Приметы 27 марта: наряжаемся, закупаемся и отдыхаем от уборки

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27 марта в народном календаре известно как Венедиктов день, или Скотник. Дата посвящена памяти Венедикта Нурсийского, особенно почитаемого на Западе как основоположника монашеского движения. Почему в эту дату можно закупаться и зачем надевать новую одежду? Как наши предки предсказывали погоду на лето? Читайте у нас в статье

27 марта: как наши предки предсказывали погоду на лето
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Народные приметы, связанные с погодой и урожаем

Сначала расскажем, что народные приметы 27 марта говорят о погоде.

  • Мороз в Венедиктов день указывает на то, что холода продержатся еще как минимум неделю.
  • Туман 27 марта считается предвестником ненастного лета.
  • Легкие облака на небе предвещают хорошую погоду.
  • Купание воробьев сигнализирует о скором потеплении.

Что можно делать 27 марта по приметам: закупаемся и надеваем обновки

Рассказываем, чем 27 марта следует заняться согласно народным приметам.

  • Обновляем одежду и домашний текстиль. В этот день было принято надевать чистую, новую одежду. Также рекомендовалось заменить полотенца и постельное белье, что символизировало обновление и очищение.
  • Посещаем рынки, ярмарки или магазины. Считалось, что покупки, сделанные 27 марта, обеспечат семью достатком и уберегут от голода на весь год.
  • Ухаживаем за домашними животными. Особое внимание уделялось уходу за скотом, чтобы защитить его от нечисти и сглаза.

Запреты и предостережения: что нельзя делать по народным приметам

И наконец, узнаем, что наши предки старались не делать в конце марта. Вот перечень запретов.

Нельзя:

  • Использовать острые предметы. По приметам 27 марта запрещалось работать с ножами и другими острыми инструментами, чтобы избежать ссор и конфликтов в семье.
  • Смотреть в зеркало до заката. Считалось, что это может привести к несчастью или утрате жизненной силы.
  • Обижать домашних животных. Плохое обращение с питомцами могло накликать беды и проблемы.
  • Ходить на охоту. Считалось, что охота в этот день может привести к несчастью.
  • Убираться дома. Рекомендуется воздержаться от уборки, чтобы не потерять удачу.