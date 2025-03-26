Военный коммунизм: причины и последствия Почему большевики смогли победить белых, но оказались бессильны перед разрухой

Военный коммунизм — название внутренней политики, проводившейся в РСФСР в условиях Гражданской войны в 1918-1921 годах. Политика военного коммунизма Советской власти была направлена на сверхконцентрацию людских и промышленных резервов в борьбе с идеологическими врагами. Суть политики военного коммунизма состояла в государственной монополии на многие сельхозпродукты, насильственном отъеме хлеба у крестьян, тотальной национализации всей промышленности, крайней степени централизации управления экономикой, использовании армии в народном хозяйстве, запрете частной торговли, трудовой повинности населения, свертывании товарно-денежных отношений. Военный коммунизм привел страну к голоду и разрухе и был заменен в 1921 году Новой экономической политикой. «Лента.ру» рассказывает об этапах военного коммунизма.

Установление военного коммунизма

Автором термина «военный коммунизм» был российский революционный деятель, философ и экономист Александр Богданов (настоящая фамилия — Малиновский), а ввел в широкое общественное употребление лидер большевиков, председатель Совета народных комиссаров РСФСР (Совнарком) Владимир Ульянов-Ленин.

Владимир Ульянов-Ленин (в центре) на заседании Совета народных комиссаров в Смольном, Петроград

В своей статье «О продовольственном налоге» в апреле 1921 года вождь писал:

«Военный коммунизм» был вынужден войной и разорением. Он не был и не мог быть отвечающей хозяйственным задачам пролетариата политикой. Он был временной мерой. Правильной политикой пролетариата, осуществляющего свою диктатуру в мелкокрестьянской стране, является обмен хлеба на продукты промышленности, необходимые крестьянину

Еще весной 1917 года, вернувшись из эмиграции в Россию после свержения царского режима, в своих «Апрельских тезисах» Ленин поставил главную задачу перед большевиками: перерастание буржуазной революции в социалистическую.

Какой же ему виделась будущая Россия?

Не парламентарная республика, — а республика Советов рабочих, батрацких и крестьянских депутатов по всей стране, снизу доверху

Этой доктрине были подчинены все действия большевиков до и после Октябрьского переворота 1917 года (который в СССР стали торжественно называть Великой Октябрьской социалистической революцией далеко не сразу).

Приход большевиков к власти в России вызвал болезненную реакцию той части страны, которая не хотела превращаться в республику рабочих и крестьянских батраков, в стране вспыхнула жестокая Гражданская война.

С обеих сторон в нее включились тысячи военнослужащих бывшей русской армии, которые вернулись домой с оружием после того, как советское правительство заявило о своем нежелании участвовать в Первой мировой войне, предложив странам Антанты и Четвертного союза «начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире».

Еще одним мощным импульсом для братоубийственной междоусобицы стал разгон большевиками 20 января 1918 года выборного Учредительного собрания, которое должно было установить государственное будущее России.

Обесценивание денег и гиперинфляция

С первых же шагов во власти большевики стали проводить политику слома всех прежних устоев: отменялись сословия, чины и награды, были национализированы банки, у населения конфисковывались сбережения, в том числе золото и серебро, а также бумажные купюры, если они превышали сумму в пять тысяч рублей и были «нажиты нетрудовым путем».

Для покрытия дефицита бюджета советское правительство осуществляло выпуск необеспеченных денежных знаков. Стремительный рост денежной массы с 43 миллиардов рублей в июле 1918-го до 1 триллиона 168 миллиардов к началу 1921 года породил гиперинфляцию, в результате которой деньги в РСФСР практически утратили какую-либо ценность, а советский рубль к концу военного коммунизма составлял всего лишь 0,006 процента стоимости царского рубля.

Кредитный билет в 25 рублей представлен на выставке «От керенки до совзнака: деньги и революция»

Это привело к тому, что с середины 1918 года госпредприятия рассчитывались за отправленные и полученные товары без участия денег, с середины 1919-го государственный бюджет перестал составляться, к началу НЭПа сбор финансовых налогов был и вовсе отменен.

Всего же на территории бывшей Российской империи в период Гражданской войны и иностранной интервенции обращалось около двухсот видов денежных знаков — от монет царского времени до купюр белогвардейских органов власти.

