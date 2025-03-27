Что такое «Es stultior asino», или как матерились древние римляне

Несмотря на то, что латынь — это мертвый язык, иногда хочется ее выучить, хотя бы, чтоб ругаться. Вы удивитесь, но красивая фраза в заголовке означает всего лишь «ты тупее осла», а как она прекрасна! Древние римляне были совсем не дураки обложить кого-то «по матушке» и делали это просто виртуозно.

© Кадр из фильма "Астерикс на Олимпийских играх"

Римляне, как и прочие народы, использовали обсценную лексику. При этом делали они это не только на рынках и на улицах, но и в политических дискуссиях и даже в литературе. В классических текстах древних авторов, в том числе и Горация, немало крепких словечек и выражений. Особенно любили «завернуть» матом сатирики, такие как Марциал и Катулл.

Именно из-за любви римских авторов к брани мы не можем наслаждаться многими дословными переводами. Сам Цицерон не был чужд крепких словечек, о чем свидетельствует сборник его переписки с общественными и политическими деятелями «Epistulae ad Familiares».

О несдержанности в выражениях римских граждан говорят и археологические находки. Археологи узнали много нового о жителях Помпеи и Геркуланума, прочитав надписи на стенах в подворотнях и термах. Большая часть такого творчества — грязные ругательства, а вовсе не цитаты из Вергилия и Сенеки.

«Тот сам так называется…»

Да что там говорить, если сам термин «обсценный» происходит именно из латыни. Оно переводится как «безнравственный, непристойный, распутный». При этом в приличном обществе римляне старались все же сдерживаться. Например, грязные ругательства не использовались в театральных постановках.

Древнеримский сатирик Плавт использовал в своих комедиях не самые обидные бранные выражения. Его герои обзывали друг друга bustirapus — «осквернитель могил», caenum — «скотина», patricida — «отцеубийца». А вот политики не выбирали слова и упражнялись в оскорблениях вовсю. Впрочем, с тех пор ничего особо не изменилось.

Наиболее популярными в приличном римском обществе были ругательства, связанные с животным миром. Аsinus — «осел», hircus — «козел», vacca stulta — «тупая корова, «lupa — «волчица». Последнее, кстати, было очень оскорбительным для женщин. Оно соответствовало нашему «шлюха». Даже публичные дома у римлян назывались lupanarium — «дом волчиц».

Упоминали сгоряча благородные и не очень римляне также физические и умственные особенности оппонента. Homullus — «недомерок», stultissimus — «бестолочь» — эти ругательства на улицах и площадях Вечного города можно было услышать на каждом шагу. Иногда отождествляли людей и с преступными элементами. Как и сегодня мужчину могли назвать бандитом, душегубом — gladiator (именно так переводится это слово), или в сердцах сказать на него «алкаш» — ganeo.

Самые обидные римские ругательства

Но самыми оскорбительными ругательствами, как и сегодня, были выражения сексуальной тематики. Их арсенал в латыни удивительно богат. Но если сравнивать латынь с другими языками, с тем же русским, то у этого языка есть несомненные преимущества.

Даже самые отвратительные и витиеватые оскорбления на половую тематику звучали у римлян красиво, витиевато и точно. Например, вполне благозвучное Canis matrem tuam subagiget означает «твоя мать переспала с псиной». А интернациональное и всегда очень грубое «отсоси» похоже на краткую античную мудрость — Bibe semen meum.

Выражение Potes meos suaviari clunes переводится всего-навсего, как «поцелуй меня в задницу». Но можно было сказать и короче — «Podex perfectus es», то есть «пошел ты в зад». Были в латыни и бранные выражения, используемые только женщинами. Одно из них — Viri sunt Viri, то есть «мужчины — дрянь», а по нашему — «Все мужики — козлы».

А вот ругательства, связанные с сексуальной ориентацией, в Риме почти не использовались. Все дело в том, что в древней римской культуре вообще отсутствовало понятие «гомосексуальный» и «гетеросексуальный». В любых отношениях рассматривалась не физиология, а нравственная сторона. Если все происходило по согласию и любви, то повода возмущаться у древних не было.