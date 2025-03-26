Тайны короля Артура. Ученые расшифровали древний манускрипт спустя шесть лет после его обнаружения

Университет сообщает, что рукопись была случайно обнаружена шесть лет назад — под переплётом другой книги — реестра XVI века. Она была так расположена, что пряталась в обложке этого издания, что долгое время оставалось незамеченным для библиотекарей.

На опубликованной фотографии видно состояние рукописи — она помята и даже повреждена в некоторых местах. Ученые приняли решение: оставить манускрипт на месте находки, поскольку это отражает архивные традиции Англии XVI века и является важной частью культурного наследия страны.

Найденный случайно фрагмент был обозначен как «Suite Vulgate du Merlin» — один из романов о Мерлине из анонимной серии артуровских преданий. Кембриджские учёные полагают, что в мире осталось менее сорока экземпляров данного произведения, каждый из которых уникален, так как переписывался писателями с их индивидуальным подходом к написанию подобных произведений. Как удалось установить, рукопись была создана в период с 1275 по 1315 годы.

Манускрипт написан на старофранцузском языке, который был распространён на территории Великобритании в эпоху нормандского завоевания. В чудом сохранившемся фрагменте рукописи рассказывается о двух значимых событиях: о великой победе христианских войск над саксами в битве при Камбенике и о появлении Мерлина в образе арфиста при дворе короля Артура.

Исследователи бережно изучили рукопись при помощи инновационных технологий: мультиспектральная съемка, 3D-моделирование и компьютерная томография. Это позволило изучить текст без повреждения манускрипта.

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