Экономическая политика военного коммунизма

Новая власть активно национализировала фабрики и заводы. Первой ласточкой стала Ликинская прядильно-ткацкая фабрика Василия Смирнова. 30 декабря 1917 года Ленин как председатель Совнаркома подписал распоряжение о передаче частного предприятия государству:

Фабрику товарищества Ликинской мануфактуры А. В. Смирнова при поселке Ликино Владимирской губернии, со всеми находящимися при ней материалами, сырьем и прочим объявить собственностью Российской республики

Один из лидеров большевиков, руководитель Октябрьского переворота Лев Троцкий утверждал, что данная политика стала мерой сохранения советской власти:

В Петрограде, а потом и в Москве, куда хлынула эта волна национализации, к нам являлись делегации с уральских заводов. У меня щемило сердце: «Взять-то мы возьмем, а что мы сделаем?» Но из бесед с этими делегациями выяснилось, что меры военные абсолютно необходимы. Ведь директор фабрики со всем своим аппаратом, связями, конторой и перепиской — это же настоящая ячейка той самой контрреволюции, которая с оружием в руках ведет против нас борьбу

К ноябрю 1918 года в собственности РСФСР находились уже 9542 завода и фабрики, а к концу военного коммунизма практически вся крупная, средняя и мелкая промышленность в стране была национализирована.

Летом 1918-го управление промышленностью было передано Высшему совету народного хозяйства (ВСНХ), породившему сложную бюрократическую структуру. К лету 1920-го в системе ВСНХ существовало около 50 главков, чья жесткая централизация породила термин «главкизм».

Рабочие «Ликинской мануфактуры» — первого национализированного большевиками предприятия, 1917 год

При этом несмотря на значительный рост управленческого аппарата продолжался такой же стремительный спад промышленного производства, при котором многие предприятия прекратили свое существование. В 1919-м текстильная отрасль из-за почти полного отсутствия хлопка давала лишь около пяти процентов продукции от довоенного времени, а льняная — 29 процентов.

В 1919-м потухли домны на всех металлургических заводах. В 1920-м удалось запустить пятнадцать доменных печей, которые давали около трех процентов металла, выплавлявшегося в Российской империи накануне Первой мировой войны.

Главным источником сырья для большинства работающих заводов и фабрик стали запасы, накопленные еще до революции. Отрезанная от Бакинской нефти и угля Донбасса РСФСР испытывала топливный голод, перейдя на дрова и торф.

К концу Гражданской войны в промышленности были занято менее половины рабочего класса по состоянию на 1913 год. Да и сам его состав существенно изменился, сильно разбавившись выходцами из деревень и непролетарскими слоями городского населения. В целом промышленное производство в 1920-м в России сократилось по сравнению с 1913 годом в семь раз, а добыча угля уменьшилась на 70 процентов.

Прекращение связей между деревней и городом

Большевистским декретом «О земле» было объявлено, что «помещичья собственность на землю отменяется без всякого выкупа». Несмотря на то, что оговаривалось, что данные земли переходят в распоряжение местных земельных комитетов и уездных Советов, крестьяне сами начали делить барские имения, вынося из особняков все, что им приглянулось. Воздействовать на селян силой было опасно, поскольку многие из них вернулись с фронта с оружием.

Раздача еды беспризорным детям

Национализация банков и предприятий привела к тому, что поставка продовольствия из деревень прекратились: крестьяне, не получая гвоздей, плугов, мануфактуры и других предметов первой для себя необходимости, отказывались продавать горожанам свою сельхозпродукцию, предпочитая вместо обесценившихся денег хранить в закромах хлеб.

К лету 1918 года РСФСР была отрезана от основных сельскохозяйственных житниц прежней Российской империи: Украина по Брестскому мирному договору была передана кайзеровской Германии, на Кубани шли ожесточенные бои с Добровольческой армией генерала Антона Деникина, которая в итоге захватила этот регион.

Население в городах голодало и советское правительство продолжило политику Временного правительства в виде хлебной монополии.

Продовольственная диктатура большевиков

9 мая 1918 года было выпушен декрет высшего законодательного органа республики — Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) за подписью его председателя Якова Свердлова, в котором отмечалось:

Объявить всех, имеющих излишек хлеба и не вывозящих его на ссыпные пункты, а также расточающих хлебные запасы на самогонку, — врагами народа, предавать их революционному суду с тем, чтобы виновные приговаривались к тюремному заключению на срок не менее 10 лет

В документе подтверждалось, что государство продолжает вести политику хлебной монополии.

13 мая 1918 года Совнарком и ВЦИК издали совместный декрет «О предоставлении народному комиссару продовольствия чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими».

