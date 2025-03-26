«Гойда»: почему русские так боялись услышать этот боевой клич

Из школьных уроков истории многие знают, что слово «гойда» употреблялось в эпоху Ивана Грозного. Культуролог-религиовед Роман Багдасаров напомнил, что в «Сказаниях о Московии» от 1570 года немецкий дворянин Альберт Шлихтинг упоминает «гойду» при описании казни неугодного боярина. На ней окружающие палача опричники кричат: «Гойда! Гойда!».

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Еще одно упоминание междометия приводит Николай Карамзин со ссылкой на сочинение «Описание Московии» итальянского военачальника-писателя Алессандро Гаваньини. Этот автор, как и Шлихтинг, жил в эпоху Грозного, но в Московию никогда не приезжал, составляя «Описание» с чужих слов. Итальянец пишет, что Грозный, «самолично наблюдающий, как разрывают человека», кричал: «Гойда! Гойда», а все стоящие на площади – знать и простолюдины – рьяно и неистово подхватывали его клич. Тех, кто кричал не слишком рьяно, пишет Гаваньини, якобы на месте разрубали на части как изменника.

«Страшное» слово встречается в романе «Князь Серебряный» Алексея Толстого. Там чернобородый детина в красном кафтане с привязанными к седлу метлой и песьей головой кричит ребятам-опричникам: «Гойда! Гойда!», призывая никого и ничего не жалеть – колоть скот, рубить мужиков, ловить девок, жечь деревню.

В качестве боевого или одобрительного клича «псов государевых» междометие упоминается в труде начала прошлого столетия психиатра П. Ковалевского, описывающего в числе прочего душевное состояние Грозного после казней. Междометие также кричат опричники в булгаковском романе «Иван Васильевич меняет профессию». А у Алексея Толстого в «Хождениях по мукам», описывающем революционные события, слово горланят уже разбойники.

Значение в словарях и фольклоре

Лингвисты уверяют, что междометие произошло от монгольского «Гои даа!», что означало «отлично», «хорошо». Однако в этимологических словах лексема не фиксируется. Но в таком значении ее вероятно и употребляли «псы государевы», когда во время казни одобрительно кричали «Гойда». Так они выражали одобрение происходящего.

Известный ценитель лингвистических диковинок Владимир Даль в своем «Словаре» для «гойды» места не находит. Но приводит старый глагол «гойкать» в значении «кричать», «орать». Фольклористы связывают «страшное» междометие с другим – «гой еси». Такое обращение долгое время бытовало на Руси, а до наших времен дошло в былинах, где обращение используется в разговоре с добрым молодцем.

В фольклоре оно употреблялось в значении «будь здоров» или «будь жив». К слову, в этимологическом словаре Макса Фасмера «гой» приводится в значениях «жизнь», «спокойствие», «мир». Любопытно, что в украинском языке остался глагол «гоїти», который означает «лечить», «возвращать к жизни». Очень любил междометие «гой» Сергей Есенин. У каждого на слуху есенинское «Гой ты, Русь, моя родная!».

В «Толковом словаре» Дмитрия Ушакова указано, что междометием выражается призыв, побуждение к действию.

«Гайда работать! Гайда в поход!» – приводят составители Словаря варианты употребления междометия.

Синонимом является более известное «айда».