27 марта: как наши предки предсказывали погоду на лето

27 марта в народном календаре известно как Венедиктов день, или Скотник. Дата посвящена памяти Венедикта Нурсийского, особенно почитаемого на Западе как основоположника монашеского движения. Почему в эту дату можно закупаться и зачем надевать новую одежду? Как наши предки предсказывали погоду на лето? Читайте у нас в статье

Народные приметы, связанные с погодой и урожаем

Сначала расскажем, что народные приметы 27 марта говорят о погоде.

Мороз в Венедиктов день указывает на то, что холода продержатся еще как минимум неделю.

Туман 27 марта считается предвестником ненастного лета.

Легкие облака на небе предвещают хорошую погоду.

Купание воробьев сигнализирует о скором потеплении.

Что можно делать 27 марта по приметам: закупаемся и надеваем обновки

Рассказываем, чем 27 марта следует заняться согласно народным приметам.

Обновляем одежду и домашний текстиль. В этот день было принято надевать чистую, новую одежду. Также рекомендовалось заменить полотенца и постельное белье, что символизировало обновление и очищение.

Посещаем рынки, ярмарки или магазины. Считалось, что покупки, сделанные 27 марта, обеспечат семью достатком и уберегут от голода на весь год.

Ухаживаем за домашними животными. Особое внимание уделялось уходу за скотом, чтобы защитить его от нечисти и сглаза.

Запреты и предостережения: что нельзя делать по народным приметам

И наконец, узнаем, что наши предки старались не делать в конце марта. Вот перечень запретов.

Нельзя: