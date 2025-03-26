В советскую эпоху существовала своя иерархия доходов, где некоторые профессии выделялись особыми материальными преимуществами.

Лидерами рейтинга были космонавты, которые получали не только базовую зарплату, но и внушительные бонусы за каждый полет – от 5 до 15 тысяч рублей. Помимо денежного вознаграждения, они пользовались значительными государственными льготами: личный автомобиль с пожизненной оплатой бензина и путевки в лучшие санатории страны.

Вторую строчку занимали геологи, чьи командировки оплачивались щедро: в среднем 1000 рублей за выезд, а специалисты по золотодобыче могли рассчитывать на 2000 и более.

Кем был самый засекреченный ученый в СССР

Замыкали тройку высококвалифицированные заводские рабочие и сотрудники опасных производств – шахтеры и проходчики, получавшие от 500 до 1000 рублей с дополнительными социальными гарантиями.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.