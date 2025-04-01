Как потомки русских белоэмигрантов гибли в боях с коммунистами на Вьетнамской войне

Газета.Ru

В конце марта в США отмечают День ветеранов войны во Вьетнаме. Множество русских воевало во Вьетнаме против бойцов Хо Ши Мина в составе американской армии. Какие ужасы партизанской войны увидели потомки белогвардейцев, почему православная пресса оправдывала резню в Сонгми, как сын кубанского казака с фамилией Бентли погиб во Вьетнаме и зачем экс-агент НКВД стал инструктором южновьетнамских сил — в материале «Газеты.Ru».

Как русские воевали во Вьетнаме на стороне США
© Газета.Ru

Многие видели оскароносный фильм Майкла Чимино «Охотник на оленей», в котором три американца русского происхождения отправляются по призыву на Вьетнамскую войну и попадают в плен, где вьетконговцы заставляют их играть в смертоносную «русскую рулетку» с заряженным револьвером.

© Роберт Де Ниро в роли Михаила Вронского в фильме «Охотник на оленей» (1978)

Тема участия русских американцев в войне во Вьетнаме поднималась и в советской литературе — в сатирическом романе Гривадия Горпожакса (коллективный псевдоним Василия Аксенова, Григория Поженяна и Овидия Горчакова) «Джин Грин – Неприкасаемый» сын русского белоэмигранта Евгений Гринев в поисках убийц своего отца попадает на службу в ЦРУ и участвует во Вьетнамской войне.

«Джин <...> вышел из радиорубки, вдохнул душный, влажный воздух, густой от испарений джунглей, поглядел в плотную, беспросветную темень. Было тихо, только стучал дизельный движок, рыдали ящерицы гекко да за черной стеной джунглей тараторили разбуженные вьетконговцами гиббоны. Джин поежился и, сильно прихрамывая, зашагал к офицерскому бараку... Две недели назад, когда Джин и его команда сменили другую, обалдевшую от радости команду «зеленых беретов» в этой богом проклятой дыре, Джина ранил бамбуковой стрелой вьетконговец-невидимка во время первой же рекогносцировки в джунглях» Гривадий Горпожакс
© Обложка книги «Джин Грин Неприкасаемый»

Но это все — художественный вымысел. Как же на самом деле русские воевали в армии США во Вьетнаме?

Церковь, наркотики и резня в Сонгми

Осенью 1967 года, в разгар войны во Вьетнаме, в Бостоне (штат Массачусетс) прошла встреча русских эмигрантов по случаю 50-й годовщины Октябрьской революции, «Дня непримиримости». Участники встречи направили президенту США Линдону Джонсону телеграмму, протестуя против его поздравлений в адрес руководства СССР.

Подписанты также заявили, что «приветствуют твердую решимость президента [Джонсона] окончательно разгромить коммунистическую агрессию во Вьетнаме».

«Белые» эмигранты и их потомки в большинстве своем воспринимали Вьетнамскую войну как очередной виток борьбы с коммунизмом. Многочисленная русская община в Америке по-прежнему считала большевиков захватчиками России, а значит, поддерживаемые СССР вьетнамские коммунисты были для них не борцами за свободу своей родины, а марионетками Кремля.

Архиепископ Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) Нафанаил сочувственно писал о беженцах с коммунистического Севера Вьетнама, охваченного гражданской войной и подвергшегося интервенции американцев.

«Около трех миллионов таких беженцев прошли через непроходимые джунгли и горы по узким тропам и рисковали своими жизнями, пересекая бурное Южное море и реки на хрупких лодках и плотах. Тысячи погибли, но никто, у кого был хоть малейший шанс бежать от бесчеловечного режима, не колебался сделать это. Мы, русские эмигранты, тоже дважды бежали от коммунизма, и больше, чем кто-либо другой, можем понять отчаянную трагедию вьетнамского народа…». Нафанаил Архиепископ Русской православной церкви за границей (РПЦЗ)

Церковная пресса РПЦЗ публиковала статьи о самоотверженности американских солдат во Вьетнаме, параллельно осуждая эпидемию наркомании, охватившую армию США. Газета «Православная Россия» описывала подвиг капитана ВВС США А. А. Семенова, который не отстал от своей эскадрильи, а продолжал сражаться, несмотря на прямые попадания в его самолет.

