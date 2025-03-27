Пожилой мужчина выживал в пустыне пять дней

В Австралии пожилой мужчина на машине застрял в пустыне на пять дней. Об этом сообщает ABC Australia.

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66-летний Тони Вулфорд отправился в пустыню Симпсон на автомобиле. Он хотел опробовать местную трассу для полноприводных машин, но начались проливные дожди, не характерные для этой сухой местности. Они настолько размыли дорогу, что выехать из пустыни стало невозможным.

По словам Вулфорда, его спасением стало частное радио, с помощью которого он общался с операторами.

«Общение с этими ребятами помогало мне оставаться в здравом уме», — признался водитель.

Они передавали информацию о состоянии мужчины его семье. Вулфорду пришлось провести в пустыне одному пять дней, прежде чем его смогли спасти.

Мужчина рассказал, что большую часть времени сидел в автомобиле. В какой-то момент уровень воды в пустыне поднялся так сильно, что Вулфорд думал, что его машину снесет. Он отметил, что изначально планировал провести на трассе три дня, поэтому у него был с собой запас еды и воды. Однако ему все равно приходилось собирать дождевую воду.

«Это был настоящее приключение», — заявил он.

Вулфорда спасли из пустыни с помощью вертолета, однако его машина осталась там. Ее не смогут вернуть как минимум месяц.

«Как только позволят условия, я вернусь сюда и заберу свою машину, — сказал он. — Тогда праздник продолжится».

Синоптики предупреждали, что в штатах Южная Австралия и Квинсленд ожидаются наводнения. Вулфорд рассказал, что проверял прогноз погоды перед поездкой, но не думал, что дожди будут настолько сильными.

Ранее сообщалось, что в американском штате Индиана женщина застряла в автомобиле после аварии и неделю выживала без еды и воды. Американка выжила лишь благодаря ручью: она опускала в него кардиган, а затем высасывала воду.