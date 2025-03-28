Кот установил мировой рекорд по длине хвоста

Домашний питомец по кличке Мистер Пагсли Аддамс принадлежит самой крупной породе домашних кошек мейн-кун.

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После того, как ветеринары измерили его хвост, они определили, что его длина составляет 46,99 сантиметра. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Книги рекордов Гинесса.

Отмечается, что хвостатому всего два года, так что вполне возможно, что его тело может стать ещё длиннее, поскольку кошкам этой породы требуется от четырёх до пяти лет, чтобы достичь полного размера.