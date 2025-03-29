Теракт в метро в 2010 году: кто виноват в гибели 40 человек

29 марта 2010 года, ровно 15 лет назад, террористки-смертницы, прибывшие из Дагестана, взорвали бомбы в вагонах метро на станциях Сокольнической линии «Лубянка» и «Парк культуры». В результате терактов, по данным СКР, погибли 40 человек, более 90 пострадали. Ответственность за атаку взяли на себя чеченские боевики. «Лента.ру» — о черном дне в истории столичной подземки.

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Марьям Шарипова и Дженнет Абдуллаева приехали в Москву из Дагестана в разное время, на двух междугородних автобусах. Встретившись на станции, остаток ночи они провели под охраной прибывших с ними боевиков. Несовершеннолетняя Абдуллаева заметно нервничала, но более опытная Шарипова, бывшая учительница с двумя высшими образованиями и жена лидера дагестанского бандподполья Магомедали Вагабова, уговорила ее идти до конца и выполнить свою «миссию».

Утром 29 марта 2010 года девушки нацепили «пояса смертниц» и спустились в столичную подземку. Был понедельник, народ спешил на работу, и вагоны на красной ветке приходили на станции битком.

Шарипова взорвала себя в 7.56 на «Лубянке»: за секунды до этого одна из пассажирок встретилась с ней взглядом, почувствовала исходящую от нее внутреннюю угрозу и бросилась к выходу. Взрывной волной ее выбросило из вагона. Спустя 43 минуты Абдуллаева, пробормотав себе под нос какие-то молитвы, совершила самоподрыв на «Парке культуры». Боевики Гусен Магомедов и Али Исагаджиев воспользовались неразберихой и сумели скрыться.

«Черные вдовы»

В 2000-е Россию захлестнула шедшая по всему миру волна терактов с использованием террористов-смертников. Радикальные исламисты подрывали себя, забирая сотни жизней, в Израиле и Турции, Ираке и Афганистане, Индии и Ливане. В США случилось 11 сентября. Однако именно в России, как отмечали 15 лет назад исследователи проблемы, темпы роста таких терактов были значительно выше, чем в других странах.

«Смертник четко представляет и осознает, что он выполнит задание только в том случае, если погибнет сам, — уточняет в своей статье ветеран боевых действий, полковник в отставке Валерий Журавель. — Взрывы "живых бомб" составляют три процента всех терактов, совершенных в мире, однако именно на них приходится до половины пострадавших. В основе мотивации этих самоубийц целый букет причин: религиозный фанатизм, экстремизм, желание отомстить, кровная месть».

Согласно выводам эксперта, главное для террориста-камикадзе — «красиво умереть», он считает, что делает правое дело, и уверен, что после гибели его душа отправится в рай.

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Эта проблема обнажилась еще во времена первой чеченской кампании. В 1995 году лидер сепаратистов Джохар Дудаев издал указ о формировании специальных добровольческих «подразделений смертников». Его план развил Шамиль Басаев (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), создав в 2001-м так называемый «Исламский батальон шахидов "Риядус-Салихин"» (включен в списки террористических организаций России, США и ООН).

Летом 2009 года лидер террористической группировки «Имарат Кавказ» (запрещена в России) Доку Умаров (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявил о восстановлении группировки шахидов и пообещал провести на территории России широкомасштабные диверсионно-террористические акции.

Впервые россияне узнали о привлечении к организации терактов женщин-смертниц во время «Норд-Оста», где вместе с боевиками-мужчинами находились «черные вдовы» с «поясами шахида» — в случае штурма здания они грозили совершить самоподрыв и убить заложников. По мнению ученых, женщин легче заставить пойти на преступление во имя мести за мужа, брата или ребенка. К тому же они вызывают меньше подозрений у правоохранителей, чем мужчины, поэтому им проще проникнуть в любое общественное место.

