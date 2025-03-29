Лучшие дня для зачатия: что об этом думали наши предки

Известно, что существуют оптимальные дни для зачатия с точки зрения медицины. В древней Руси эти дни определялись не только научными факторами, но и в соответствии с различными традициями, связанными как с язычеством, так и с христианством.

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«Лунная дорога» и сила Ярила

Одним из способов определения наилучшей даты для зачатия было использование лунного цикла. В идеальном случае, женский менструальный цикл совпадал бы с фазами луны. Например, во время новолуния супружеские отношения были запрещены на семь дней.

Считалось, что наиболее благоприятным периодом для зачатия была «лунная дорога», которая приходилась на период полнолуния, с 11-го по 17-й день. С 18-го дня супругам советовалось воздерживаться, так как ребенок, зачатый в этот период, мог иметь плохое здоровье и дурной характер. Заниматься любовью разрешалось с 21-го дня до новолуния, однако вероятность зачатия в этот период была невысокой.

Кроме того, будущим родителям рекомендовалось зачинать не в ночное время, а по утрам на рассвете или в течение дня. Язычники верили, что бог Солнца Ярило передаст ребенку свою животворящую энергию.

Духи-Рожаницы

В древней славянской культуре существовало поверье о том, что пол будущего ребенка определяется днем его зачатия. Считалось, что на судьбу младенца влияют особые духи-покровители, называемые Рожаницы, и он получает определенные качества, в зависимости от того, какая из Рожаниц присутствует в этот день. Поэтому в определенные дни можно было зачать мальчика, а в другие – девочку.

Также в языческой культуре распространено было поверье о том, что дата зачатия определяет определенные свойства ребенка. Например, считалось, что если зачатие происходит с Ивана Купалы до Перунова дня (с конца июня до начала августа), это дает ребенку жизненную силу. Мальчики, рожденные в этот период, считались будущими «богатырями».

На самом деле, эти суеверия объясняются рациональными факторами. Дети, зачатые в указанный период, рождались в марте-апреле, когда начинался увеличиваться день и становилось теплее. В древности считалось, что детей, рожденных весной, будет легче выкормить.