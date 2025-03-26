Мужчина нашел клад по нарисованной отцом карте

Lenta.ru

Американец польского происхождения нашел семейный клад по нарисованной отцом карте. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Мужчина отправился за сокровищами по нарисованной отцом карте
© Lenta.ru

До Второй мировой войны родители 72-летнего Яна Глазевски жили в Львове, который в то время находился на территории Польши. Когда началась война, они перебрались в США. Перед отъездом из страны семейные ценности закопали в лесу недалеко от дома.

Спустя много лет мужчина передал сыну самодельную карту с отметкой в том месте, где закопан клад. Глазевски пообещал, что обязательно его найдет.

Глазевски пытался отыскать оставленные в Львове ценности с 2019 года. К тому времени семейного дома давно не было, но карта помогла найти фундамент. Чтобы уточнить место, территорию пришлось прочесать с металлодетектором.

В конце концов Глазевски откопал спрятанную шкатулку. Внутри оказались украшения его матери, крестильная ложка с выгравированными фамильными инициалами и другие личные вещи, связанные с его семейной историей.

«Найти эти драгоценности было все равно что прикоснуться к наследию моей матери, которое хранилось во времени, — рассказал Глазевски. — Это было похоже на исполнение детской мечты найти сокровище. Но более важно, что я исполнил обещание, данное отцу».

Ранее сообщалось, что в Нидерландах археологи обнаружили три древних клада с так называемыми «деньгами дьявола». В тайниках язычников нашли монеты и украшения.

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