Так, одна из террористок-смертниц, осуществившая взрыв во время религиозного праздника в чеченском селе Илисхан-Юрт 14 мая 2003-го, выдавала себя за журналистку и даже имела при себе видеокамеру. 5 июля того же года две смертницы подорвали себя на рок-фестивале в Тушино, где погибли 15 человек. А 24 августа 2004-го две шахидки с интервалом в минуту произвели взрывы в воздухе на авиарейсах из Домодедово в Волгоград и Сочи.

«Вербовка смертниц стала надежным психологическим процессом, — подчеркивает профессор Лев Барский в своей книге «Корни и лики террора». — Чаще всего в руки "координаторов смерти" попадают женщины с неустроенной судьбой, трагедией личной жизни — изменой или гибелью возлюбленного, мужа, семьи. Их ловят в момент трагедии, одиночества, разочарования в жизни»

Именно на такую наживку злодеи поймали 17-летнюю Абдуллаеву, мечтавшую поквитаться за своего мужа, «эмира Дагестана» Умалата Магомедова, ликвидированного российскими силовиками 31 декабря 2009 года. В отличие от нее, у 27-летней дочери сельских учителей Шариповой не было никаких видимых мотивов для самоподрыва. Она с отличием окончила физико-математический факультет Дагестанского государственного университета, выбрала стезю своих родителей и преподавала информатику в школе, даже получила второе высшее образование — психолога.

Как заверял уже после трагедии ее отец Расул Магомедов, Марьям была набожной, но радикальных наклонностей или высказываний за ней не замечали. При этом двоих ее братьев силовики задерживали по подозрению в терроризме. Считается, что роковую роль в судьбе Шариповой сыграл ее избранник и главарь губденской группировки боевиков Вагабов, заставивший избранницу пожертвовать жизнью ради джихада.

«Она говорила, что надо радикально бороться, — отмечал руководитель следственной группы Анатолий Исканцев. — Ее, образно говоря, за язык и потянули — иди, взрывайся! А Вагабов фактически сам нацепил на свою любовь бомбу».

Это был далеко не первый случай, когда террористы выбрали для атаки московское метро. 11 июня 1996 года четыре человека погибли при взрыве в вагоне поезда между станциями «Тульская» и «Нагатинская». 8 августа 2000-го — 13 жертв в подземном переходе на «Пушкинской». 5 февраля 2001 года прогремел взрыв на «Белорусской», 31 августа 2004-го — на «Рижской» (10 погибших). 6 февраля того же года произошел самый масштабный по числу жертв теракт в столичной подземке: при взрыве в перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая» Замоскворецкой линии погибли 42 человека, около 250 получили ранения.

«Я увидел мертвых людей и почувствовал запах горелого»

Шарипова несла на себе более смертоносную бомбу: ее мощность составила около четырех килограммов в тротиловом эквиваленте, тогда как у Абдуллаевой — до двух килограммов. Оба устройства были начинены кусками арматуры и болтами. Сразу после взрывов на «Лубянке» погибли 24 человека, на «Парке культуры» — 12. Еще четверо скончались от ранений позже.

«Я ехала с "Фрунзенской" до "Парка культуры", когда произошел взрыв на "Парке", — говорит «Ленте.ру» москвичка Наталья, в то время — студентка одного из столичных вузов. — Было видно, что из того поезда, который следовал перед моим, выжившие люди выбегали в панике, а всюду валялись оторванные разбросанные окровавленные куски тел. Мой поезд стоял в тоннеле минут 40. Ничего не говорили, у меня не было денег на телефоне, так что я не могла ни с кем связаться. Потом другие люди начали дозваниваться и говорить, что произошел теракт»

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По словам девушки, после длительного ожидания машинист прошел через все вагоны в конец поезда и откатил его обратно на «Фрунзенскую».

«Моей одногруппнице повезло меньше, — продолжает Наталья. — Она попала в давку из-за паники, упала в толпе, по ней прошлись, и у нее возникли проблемы со спиной. Вроде бы это произошло около эскалаторов. В итоге [из-за этой травмы] она ушла из института».

