Как разгадали тайну короля Артура

Британские ученые расшифровали древний манускрипт, связанный с легендами о короле Артуре. В 2019 году в библиотеке Кембриджского университета был обнаружен фрагмент рукописи XIII XIV веков, содержащий уникальные сведения о короле и его наставнике Мерлине. Манускрипт долгое время оставался незамеченным, так как был спрятан под переплетом книги XVI века. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Исследования показали, что текст относится к «Suite Vulgate du Merlin части анонимного цикла о приключениях Артура. Манускрипт был написан между 1275 и 1315 годами на старофранцузском языке, который в средние века был широко распространен среди знати в Англии. Один из фрагментов повествует о победе христиан в битве при Камбенике и о появлении Мерлина при дворе короля Артура.

На данный момент в мире сохранилось менее 40 экземпляров этого произведения, и каждый из них имеет свои уникальные особенности, так как средневековые писцы вносили изменения при переписывании. Найденный манускрипт находился в плохом состоянии, но ученые решили оставить его на месте обнаружения, что подчеркивает его историческую ценность и соответствует архивным традициям XVI века.

Для исследования рукописи использовались передовые технологии, включая мультиспектральную съемку, 3D-моделирование и компьютерную томографию, а также рентгеновские сканеры, обычно применяемые для изучения ископаемых. Эти методы позволили исследователям «развернуть фрагмент и восстановить скрытые участки текста.

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