Как бойцов спецназа учат преодолевать страх

В эволюционном процессе страх — как эмоция, основанная на негативном опыте прошлого — один из основных факторов выживания особи и вида в целом. Другое дело бой, где страх — это неблагоприятный фактор, от которого надо избавляться. Ведь паника во время боя — это почти гарантированная смерть…

Уйти на дно и оттолкнуться

При тренировке спецназовцев есть одно показательное упражнение: бойцам связывают руки за спиной и ноги у лодыжек и бросают в трехметровый бассейн, ставя цель — выжить в течение пяти минут. Многих, какими бы хорошими пловцами они ни были, из воды достают спасатели в бессознательном состоянии уже после минуты отчаянного барахтанья. Отдав все силы в тщетных попытках выплыть, бойцы теряют сознание, израсходовав имеющийся в легких кислород.

Техникой выживания в такой непростой ситуации владеют единицы, а ведь она проста до гениальности. Надо набрать в легкие как можно больше воздуха, расслабиться и вертикально уйти на дно. Потом оттолкнуться от него и, всплыв, снова глубоко вдохнуть. Даже с минимальным уровнем подготовки и без навыков пловца продержаться таким образом пять минут — не проблема.

Поддаться панике

Именно этому учат военных, например, в том же ЧВК «Вагнер»: чтобы преодолеть страх, надо полностью отдаться ему, упасть на дно и оттолкнуться. Большинство людей неспособны контролировать свой страх через контроль самосознания, а вот отдаться страху и суметь расслабиться в экстремальной ситуации — это вполне по плечу каждому.

Каким бы парадоксальным не казался такой способ борьбы со страхом, с точки зрения биологии он вполне логичен:

Чем сильнее паника, тем больше кислорода требуется организму и тем быстрее он расходуется, приводя к гипоксии клеток.

Чем сильнее напряжение, тем больше адреналина выбрасывается в кровь, провоцируя еще больший стресс и панику.

В итоге — замкнутый круг: чем сильнее воля к жизни, тем больше вероятность смерти.

Кувшинное дыхание спецназа

Один из способов преодолеть панику перед боем, описанный в методичке спецназа по боевому стрессу, — это, так называемое, «кувшинное дыхание». Методология выполнения упражнения следующая:

1. Вдыхая воздух через нос последовательно заполнять воздухом нижние, средние и верхние отделы легких.

2. Медленно вдыхая через рот выпускать воздух вначале из верхних, затем из средних и далее из нижних отделов легких.

3. Сконцентрировать все внутреннее внимание на дыхании, чтобы выдох был в два раза длиннее вдоха.

4. С каждым выдохом максимально расслаблять мышцы тела.

5. Выполнять не менее 10 минут.

Таким образом за короткое время вполне можно полностью избавиться от страха, взяв его и свое тело под полный контроль. Инструкторы рекомендуют практиковать кувшинное дыхание во время вражеского артобстрела. Ведь в этот момент важно не запаниковать и не выскочить из окопа в поисках более надежного укрытия. Да и если за артподготовкой последует атака противника, спокойствие и рассудительность не помешают.