Помимо россиян пострадали граждане шести стран — Таджикистана, Киргизии, Молдавии, Филиппин, Израиля и Малайзии. Вертолетами МЧС и машинами скорой помощи раненых доставляли в институт имени Склифосовского, Боткинскую больницу и другие медицинские учреждения города.

«Я даже не сразу понял, что случилось, — рассказывал газете Metro в 2020 году пассажир вагона, взорванного на «Лубянке», Владимир Кирасиров. — Подумал, что замкнуло проводку, потому что с потолка летели искры. Но когда дым немного рассеялся, понял, что это был взрыв. Я увидел мертвых людей и почувствовал запах горелого»

Владимир не паниковал и вместе с другим раненым пытался открыть заклинившие двери. Осмотревшись, они вернулись в вагон, чтобы поискать выживших. То же делали и другие пассажиры, которые не убежали после взрыва и остались помогать раненым. Кирасирову удалось оттащить к выходу двух человек — те были в крови, но подавали признаки жизни.

«Я получил контузию на левое ухо, травму барабанной перепонки и мелкие осколочные ранения, — рассказывал очевидец. — В больнице брали анализы, проводили диагностику. Всего я пробыл там 46 дней, но слух до сих пор не восстановился. Физически я подорвал себе здоровье, зато морально оправился быстро».

После теракта Кирасиров не спускался в метро почти целый год, «Лубянку» же избегал и того дольше.

СМИ в то утро будто сошли с ума: сообщения о минированиях в Москве следовали одно за другим. Сейчас уже едва ли возможно установить первоисточник. Но центральные сайты 29 марта 2010-го успели проинформировать и без того шокированных москвичей о взрывах на станциях метро «Проспект мира», «Улица Подбельского» (ныне — «Бульвар Рокоссовского») и в других местах.

Горожанами овладел дикий страх: люди боялись спускаться в метро и выбирали наземные варианты поездок. Днем в подземке было как никогда пустынно: даже на платформах таких всегда загруженных станций, как «Белорусская», «Киевская», Арбатская», озираясь, стояли редкие пассажиры. Заходя в вагон, они внимательно осматривали попутчиков, которых впервые в допандемийную эпоху в разгар рабочего дня можно было пересчитать по пальцам руки, и пропускали состав, если замечали людей «кавказской национальности».

Случались отдельные конфликты, когда пассажиры проявляли агрессию к гражданам с восточной внешностью и особенно к женщинам с покрытой головой, требовали покинуть вагон, спрашивали, не везут ли те с собой бомбу. Истоки беспорядков на Манежной площади, произошедших 11 декабря 2010 года, следует искать в том числе и в тех мартовских взрывах — теракты многих москвичей настроили резко враждебно по отношению к выходцам с Кавказа.

В тот день столичные таксисты, возможно, впервые решили поспекулировать на трагедии и заломили ценник, пользуясь повышенным спросом на поездки: число звонков 29 марта увеличилось в два-три раза, а агрегаторов-монополистов, которые могли бы контролировать ажиотаж, еще не существовало (впрочем, и они не сразу решат эту проблему). Поэтому шоферы такси, ничуть не смущаясь, везли по тройному счетчику: за поездку от площади трех вокзалов до «Парка культуры» требовали 3000 рублей (101 доллар по тогдашнему курсу).

Таксисты намеренно вводили растерявшихся людей в заблуждение, встречая пассажиров на Ленинградском вокзале словами: «Метро не работает, берите такси».

«Под боком спецслужб»

Бывший директор ФСБ Николай Ковалев по горячим следам назвал теракты в метро местью за удачные операции силовиков по уничтожению боевиков.

«Неслучайно местом первого взрыва был выбран район Лубянки, — объяснял он свою позицию. — Активность боевиков традиционно повышается весной с улучшением погодных условий — они спускаются с гор, у них появляется больше возможности передвигаться».

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Другой ветеран силовых структур Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», также акцентировал внимание на месте первого взрыва — Лубянка, «под боком спецслужб». Он назвал теракты в московском метро демонстрацией силы и добавил, что «некоторые президенты кавказских республик слишком поспешили, заявив, что бандитов осталось человек 15-20».