В нем подчеркивалось:

В то время, как потребляющие губернии голодают, в производящих губерниях в настоящий момент имеются по-прежнему большие запасы даже не обмолоченного еще хлеба урожаев 1916 и 1917 годов. Хлеб этот находится в руках деревенских кулаков и богатеев, в руках деревенской буржуазии. Сытая и обеспеченная, скопившая огромные суммы денег, вырученных за годы войны, деревенская буржуазия остается упорно глухой и безучастной к стонам голодающих рабочих и крестьянской бедноты

Инициатором введения продовольственной диктатуры стал нарком продовольствия Александр Цюрупа, который получил неограниченные права для изъятия у крестьян излишков зерна — при помощи созданной при Наркомпроде РСФСР Продовольственно-реквизиционной армии.

Продотрядам и комитетам бедноты разрешалось применять к скрывающим хлеб или иные продукты вооруженную силу.

В ответ крестьяне начали сокращать поголовье скота и посевных площадей, старательно прятали сельхозпродукты. В итоге, снизилась урожайность и собираемость зерна.

Продразверстка и спад сельхозпроизводства

11 января 1919 года Совнарком выпустил декрет о введении продразверстки (изъятие до 70 процентов сельхозпродукции), продолжив тем самым политику, начатую еще царским правительством в декабре 1916 года, которая с треском провалилась.

В постановлении, подписанном Лениным, подчеркивалось:

Сельские хозяева, не сдавшие к установленному сроку причитающиеся на них количество хлеба и фуража, подвергаются безвозмездному принудительному отчуждению обнаруженных у них запасов

Продразверстка вначале распространялась только на хлеб и фураж, а к концу 1920 года — почти на все сельскохозяйственные продукты. При этом заготовки производились силовым методом, поскольку размер разверстки оказался выше производительности крестьянских хозяйств (тем самым большевики повторили ошибку кабинета министров Николая II).

Отъем хлеба и зерна у крестьян компенсировался государством в 1919 году на 50 процентов промышленными товарами или деньгами, в 1920-м цифры упали до 20 процентов.

Члены рабочей бригады изымают скрытый кулаками хлеб

Для перестройки сельского хозяйства на новый лад 14 февраля 1919 года было опубликовано постановление ВЦИК «О социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию», где провозглашался курс перехода от частных крестьянских хозяйств к совхозам и коммунам.

К концу 1920 года насчитывалось около шести тысяч совхозов и более десяти тысяч колхозов. Однако в целом сельскохозяйственное производство в 1920-м по сравнению с 1913 годом сократилось на 38 процентов.

Введение пайков и продовольственных карточек

27 июля 1918 года народный комиссариат продовольствия принял специальное постановление о введении в стране продовольственного пайка, рассчитанного на четыре категории.

Самый большой получали рабочие, трудящиеся на особо тяжелых производствах, кормящие матери и женщины на пятом месяце беременности.

На втором месте шли те, кто был занят на тяжелых, но не вредных производствах, женщины-домохозяйки с семьей из четырех человек и дети от трех до четырнадцати лет, а также нетрудоспособные граждане первой категории, которые именовались «иждивенцами».

Продовольственная трудовая карточка Тамбовской губернии с купонами, 1920 год, первый выпуск

Паек третьей категории полагался рабочим на легких производствах, женщинам с семьей до трех человек, детям до трех лет и подросткам от 14 до 17 лет, безработным, состоящим на бирже труда, пенсионерам и инвалидам войны и труда.

Самый маленький паек был четвертой категории, куда включили лиц обоего пола, получавших доход от чужого наемного труда, представителей свободных профессий и членов их семей, людей неопределенных занятий и прочее население, не подпадающее под вышеуказанные критерии.

Как правило, более-менее регулярно обеспечивались продуктами первые две категории, третья — во-вторую очередь, четвертая — по остаточному принципу.

Получение пайка не гарантировало сытой жизни. В 1919 году калорийность пайка рабочего в Москве составляла всего лишь 336 килокалорий, тогда как суточная физиологическая норма требовала не менее 3600 килокалорий.

Вновь большевикам пришлось прибегнуть к методам царской России, где в связи с продовольственным кризисом в 1916 году для населения была введена карточная система. В РСФСР карточки появились в августе 1918-го (в январе 1919 года в Петрограде существовало 33 вида карточек — на хлеб, молоко, табак, обувь и так далее), которые просуществовали до конца военного коммунизма, когда в связи с НЭПом в 1921-м были отменены.

Городское население боролось с голодом или переселяясь в деревню или задорого покупая дефицитные продукты на черном рынке, где в период военного коммунизма реализовывалось более 50 процентов имеющихся запасов пропитания, топлива и одежды.

Террор как средство управления государством

С начала прихода к власти самым действенным методом добиться своих целей для большевиков стал революционный террор. 26 июля 1918 года Ленин писал одному из своих ближайших соратников Григорию Зиновьеву: «Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров».

