Как Сталин отреагировал на нацистское приветствие Риббентропа

В 1939 году на ужине в честь подписания договора о ненападении между СССР и Германией Иоахим фон Риббентроп поприветствовал Иосифа Сталина, вскинув вверх руку. Присутствующие оцепенели, а вот сам Сталин не растерялся.

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Нацистское приветствие

Еще в 1919 году Адольф Гитлер вступил в Немецкую рабочую партию, которая стала предшественницей печально известной Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). Спустя всего 2 года Гитлер уже занял пост Председателя этой организации. НСДАП имела не только свою иерархию и знаки отличия, но и собственное приветствие в виде взмаха правой руки. Упомянутое приветствие было введено в обиход членов партии еще в 1926 году и называлось по фамилии ее руководителя – «Гитлергрус».

В 1933 году, когда Адольф Гитлер пришел к власти, нацистское приветствие получило более широкое распространение, а позже и вовсе сделалось обязательным для членов НСДАП и эсэсовцев. Во время Второй мировой войны, как писал историк-германист Даниил Мельников в своей книге «Заговор 20 июля 1944 года в Германии: легенда и действительность», «Гитлергрус» стал неотъемлемой частью службы в рядах вермахта. За нарушение приказа о применении приветствия в армии были введены строгие наказания.

Ужин в честь подписания пакта

Как известно, Вторая мировая война разразилась в сентябре 1939 года. Великая Отечественная война началась спустя 2 года. При этом утратил силу так называемый договор Молотова-Риббентропа, подписанный представителем советской стороны Вячеславом Молотовым и министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом также в 1939 году.

Иоахим фон Риббентроп был членом НСДАП и состоял в СС, поэтому неудивительно, что после торжественного ужина в 1939 году, посвященного заключению вышеуказанного пакта, он вскинул руку, приветствуя Иосифа Сталина. Все оторопели от неуместности жеста, не растерялся только Сталин. В ответ вождь взялся за полы мундира и присел в книксене. Присутствовавшие на ужине хором рассмеялись. Смех был как щелчок по носу Риббентропа, но тот, скорее всего, даже не понял, что произошло.

«Этой сволочи нельзя доверять»

Однако на этом история не закончилась. Председатель исполкома Московского Совета депутатов трудящихся В. П. Пронин, воспоминания которого приведены в книге «Наш Сталин» Василия Туева, присутствовал на ужине в честь подписания пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году. Пронин рассказывал, что, едва Иоахим фон Риббентроп удалился, Иосиф Сталин, имея в виду министра иностранных дел Германии, произнес:

«Этой сволочи нельзя доверять ни единого дня».

Сталин оказался прав. В июне 1941 года Германия нарушила договор о ненападении на Советский Союз, которому был посвящен упомянутый ужин. Примечательно, что, по мнению многих историков, план вторжения на территорию СССР Адольф Гитлер и его соратники начали разрабатывать уже через несколько месяцев после заключения пакта Молотова-Риббентропа. Впрочем, и Гитлера, и Риббентропа ожидала незавидная участь: первый покончил с собой, а второй был казнен.