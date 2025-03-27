Как очередная русско-турецкая война переросла в Крымскую

Эта война начиналась как очередная русско-турецкая, которых в конце XVIII – начале XIX веков было множество. И все они оказались успешными для России. Вот и в этот раз русское оружие начало явно одерживать верх и очень быстро стало понятно, кто может рассчитывать на победу. Испуг европейских держав заставил их объединиться и 27 марта 1854 года Англия и Франция выступили на стороне Османской империи. Эта война войдет в нашу историю как Крымская.

© А. Боголюбов "Синопский бой 18 ноября 1853 года"

Еще совсем недавно, в турецкую войну 1828–1829 годов эти державы выступали в качестве союзников России. Император Николай I был уверен, что и в этот раз все будет именно так. И снова предлагал действовать сообща. Но получил не только отказ, но противоположное от ожидаемого.

Все началось с Палестины. По настоянию мусульманского духовенства султан Абдул-Меджид I передал самую почитаемую среди всех христиан церковь Рождества Христова в Вифлееме от православных католикам. Они правильно рассчитали, что это обстоятельство вызовет конфликт.

© Николай I, император всероссийский (1825—1855)

Кроме того, Николай I считал себя защитником всех православных, в том числе и на территории Османской империи. А там их было немало – 12 миллионов. Англия не была католической, и русский император зимой 1853 года предложил ей разделить Турцию.

Однако в этот раз она не только отказалась, но и решила поддержать Францию в споре за святые места. Объяснялось это очень просто – британцы сильно обеспокоились ростом влияния России на Балканах и Ближнем Востоке. А у нее на эти регионы были свои планы.

Точно также с аппетитом на балканские земли поглядывала Австро-Венгерская империя. Ей совсем не хотелось, чтобы Россия заняла там главенствующее положение – а к этому все шло. Поэтому, несмотря на то что Николай всего лишь несколько лет назад помог подавить революцию, Вена заняла враждебную позицию вооруженного нейтралитета.

Хотя в войну официально не вступила. Но это заставило держать на границе с ней большую армию, которая потом так нужна была в Крыму.

У французского императора Наполеона III мотивация была еще проще – он страстно жаждал реванша за поражение в войне 1812 года. А тут еще и турки так кстати Вифлеемскую церковь подсуетили, есть приличный повод.

В ответ на отказ Турции вернуть Вифлеемскую церковь православным и передать протекторат над всеми единоверцами России, она вводит войска в Придунайские княжества – Молдавию и Валахию. Поскольку по условиям Адрианопольского договора от 1829 года эти территории были под ее протекторатом, то имела на то полное право.

Турция находится в плачевном состоянии. Еще совсем недавно султана спасли русские и англичане, когда мятежный правитель Египта Мухаммед Али дошел до самого Стамбула и чуть не захватил его. Экономика, армия, финансы – все трещало по швам. Но тут ее подбодрили европейские державы, и не только словом.

14 сентября 1853 года объединенная англо-французская эскадра подошла к Дарданеллам. 4 октября Османская империя объявляет войну России. Начинается война, которая у нас получила название Крымской, а в остальном мире – Восточной.

© Крымская война

И сразу же русские начинают бить турок. И на Дунае, и на Кавказе. Особенно удачно получалось на Кавказе – там все наступательные действия турок закончились провалом. Хотя война для наместника князя Михаила Воронцова стала сюрпризом – правительство не удосужилось поставить его в известность вовремя.

Стоит сказать, что Кавказский фронт станет в Крымскую войну самым удачным. Будут завоеваны многие турецкие крепости, включая Карс. Потом, при заключении мира их обменяют на Крым и это позволит избежать еще больших бедствий.

Но самым главным достижением стала победа в Синопском сражении. 18 (30) ноября 1853 года в Синопской бухте на Черноморском побережье Турции эскадра вице-адмирала Павла Нахимова уничтожила практически весь турецкий флот. Разгром был настолько полный, что британская пресса стала истошно именовать его «синопской резней». Хотя с турецкой стороны «пострадали» не гражданские, а хорошо вооруженные той же Англией силы.

Сразу после него Великобритания и Франция предоставляют Турции громадный кредит в два миллиона фунтов стерлингов золотом. В ночь с 21 на 22 декабря 1853 года (с 4 на 5 января 1854) стоявшая у Босфора англо-французская эскадра вошла в Черное море.

А 27 марта 1854 года Англия и Франция официально объявляют России войну. И начнут ее с обстрела Одессы, где потопят много гражданских судов, включая и иностранные. Но основным театром военных действий станут Крым и Севастополь. Никакой прогулки не получится и, хотя Россия Крымскую войну проиграет, она дорого обойдется турецким союзникам — все их лучшие воинские части навсегда останутся лежать там.