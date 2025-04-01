Как русские воевали во Вьетнаме на стороне США

В конце марта в США отмечают День ветеранов войны во Вьетнаме. Множество русских воевало во Вьетнаме против бойцов Хо Ши Мина в составе американской армии. Какие ужасы партизанской войны увидели потомки белогвардейцев, почему православная пресса оправдывала резню в Сонгми, как сын кубанского казака с фамилией Бентли погиб во Вьетнаме и зачем экс-агент НКВД стал инструктором южновьетнамских сил — в материале «Газеты.Ru».

© Газета.Ru

Многие видели оскароносный фильм Майкла Чимино «Охотник на оленей», в котором три американца русского происхождения отправляются по призыву на Вьетнамскую войну и попадают в плен, где вьетконговцы заставляют их играть в смертоносную «русскую рулетку» с заряженным револьвером.

© Роберт Де Ниро в роли Михаила Вронского в фильме «Охотник на оленей» (1978)

Тема участия русских американцев в войне во Вьетнаме поднималась и в советской литературе — в сатирическом романе Гривадия Горпожакса (коллективный псевдоним Василия Аксенова, Григория Поженяна и Овидия Горчакова) «Джин Грин – Неприкасаемый» сын русского белоэмигранта Евгений Гринев в поисках убийц своего отца попадает на службу в ЦРУ и участвует во Вьетнамской войне.

«Джин <...> вышел из радиорубки, вдохнул душный, влажный воздух, густой от испарений джунглей, поглядел в плотную, беспросветную темень. Было тихо, только стучал дизельный движок, рыдали ящерицы гекко да за черной стеной джунглей тараторили разбуженные вьетконговцами гиббоны. Джин поежился и, сильно прихрамывая, зашагал к офицерскому бараку... Две недели назад, когда Джин и его команда сменили другую, обалдевшую от радости команду «зеленых беретов» в этой богом проклятой дыре, Джина ранил бамбуковой стрелой вьетконговец-невидимка во время первой же рекогносцировки в джунглях» Гривадий Горпожакс

© Обложка книги «Джин Грин Неприкасаемый»

Но это все — художественный вымысел. Как же на самом деле русские воевали в армии США во Вьетнаме?

Церковь, наркотики и резня в Сонгми

Осенью 1967 года, в разгар войны во Вьетнаме, в Бостоне (штат Массачусетс) прошла встреча русских эмигрантов по случаю 50-й годовщины Октябрьской революции, «Дня непримиримости». Участники встречи направили президенту США Линдону Джонсону телеграмму, протестуя против его поздравлений в адрес руководства СССР.

Подписанты также заявили, что «приветствуют твердую решимость президента [Джонсона] окончательно разгромить коммунистическую агрессию во Вьетнаме».

«Белые» эмигранты и их потомки в большинстве своем воспринимали Вьетнамскую войну как очередной виток борьбы с коммунизмом. Многочисленная русская община в Америке по-прежнему считала большевиков захватчиками России, а значит, поддерживаемые СССР вьетнамские коммунисты были для них не борцами за свободу своей родины, а марионетками Кремля.

Архиепископ Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) Нафанаил сочувственно писал о беженцах с коммунистического Севера Вьетнама, охваченного гражданской войной и подвергшегося интервенции американцев.

«Около трех миллионов таких беженцев прошли через непроходимые джунгли и горы по узким тропам и рисковали своими жизнями, пересекая бурное Южное море и реки на хрупких лодках и плотах. Тысячи погибли, но никто, у кого был хоть малейший шанс бежать от бесчеловечного режима, не колебался сделать это. Мы, русские эмигранты, тоже дважды бежали от коммунизма, и больше, чем кто-либо другой, можем понять отчаянную трагедию вьетнамского народа…». Нафанаил Архиепископ Русской православной церкви за границей (РПЦЗ)

Церковная пресса РПЦЗ публиковала статьи о самоотверженности американских солдат во Вьетнаме, параллельно осуждая эпидемию наркомании, охватившую армию США. Газета «Православная Россия» описывала подвиг капитана ВВС США А. А. Семенова, который не отстал от своей эскадрильи, а продолжал сражаться, несмотря на прямые попадания в его самолет.

Эмигрантская газета «Россия» публиковала статьи с заголовками в стиле «Похороны героя», описывая отпевание молодого добровольца американской армии Владимира Зубаря в православном соборе Михаила Архангела в городе Патерсон (Нью-Джерси). А 18-летний доброволец Алексей Гаврилов в газете «Новое русское слово» писал, что «сохраняет свою русскую душу» и знает — сражаясь за Америку и ее идеалы, он «сражается с врагами своей исторической родины — коммунизмом».

И каждый день молится Богу, чтобы «Он помог нам, в далеком Вьетнаме, сбросить оковы дьявола, который сначала хочет поработить всю Азию, а затем и все человечество, включая Америку, родную мне страну».

