что... саблю похитили! Якобы покупатель расплатился за раритет “куклой”.

Тогда облапошенный посредник не стал заявлять в полицию. Он понемногу выплачивал другу стоимость палаша, а сам через свои связи в антикварном мире пытался выяснить судьбу подарка императору. Оказалось, что все это время похититель безуспешно пытался продать трофей за миллион долларов. И в итоге в марте 2023 года вор вышел... на жертву обмана. Мужчина сделал вид, что заинтересован в покупке палаша, а сам подключил к делу полицию. В момент передачи денег преступника задержали. Оказалось, что именно он ранее подменил настоящие деньги резаной бумагой при совершении сделки по приобретению сабли.

Впрочем, сам аферист представил альтернативную версию событий. Якобы впервые он увидел палаш в квартире жены своего брата, умершего в 2022 году в Турции. Вдова попросила помочь с реализацией оставшихся от покойного мужа антикварных вещей, среди которых был пресловутый палаш. Через знакомых мужчина связался с потенциальным покупателем и в сопровождении родственницы приехал на встречу, где и был схвачен. О краже палаша в 2017 году он якобы вообще не слышал.

Интересно, что “жена брата” задержанного оказалась той самой скупщицей антиквариата, которой в свое время принесли саблю на реализацию. Вполне возможно, что дуэт действовал сообща. Тем более, что пожилую даму уличили в очень похожей афере с картиной художника Сычкова “Русские девочки-подружки в снегу”, о чем “МК” рассказывал на днях. Но за кражу палаша ответил только непосредственно похититель. Суд приговорил его к 4 годам колонии строгого режима.