Как искали женихов и невест в дореволюционной России

Невеселая статистика говорит о том, что в нашу эпоху интернета в России полно одиноких людей. Множество сайтов и приложений предлагают знакомиться в сети, но найти «своего» человека по-прежнему непросто. А как знакомились в дореволюционной России, когда интернет не могли предсказать даже самые смелые фантасты, а письма шли неделями, а то и месяцами?

© П. Федотов «Сватовство майора»

Ярмарки женихов и невест

Еще Николай Васильевич Гоголь заметил — «Москва женского рода, Петербург — мужеского. В Москве все невесты, в Петербурге все женихи». Но в этом нет ничего сверхъестественного — Санкт-Петербург был столицей, куда массово стекались мужчины из провинции, в надежде построить блестящую карьеру. В результате этого женихов там было гораздо больше, чем невест.

В Москве все было наоборот, и петербуржцы, которым приспичило жениться, ехали туда в поисках личного счастья. Зная это, в город стекались невесты со всей империи — купеческие и дворянские семьи привозили дочерей на смотрины. А. С. Пушкин в «Путешествии из Москвы в Петербург» писал об этом так:

«Москва была сборным местом для всего русского дворянства, которое изо всех провинций съезжалось в нее на зиму. Блестящая гвардейская молодежь налетала туда из Петербурга. Во всех концах древней столицы гремела музыка, и везде была толпа. В зале Благородного собрания два раза в неделю было до пяти тысяч народу. Тут молодые люди знакомились между собою; улаживались свадьбы. Москва славилась невестами, как Вязьма пряниками».

Поездка в Москву была невероятно ответственным мероприятием. Девушек нужно было показать «лицом», поэтому задолго до выезда шились наряды, ради которых иногда закладывали фамильные драгоценности. Ехали обычно в зимнее время и иногда дорога была очень дальней. Героиня пушкинского «Евгения Онегина» добиралась с семьей в Москву 7 суток и это был далеко не предел.

Ехали надолго, поэтому в багаже путешественников было что угодно, вплоть до предметов мебели и внушительного запаса продуктов. Московские цены уже тогда не радовали и многим провинциалам проживание в большом городе давалось непросто. Жилье обычно снимали, а если повезло с родственниками, то останавливались у них.

М. Е. Салтыков-Щедрин, в романе «Пошехонская старина», описывал московскую поездку провинциальной семьи в поисках жениха для некрасивой невесты такими словами:

«Снимались мы целым домом, с большим количеством прислуги, с запасом мороженой провизии и даже с собственными дровами. Для всего этого требовалась целая вереница подвод, которые отправлялись заранее… Спали везде — и на диванах, и вповалку на полу, потому что кроватей при доме сдавалось мало, а какие были, те назначались для старших. Прислуга и дневала, и ночевала на ларях, в таких миниатюрных конурках, что можно было только дивиться, каким образом такая масса народа там размещается. „Зиму как-нибудь потеснимся; в Москве и Бог простит“, — утешали себя наезжие».

Все эти неудобства сотни людей испытывали ради смотрин, проходивших в частных домах, в Университетском пансионе и, конечно же, в Благородном собрании. Иногда в один день бывало несколько балов в разных местах и проворные женихи успевали посмотреть всех приезжих девиц.

Заняты были не только невесты, танцевавшие и томно обсуждавшие погоду с кавалерами, но и их родители. Те изо всех сил старались получить о каждом из женихов максимум информации, чтобы выбрать лучшего и не дай бог не продешевить или не связаться с участником скандалов и обладателем грандиозных долгов.

Дополнительно проходили и так называемые «детские балы», с участием девушек-подростков. Юные особы оттачивали мастерство танца и манеры, а мужчины внимательно присматривались, выбирая себе на будущее невесту. Именно на таком «тренировочном» бале впервые повстречал свою будущую жену Наталью Гончарову молодой поэт Александр Пушкин.

Услуги свах

Профессиональные свахи были очень востребованными специалистами в 19 столетии. Их услугами активно пользовались купеческие, мещанские и небогатые дворянские семьи. Аристократы избегали свах, ведь у них и так была армия родственников и знакомых, порой вращавшихся в самых высших кругах общества. Эти связи помогали найти жениха по своим каналам, не привлекая посторонних.

