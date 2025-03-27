Почему сына Сталина обвиняли в гибели хоккейной команды

В январе 1950 года большая часть хоккейной команды ВВС погибла в результате авиакатастрофы. Многие военные историки винят в этом Василия Сталина, детищем которого и была эта команда.

Последний полет

Как известно, сын советского лидера Василий Иосифович Сталин уделял большое внимание развитию спорта в СССР. Одним из его любимых детищ была хоккейная команда Военно-воздушных сил. Сталин-младший требовал от летчиков только побед, и те вскоре действительно стали подавать надежды и начали выступать наравне с лучшими командами страны. 7 января 1950 года хоккеисты мечтали о победе, отправившись на очередные игры из Москвы в Челябинск на самолете Ли-5.

Однако до пункта назначения самолет так и не добрался. Ли-5 совершил промежуточную посадку в Казани, где ему пришлось очень долго ожидать улучшения погодных условий и разрешения на взлет. Когда же хоккеисты оказались в воздухе, посадка в Челябинске уже была невозможна. Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в Свердловске. Но при заходе на посадку Ли-5 разбился. В результате все 19 человек, находившихся на борту, погибли.

Мохнатая лапа

Олег Смыслов, автор издания «Защитники Русского неба», уверен в том, что большая часть вины за эту трагедию лежала на Василии Сталине, который, к слову, сам был летчиком и отлично знал о том, что летать в плохую погоду смертельно опасно. Тем не менее именно по приказу Василия Иосифовича Ли-5 отправили из Казани в Челябинск. Дело в том, что с просьбой помочь поскорее добраться до пункта назначения к Сталину-младшему обратился тренер команды Борис Бочарников.

До тех пор, пока диспетчерам не поступил сигнал о распоряжении самого Василия Сталина, Ли-5 не выпускали в небо. Впрочем, причиной простоя стали не только метеоусловия. Диспетчеры старались так составить график, чтобы обслужить в первую очередь «своих», а не военный «Дуглас». Мало того, для того, чтобы «Дуглас» не вызывал помех другим бортам, его поместили в зону ожидания. Хоккеисты заскучали, и Бочарников решил поторопить сотрудников аэропорта с помощью громкой фамилии Василия Сталина.

Другие причины трагедии

Эти и другие факторы, которые привели к катастрофе, установил в ходе расследования происшествия следователь Ф. Ф. Прокопенко. Хотя, по мнению Прокопенко, летчики, управлявшие самолетом, тоже показали себя не с лучшей стороны. К примеру, штурман неверно указал командиру Ивану Зотову на другой аэродром, где их никто не ждал. Зотов, заходя на посадку на ошибочный аэродром не смог найти посадочную полосу. Трижды Ли-5 повторял этот маневр и в конце концов рухнул на землю.

Борис Бочарников поплатился за спешку собственной жизнью. Вместе с ним погибли массажист и врач, а также 11 хоккеистов и 6 членов экипажа. Лишь несколько спортсменов команды ВВС остались живы, благодаря счастливому стечению обстоятельств.

Среди них был знаменитый хоккеист Всеволод Бобров, который опоздал на авиарейс из-за того, что проспал, он отправился в Челябинск поездом.