«Безусловно, бандиты достигли своей цели — паника в городе есть, — признавал Гончаров. — Многие отказались от поездок не только на метро, но и вообще боятся выходить из дома».

Ответственность за теракты взял на себя лидер террористической группировки «Имарат Кавказ» Доку Умаров. Боевик заявил, что взрывы в столице стали ответным ударом и акцией возмездия за убийство «самых бедных жителей Чечни и Ингушетии, которые собирали черемшу под Арштами 11 февраля 2010 года». В своем обращении Умаров заверил, что теракты на территории России будут продолжаться и россияне больше не смогут спокойно наблюдать за войной на Кавказе по телевизору.

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Власти выделили семьям погибших по 300 тысяч рублей компенсации (10,1 тысячи долларов), еще по 18 тысяч выплатили на погребение. Пассажиры с тяжелыми ранениями получили по 100 тысяч рублей, с легкими — по 50 тысяч. Примерно столько же добавило руководство Москвы. Кроме того, потерявшим кормильца детям назначили ежемесячную выплату в размере 13 тысяч рублей.

Во взглядах на методы борьбы с терроризмом под землей власти тогда разошлись. 31 марта 2010 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о создании комплексной системы безопасности на транспорте. В свою очередь, начальник московской подземки Дмитрий Гаев заявил, что метрополитену нужны не «мифические компьютерные системы», а «патрульно-постовая служба и как минимум 300-400 собак». Его предложение, судя по всему, не нашло понимания в Кремле: менее чем через год Гаева уволили с должности, которую он занимал более 15 лет. А кинологов с собаками в метро осталось, как и до теракта, — 40.

Расследование отмело предположения, что для большей покладистости Шарипову и Абдуллаеву накачали наркотиками или психотропными веществами, — оказалось достаточно идеологической обработки. По делу провели 325 медицинских, генетических, взрывотехнических, химических и технических судебных экспертиз, в том числе комплексных. Даже опытных следователей поражал объем следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, количество допросов.

«Правоохранительные органы, к сожалению, не всегда могут прийти на помощь, предотвратить преступление на стадии его подготовки и осуществления, поэтому многое зависит от обычных людей, от их внимания, гражданской позиции», — констатировал Исканцев.

Следственный комитет России доложил о раскрытии терактов в 2012 году. Организатором взрывов в метро признали Вагабова, который для проведения злодеяний сколотил так называемую новокостекскую бандгруппировку — по названию селения Новый Костек Хасавюртовского района, где базировались террористы. В нее, если считать шахидок, вошли около десяти человек. После терактов в метро выжившие члены группировки получили от Вагабова «повышение по службе»: так, Шамиль Магомеднабиев стал лидером кизилюртовских боевиков, а Мурад Щащаев возглавил каспийскую группу.

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Большинство из них ФСБ достала еще до конца расследования. Исагаджиева и Рабаданова уничтожили в апреле 2010 года, главаря Вагабова застрелили 21 августа, Магомеднабиева — 29 сентября, Щащаева — в начале ноября.

А в феврале 2013 года в Дагестане ликвидировали последнего террориста, остававшегося в живых, — Магомедова, который сопроводил шахидку Абдуллаеву до платформы станции «Парк культуры». Преступник, находившийся в федеральном и международном розыске, попал в засаду, устроенную сотрудниками ФСБ близ села Кадиркент в Сергокалинском районе.

Затем настал черед соучастников и пособников. В 2019-м арестовали Магомеда Нурова, который девятью годами ранее, как установило следствие, помог Магомедову скрыться в Дагестане — отвез на машине из села Новый Костек в лес, где тот примкнул к другим бандитам. Помощь террористу суд оценил в пожизненное лишение свободы. При этом свое участие в вооруженном бандподполье сам Нуров отрицал.

В московском метро с тех пор произошло еще немало инцидентов. Но терактов больше не было.