Те, кому была нужна сваха, искали ее разными способами, начиная от рекомендаций родных и знакомых, и заканчивая объявлениями в газетах. Наиболее опытные и результативные свахи вообще не нуждались ни в рекламе, ни в рекомендациях — родители сами наперебой упрашивали их заняться счастьем своих детей.

Работа хорошей свахи была отлично организована. Нередко эти люди имели настоящие реестры женихов и невест, в которых кроме имени и сведений об имущественном положении были указаны самые различные данные, например, отношение к картам или пристрастие к выпивке и женщинам.

Составлялись свахами и описи приданого невест, в которых подробно перечислялось движимое и недвижимое имущество, вплоть до постельного белья и икон. Если сваху удавалось договориться со стороной жениха и невесты, то назначались смотрины. Проходило все очень деликатно — для первой встречи выбирались общественные, часто очень людные места, где жених и невеста могли незаметно рассмотреть друг друга.

Если после первых смотрин обе стороны все устраивало, сваха продолжала работать в этом направлении. Назначались основные смотрины, в ходе которых жених в составе делегации из родственников, приходил с визитом в дом невесты. Чтобы соблюсти приличия, начинают общение без невесты и очень издалека, разговаривая о погоде и торговле.

Позднее появляется и сама девушка, которую сопровождает мать и сваха. Разговор продолжается уже в присутствии невесты, которая не вмешивается в беседу. Через некоторое время жених и отец невесты удаляются в отдельную комнату, чтобы окончательно договориться о свадьбе.

Бывало и по-другому. С конца 18 столетия парни и девушки иногда знакомились на балах и светских раутах и договаривались между собой сами, без свах. Такой договор не имел особого веса, поскольку считаться привыкли только с официальным сватовством, когда кавалер приезжал в дом невесты.

Официальное предложение было ответственным моментом, так как слух о визите жениха с серьезными намерениями почти всегда отпугивал остальных претендентов. А уж если после сватовства не следовала свадьба. о девушке и ее семье могли пойти самые неприятные слухи.

Знакомства по объявлению

В конце 19 века и начале 20 сватовство постепенно стало уходить в прошлое и сохранилось как архаизм в глубокой провинции. Площадками для поиска семейного счастья стали специальные издания — газеты с брачными объявлениями. Это был невероятный прогресс, ведь теперь любая провинциальная девушка, не устраивая выезд в Москву, могла найти жениха в любом городе Российской империи.

Самым популярным изданием такого типа стал знаменитый «Брачная газета», появившаяся в 1906 году и регулярно выходившая до самой революции 1917 года. Газета продавалась в десятках городов России и даже за рубежом, а на пике популярности ее тираж достигал полумиллиона экземпляров. Всего за 3 рубля 25 копеек можно было оформить подписку на год, а подать объявление стоило всего 25 копеек. К слову, зарплата мелкого клерка в то время была около 20 рублей в месяц.

«Брачная газета» была более деликатным способом поиска пары, чем современные сайты знакомств. Объявление можно было подать в письме или по телефону. Анонимность строго соблюдалась — газету доставляли подписчикам в запечатанном конверте, а адреса в объявлениях не указывались. Общение происходило через редакцию или письмами до востребования.

Иногда при переписке отправляли и фотокарточки, но почти всегда требуя возврата. Во-первых, этого требовали правила приличия, а во-вторых — фотография была недешевым удовольствием.

Современный человек, читая старые объявления в «Брачной газете», будет удивлен тем, насколько открыто их податели заявляют о своей материальной заинтересованности. Это характерно как для женщин, так и для мужчин — в то время говорить о браке по расчету было не стыдно.

«Ищу жену с большим состоянием не для себя, а чтобы широко и красиво прожить жизнь, не нуждаясь. Я абсолютно не пью, не играю в карты и даже не курю, с удовольствием бы через жену вошел в большое торговое дело, хочу работать».

И это еще очень скромное заявление, ведь некоторые прямо называли желаемую сумму капитала невесты и даже цели, для реализации которых планируется потратить приданное девушки. Впрочем, не обходилось и без настоящих романтиков, бескорыстных и выражающих свои пожелания к девушкам в стихах.

У российских монархов все было иначе. Личные предпочтения и даже чувства уходили на второй план, когда речь шла о выборе невесты, ведь на первом месте были дела государственные. Чаще всего князья и цари женились с учетом дипломатических интересов и лишь иногда появлялись другие причины, например, продолжение рода.