Примечательно, что русская церковная печать в США после знаменитой резни в Сонгми (когда отряд американцев во главе с лейтенантом Уильямом Келли убил более 500 вьетнамцев во время рейда против партизан) поддерживала подсудимого офицера Келли. Впрочем, тут пресса РПЦЗ действовала в русле общеамериканского патриотизма — сотни тысяч американцев считали Келли несправедливо осужденным героем. Он получил три года домашнего ареста и был помилован.

«Во всем мире много шума по поводу всего, что могло бы послужить для очернения Америки… <...> Суд над лейтенантом Келли и сержантом Митчеллом касается предполагаемых неоправданных убийств невинных мирных жителей. Однако местные власти Южного Вьетнама категорически отрицают, что совершались какие-либо «массовые убийства», отмечая, что указанная деревня была центром, из которого лидеры партизан отдавали приказы по всей провинции».

А массовое антивоенное движение на страницах газет представители РПЦЗ осуждали — «все это является признаком капитуляции Запада перед лицом зла и деградации западного общества».

«Партизанская война — самая страшная»

Воевать во Вьетнаме русские начали еще задолго до прихода американской армии. Поначалу вьетнамские коммунисты сражались против французских колониалистов. Пытаясь удержать свои владения, Париж отправил в Юго-Восточную Азию Иностранный легион, в рядах которого было много русских. Одним из них был бывший царский офицер, казачий полковник Федор Елисеев.

Попав на излете Гражданской войны в плен к красным, он сумел бежать в Финляндию и организовал казачий хор, после во Франции создал конно-спортивную труппу казаков-джигитов. В годы Второй Мировой Елисеев оказался во Вьетнаме и поступил во французский Иностранный легион. Был пленен японцами, после освобождения китайцами остался на службе у французов.

Когда началась Индокитайская война , бывший белогвардеец принял участие в знаменитой битве при Дьенбьенфу, где был контужен и снова попал в плен. Наконец, вновь освободившись, Елисеев уехал в Америку, где и дожил до 1981 года.

Американские войска появились во Вьетнаме в 1961 году. В рамках коалиции с американцами против коммунистов бок о бок сражались австралийские войска. А в Австралии жило много русских — бежавших сначала от большевиков в Китай, а из Китая — от коммунистов Мао Цзэдуна.

Внук офицера Русской Императорской Армии Александр Ильин в 1965 году был 20-летним юношей.

«В январе 1969, года меня отправляют во Вьетнам в действующую часть, полевым радистом… Здесь не было линии фронта, не было тыла. Опасность поджидала везде, даже в собственном туалете. Зная любовь европейцев к туалетам с сидениями, вьетконговцы изобрели нехитрое приспособление. Обыкновенная коса, кусок резины и придерживающая ее палочка. Когда ты садишься на сидение, палочка ломается — и коса входит в тебя по самый аппендицит», — рассказывал ветеран Вьетнама журналистам.

Другой смертельной ловушкой могла стать простая конструкция из ножа, резины и натянутой лески на тропе. Потомок русских офицеров вспоминал, что «партизанская война — самая страшная; сегодня вьетнамец гостеприимно тебя принимает, а ночью поджидает на тропе, минирует дорогу».

Военные архивы сохранили имена в основном погибших или раненых русских в рядах ВС США — капрал Георгий Грязнов, сержант Владимир Тарашко и многие другие. К примеру, в 1965 году в провинции Биньдинь погиб в вертолетной катастрофе пехотинец из 1-й аэромобильной кавалерийской дивизии Уилбур (Владимир) Уильям Иванов. Ему было 23 года.

В 1966 году в провинции Куангнам всего через пару месяцев службы, на патрулировании подорвался на фугасе рядовой 1-го класса Николай Сохацкий — стрелок 3-й дивизии морской пехоты США. Родители Сохацкого были вывезены с Украины в Германию на принудительные работы, а их сын родился во время войны в немецком Бонне. В США семья перебралась в 1952 году.

Необычная биография у погибшего также в 1966 году специалиста 4-го класса Ивана Алферова-Росильо. Он родился в Лиме, столице Перу, в семье русского иммигранта Николая Алферова и перуанки по фамилии Росильо.

Смерть настигла Алферова-Росильо во время боев в долине реки Ядранг. Рота, где он служил, была десантирована с вертолетов, чтобы поддержать в бою американцев, столкнувшихся с превосходящими силами армии Северного Вьетнама. В том сражении погибли 30 американских солдат, число жертв среди вьетнамцев исчислялось сотнями. Похоронен он не в Штатах, а в Перу.

Сравнительно широко известна трагическая история сержанта Бориса Вениаминовича Зборовского (или Бориса Романа Бенджамина Бентли). Родом он был из семьи кубанских казаков, отец его был «заметным деятелем казачьей общины в Сан-Франциско». Зборовский-Бентли пошел на войну добровольцем, и был награжден двумя медалями — Бронзовой и Серебряной звездами.

«Его сослуживец упоминает героизм Зборовского в сражении при Апбаке, когда он уничтожил полдюжины вражеских дотов. У 9-й пехотной дивизии было два тяжелых боя в районе Апбака в мае-июне 1967, рота Зборовского участвовала в первом сражении 2 мая. Погиб 3 августа 1967 года; по сообщению его сослуживца Фрэнка Хеллиджа, Зборовский заменил его в качестве водителя бронетранспортера и погиб при подрыве на мине», – сообщает историк Евгений Понамарчук.