После покушения на Ленина и убийства в Петрограде председателя местной ЧК Моисея Урицкого Яков Свердлов 2 сентября 1918 года заявил на заседании ВЦИК: «На белый террор врагов рабоче-крестьянской власти рабочие и крестьяне ответят массовым красным террором против буржуазии и ее агентов!»

После этого председатель ВЧК Феликс Дзержинский отдал распоряжение:

Арестовать всех видных меньшевиков и правых эсеров и заключить в тюрьму. Арестовать как заложников, крупных представителей буржуазии, помещиков, фабрикантов, торговцев, контрреволюционных попов, всех враждебных советской власти офицеров и заключить всю эту публику в концентрационные лагеря. Бывших жандармских офицеров, исправников — расстрелять немедленно

По его приказу расстрелу подлежали и лица, у которых при обыске ранее нашли огнестрельное оружие, а также те, кого в будущем уличат в контрреволюционном заговоре против советской власти.

В итоге массовидность красного террора вскоре почти полностью вышла из-под контроля партийных органов, заставив делегатов VI Всероссийского чрезвычайного съезда Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов (проходил с 6 по 9 ноября 1918 года в Москве) принять резолюцию об ограничении террора рамками революционной законности.

Известный советский литературовед и филолог Дмитрий Лихачев вспоминал:

Открыв форточки в своей квартире на Лахтинской улице (Петроград), мы ночами в 1918–1919 годах могли слышать беспорядочные выстрелы и короткие пулеметные очереди в стороне Петропавловской крепости. Не Сталин начал красный террор. Он, придя к власти, только резко увеличил его до невероятных размеров

Милитаризация труда в РСФСР

В условиях чрезвычайщины Гражданской войны Совнарком 5 октября 1918 года ввел трудовую повинность для «буржуазных элементов».

Заместитель наркома торговли и промышленности РСФСР Георгий Соломон писал, как выглядела трудовая повинность «буржуев» в Москве:

Большинство их было беспартийные — дамы, девицы, молодые и старые мужчины. Все это были представители настоящей интеллигенции, образованные, культурные. Дворников в реквизированных хатах не было, и всю черную работу по очистке дворов и улиц, по сгребанию снега, грязи, мусора, по подметанию тротуаров и улиц должны были производить «буржуи»

10 декабря 1918 года кодекс законов о труде установил трудовую повинность для всех граждан РСФСР с 16 и до 55 лет. В 1919-м и 1920-м Совет народных комиссаров запретил рабочим и служащим покидать свои предприятия и учреждения, а также прогуливать работу.

Феликс Дзержинский

Для контроля при Совете рабочей и крестьянской обороны РСФСР был образован Главный комитет по всеобщей трудовой повинности во главе с Дзержинским.

В 1920-1921 годах на основе управлений Красной армии были созданы восемь трудовых армий, которые занимались лесозаготовками, продразверсткой, погрузкой угля, восстановлением железнодорожной инфраструктуры и иными бесплатными общественными работами. Трудовые армии не смогли в полной мере справиться с поставленными задачами и к весне 1921-го дезертирство из них приняло характер массового бегства.

Итоги военного коммунизма

По итогам Гражданской войны большевики победили и удержали власть, но цена была крайне высока. Безвозвратные потери Красной армии и противостоящих ей антибольшевистских вооруженных формирований составили около двух миллионов человек. 80 процентов жертв выпало на долю гражданского населения: в 1918-1920 годах было убито и умерло от голода и эпидемий (только сыпным тифом переболели более 30 миллионов человек) восемь миллионов человек.

Два миллиона человек, в том числе представители технической и гуманитарной интеллигенции, эмигрировали из страны, без родителей остались семь миллионов беспризорных детей. К концу военного коммунизма голодали 90 миллионов человек из более 137 миллионов жителей РСФСР, в стране вспыхнули десятки крестьянских восстаний.

Сложившуюся ситуацию в советских учебниках по истории весьма точно описывало одно слово — «разруха». Ущерб экономике превысил 50 миллиардов золотых рублей.

Политика военного коммунизма как экономическая система показала, что административно-командными методами можно победить вооруженного врага, но нельзя накормить собственное население.

Семья голодающих чувашей

Для того чтобы решить продовольственную проблему, возродить промышленность и сельское хозяйство, укрепить финансы и в целом оздоровить отечественную экономику, советскому правительству пришлось на время НЭПа отказаться от идеологического догматизма, отменив обязательную трудовую повинность и разрешив частное предпринимательство, негосударственную собственность и свободную торговлю.