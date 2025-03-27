27 марта: как наши предки предсказывали погоду на лето

Приметы 27 марта: наряжаемся, закупаемся и отдыхаем от уборки
27 марта в народном календаре известно как Венедиктов день, или Скотник. Дата посвящена памяти Венедикта Нурсийского, особенно почитаемого на Западе как основоположника монашеского движения. Почему в эту дату можно закупаться и зачем надевать новую одежду? Как наши предки предсказывали погоду на лето? Читайте у нас в статье
Народные приметы, связанные с погодой и урожаем
Сначала расскажем, что народные приметы 27 марта говорят о погоде.
- Мороз в Венедиктов день указывает на то, что холода продержатся еще как минимум неделю.
- Туман 27 марта считается предвестником ненастного лета.
- Легкие облака на небе предвещают хорошую погоду.
- Купание воробьев сигнализирует о скором потеплении.
Что можно делать 27 марта по приметам: закупаемся и надеваем обновки
Рассказываем, чем 27 марта следует заняться согласно народным приметам.
- Обновляем одежду и домашний текстиль. В этот день было принято надевать чистую, новую одежду. Также рекомендовалось заменить полотенца и постельное белье, что символизировало обновление и очищение.
- Посещаем рынки, ярмарки или магазины. Считалось, что покупки, сделанные 27 марта, обеспечат семью достатком и уберегут от голода на весь год.
- Ухаживаем за домашними животными. Особое внимание уделялось уходу за скотом, чтобы защитить его от нечисти и сглаза.
Запреты и предостережения: что нельзя делать по народным приметам
И наконец, узнаем, что наши предки старались не делать в конце марта. Вот перечень запретов.
Нельзя:
- Использовать острые предметы. По приметам 27 марта запрещалось работать с ножами и другими острыми инструментами, чтобы избежать ссор и конфликтов в семье.
- Смотреть в зеркало до заката. Считалось, что это может привести к несчастью или утрате жизненной силы.
- Обижать домашних животных. Плохое обращение с питомцами могло накликать беды и проблемы.
- Ходить на охоту. Считалось, что охота в этот день может привести к несчастью.
- Убираться дома. Рекомендуется воздержаться от уборки, чтобы не потерять удачу.