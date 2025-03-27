Как простые советские рабочие боролись со стахановцами

Движение стахановцев – тех, кто перевыполнял на рабочих местах поставленный план, было популярно в СССР. Власти всеми способами поддерживали его, а трудящиеся-рекордсмены пользовались различными привилегиями. Но коллеги стахановцев, как правило, призывы равняться на них не поддерживали. Скорее наоборот – в стране стахановцам объявили «войну».

На благо светлого будущего

Трудовой подвиг Алексея Стаханова, в честь кого и получило название движение, носил искусственный характер. Инициатором был не сам забойщик, а партийные органы донбасской шахты «Центральная-Ирмино», где он работал. Чиновникам нужно было срочно отчитаться вышестоящему начальству о перевыполнении плана. Кроме того, товарищу Стаханову для установления рекорда создали особые условия – из забоя убрали других шахтёров с отбойными молотками и привели бригаду, которая освобождала трудягу от необходимости ставить крепи. Таким образом, от него требовалось только одно – рубить уголь. Результат не заставил себя ждать – Стаханов добыл рекордные 102 тонны угля за смену в ночь с 30 на 31 августа 1935 года, за что получил 200 рублей премии. О достижении советского гражданина тут же вышел материал в газете «Правда», ведь в забой в ту августовскую ночь специально пригласили журналиста.

Другие шахтёры незамедлительно взяли пример со своего коллеги. Рекорды посыпались один за другим. Правда, производительность шахты от этого увеличилась лишь на 0,7%.

Награда для героев

Стахановцы стремились устанавливать рекорды за вполне реальные «плюшки», хотя официальная версия была другой – из-за любви к труду. Так, шахтёр-стахановец в месяц зарабатывал больше 1600 рублей, а его менее «трудолюбивый» коллега – в четыре раза меньше. Кроме того, стахановцам выдавали квартиры без очереди, часто уже меблированные, путёвки в пансионаты и санатории, билеты в кино и даже право на приоритетное обслуживание в парикмахерских. И это несмотря на то, что стахановцы своими трудовыми подвигами нарушали производственный цикл. В качестве примера можно привести кузнеца Бусыгина, который на автозаводе в Горьком сделал за смену 117 валов. Но на заводе Форда средняя выработка составляла 100 валов. Бусыгин же после установления рекорда два дня отдыхал, тогда как фордовский кузнец по-прежнему ковал 100 валов в смену…

Не польза, а вред?

Всё это привело к тому, что обычные рабочие начали ненавидеть стахановцев. «Выскочкам» портили станки и инструменты, их самих били, морально издевались, угрожали расправой и даже убивали. Стабилизировать ситуацию в стране удалось только с помощью введения жёстких мер. Убийство стахановца стало рассматриваться не просто как бытовой инцидент, а диверсия и терроризм, а то и «троцкистско-зиновьевский фашистский заговор» (за что могли и расстрелять).

Но сам Алексей Стаханов с этими проблемами не столкнулся. Он перебрался в Москву, где подружился с Василием Сталиным. Последние месяцы своей жизни основоположник движения провёл в больнице. Существует мнение, что он сошёл с ума на почве хронического алкоголизма. Скончался Алексей Григорьевич 5 ноября 1977 года на 71-м году жизни.