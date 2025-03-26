Тренажеры власти: зачем русских царей учили ходить на ходулях

Когда русскому монарху требовалось поднять личную самооценку, он вставал на ходули. Так, делали Иван III, Василий III, Иван IV и почти все Романовы.

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Царское дело

Иван Грозный в годы юности вообще предпочитал ходули традиционному передвижению пешком или верхом на лошади. Летописец даже в укор Ивану Васильевичу написал: «Боярская дума просила 15-летнего великого князя отправиться с полками на татар. Выступив впоход, Иван предался всевозможным потехам. Будучи в военном лагере, он пашню пахал, сеял гречиху, на ходулях ходил…».

Однако не совсем верно обвинять царя в инфантильной зависимости от развлечений: ходули были нечто большим, чем просто потеха или физическое развлечение. Для русских монархов они являлись своего рода тренажером власти. Во-первых, это приучало юных государей свыкнуться с мыслью, что они выше других. Во-вторых, формировали царственную осанку. Именно поэтому «дядьки» (царские воспитатели) призваны были научить будущих русских властелинов виртуозно передвигаться на ходулях.

Внедорожники

Ходули на Руси были не просто забавой, а полноценным средством передвижения. В условиях традиционного русского бездорожья (особенно весной) эти «устройства для ног» были порой единственным возможным транспортным средством. Так, царь Алексей Михайлович, отправляясь на богомолье в отдаленные уголки своего государства, нередко проделывал часть своего пути на ходулях.

Сегодня с дорогами в России мало что поменялось, поэтому ходули по-прежнему актуальны: по своей проходимости они могут дать фору любому внедорожнику. Да и подъем национальной самооценки нам не помешает. Поэтому пора осваивать ходули! На них и Родина смотрится в более выгодном ракурсе…

Семь советов для начинающего ходулиста

1. В освоении ходуль главное, как и для осваивающего принципы ходьбы младенца, сделать первый шаг. Дальше все пойдет само собой. Ноги вспомнят навыки ваших предков.

2. Шаг на ходулях выполняется поднятием одной ноги вверх (не в сторону и не вперед). Попытайтесь сделать одну конечность как бы короче другой.

3. Стоять на ходулях нужно уверенно, держа спину максимально прямо. Представьте себя царственной особой.

4. Не расставляйте ноги слишком широко.

5. Научитесь «топтаться» по воображаемому кругу.

6. Постарайтесь привыкнуть к тому, что для ходьбы вам не нужно сгибать ноги в коленях.

7. На первых порах вам понадобиться ассистент, который поможет вам встать на ходули и слезть с них. А главное – подстрахует на особо тернистых дорогах.