Уроженцем Советского Союза был стафф-сержант 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США Александр Федоров. Его семья бежала из СССР в США через Китай в начале 1950-х. В 1968 году, отражая внезапное Тетское наступление вьетнамцев, Федоров был убит в бою. Известно, что его друг детства Павел Выговский отказался служить в армии, но был направлен во Вьетнам как гражданский специалист.

Специалист 5-го класса из 26-го химического отряда Тимофей Тимофеевич Валов (или Джеймс Дэмион Валов) происходил из семьи молокан — представителей русского «духовного христианства», бежавших из Российской Империи от репрессий со стороны царского правительства. Валов погиб во время минометного обстрела базового лагеря, похоронен на русском молоканском кладбище в Калифорнии.

Еще одна необычная фигура — погибший в 1970 году уоррент-офицер Фредерик Майкл Симеонофф. Пилот вертолета, он родился на Аляске в семье кадьякских креолов. Его предки жили на Русской Аляске еще до продажи ее Соединенным Штатам Российской империей. Симеонофф был православного вероисповедания.

«По всей видимости, не они покинули Россию, а Россия покинула их», — писал историк Понамарчук.

Через Вьетнам прошел и трижды был ранен майор армии США, уроженец СССР Александр Брашко. Он был сыном командира зенитной батареи, пропавшего без вести в 1942 году, во время налета нацистской авиации на Москву. В 1944 году с матерью он покинул Советский Союз, видимо, был угнан немцами в качестве «остарбайтера» в Германию. После войны жил в Бельгии, уехал оттуда в США.

В 1956 году Брашко призвали в армию рядовым. Он поступил в офицерскую школу, откуда и отправился во Вьетнам. Там он воевал как вертолетчик и офицер связи.

Ветераны Великой Отечественной во Вьетнаме

Примечательны два случая, когда ветераны Великой Отечественной, сражавшиеся в рядах Красной Армии, оказывались на американской службе во Вьетнаме.

Первый — писатель-конспиролог и антисемит Григорий Климов. При рождении Климова звали Игорь Калмыков; он был внуком казачьего генерала, сыном ростовского гинеколога и казачки. В 1938 году его отец был репрессирован. Игорь учился в институте иностранных языков, откуда был в 1943 году призван в РККА. Воевал под Ленинградом, был ранен под Новгородом. После лечения доучился в военном институте на переводчика с немецкого, стажировался в 1945 году в штабе 1-го Белорусского фронта. После Победы служил в штабе СВАГ (Советской военной администрации в Германии).

Из-за служебно-бытового конфликта бежал в 1947 году в американскую зону оккупации. Сотрудничал с журналом «Посев», где писал разоблачительные статьи об ужасах коммунизма. После — изучал психологию. Во Вьетнаме Климов участвовал в строительстве военной базы ВС США как инженер-электрик. Служил в ЦРУ в рамках первого проекта «Психологической войны».

Другой перебежчик, сотрудничавший с ЦРУ и служивший во Вьетнаме — Николай Хохлов. Он также был психологом по образованию.

В годы Великой Отечественной уроженец Нижнего Новгорода Николай Хохлов пошел на службу в истребительный батальон НКВД в Москве. На фронте погибли отец и отчим Николая.

Был завербован 2-м отделом НКВД во главе с Павлом Судоплатовым. Хохлова готовили к работе в подполье, если немцы займут Москву.

Впоследствии НКВД направил Хохлова в Румынию, где он жил четыре года. Там он изменил свои взгляды на коммунизм и религию и задумался о принятии православия. В 1952 году, говорил он, ему поручили убить Александра Керенского, но он отказался. А спустя год приказали ликвидировать лидера НТС Георгия Околовича, жившего в ФРГ. Хохлов решил сообщить Околовичу о готовящемся покушении и стал сотрудничать с ЦРУ.

После побега на Запад, Хохлов дважды становился мишенью КГБ — его пытались отравить радиоактивным полонием. Но он выжил.

В конце 1950-х Хохлов был приглашен в Южный Вьетнам в качестве советника президента Нго Динь Дьема по контрпартизанской борьбе. С его помощью был разработан секретный план «Бин Мин» («Рассвет»), по которому Южный Вьетнам должен был создать партизанские отряды на севере. Однако против выступило ЦРУ, и Хохлов в 1961 году покинул Вьетнам и уехал в США. А Дьем был убит в ходе госпереворота.

Наконец, стоит упомянуть и человека, который хоть и не имел прямого отношения к войне во Вьетнаме, но создал один из ее символов. Конструктор Игорь Сикорский, создатель первого русского бомбардировщика «Илья Муромец», был автором проекта вертолета Sikorsky H-34, который использовал Корпус Морской пехоты США. А его сын Сергей Игоревич Сикорский участвовал в разработке лебедки для эвакуации раненых с поля боя. Благодаря его изобретению были спасены более 90% раненых во Вьетнаме американских солдат.