Эмигрантская газета «Россия» публиковала статьи с заголовками в стиле «Похороны героя», описывая отпевание молодого добровольца американской армии Владимира Зубаря в православном соборе Михаила Архангела в городе Патерсон (Нью-Джерси). А 18-летний доброволец Алексей Гаврилов в газете «Новое русское слово» писал, что «сохраняет свою русскую душу» и знает — сражаясь за Америку и ее идеалы, он «сражается с врагами своей исторической родины — коммунизмом».

И каждый день молится Богу, чтобы «Он помог нам, в далеком Вьетнаме, сбросить оковы дьявола, который сначала хочет поработить всю Азию, а затем и все человечество, включая Америку, родную мне страну».

Примечательно, что русская церковная печать в США после знаменитой резни в Сонгми (когда отряд американцев во главе с лейтенантом Уильямом Келли убил более 500 вьетнамцев во время рейда против партизан) поддерживала подсудимого офицера Келли. Впрочем, тут пресса РПЦЗ действовала в русле общеамериканского патриотизма — сотни тысяч американцев считали Келли несправедливо осужденным героем. Он получил три года домашнего ареста и был помилован.

«Во всем мире много шума по поводу всего, что могло бы послужить для очернения Америки… <...> Суд над лейтенантом Келли и сержантом Митчеллом касается предполагаемых неоправданных убийств невинных мирных жителей. Однако местные власти Южного Вьетнама категорически отрицают, что совершались какие-либо «массовые убийства», отмечая, что указанная деревня была центром, из которого лидеры партизан отдавали приказы по всей провинции».

А массовое антивоенное движение на страницах газет представители РПЦЗ осуждали — «все это является признаком капитуляции Запада перед лицом зла и деградации западного общества».

«Партизанская война — самая страшная»

Воевать во Вьетнаме русские начали еще задолго до прихода американской армии. Поначалу вьетнамские коммунисты сражались против французских колониалистов. Пытаясь удержать свои владения, Париж отправил в Юго-Восточную Азию Иностранный легион, в рядах которого было много русских. Одним из них был бывший царский офицер, казачий полковник Федор Елисеев.

Попав на излете Гражданской войны в плен к красным, он сумел бежать в Финляндию и организовал казачий хор, после во Франции создал конно-спортивную труппу казаков-джигитов. В годы Второй Мировой Елисеев оказался во Вьетнаме и поступил во французский Иностранный легион. Был пленен японцами, после освобождения китайцами остался на службе у французов.

Когда началась Индокитайская война , бывший белогвардеец принял участие в знаменитой битве при Дьенбьенфу, где был контужен и снова попал в плен. Наконец, вновь освободившись, Елисеев уехал в Америку, где и дожил до 1981 года.

Американские войска появились во Вьетнаме в 1961 году. В рамках коалиции с американцами против коммунистов бок о бок сражались австралийские войска. А в Австралии жило много русских — бежавших сначала от большевиков в Китай, а из Китая — от коммунистов Мао Цзэдуна.

Внук офицера Русской Императорской Армии Александр Ильин в 1965 году был 20-летним юношей.

«В январе 1969, года меня отправляют во Вьетнам в действующую часть, полевым радистом… Здесь не было линии фронта, не было тыла. Опасность поджидала везде, даже в собственном туалете. Зная любовь европейцев к туалетам с сидениями, вьетконговцы изобрели нехитрое приспособление. Обыкновенная коса, кусок резины и придерживающая ее палочка. Когда ты садишься на сидение, палочка ломается — и коса входит в тебя по самый аппендицит», — рассказывал ветеран Вьетнама журналистам.

Другой смертельной ловушкой могла стать простая конструкция из ножа, резины и натянутой лески на тропе. Потомок русских офицеров вспоминал, что «партизанская война — самая страшная; сегодня вьетнамец гостеприимно тебя принимает, а ночью поджидает на тропе, минирует дорогу».

Военные архивы сохранили имена в основном погибших или раненых русских в рядах ВС США — капрал Георгий Грязнов, сержант Владимир Тарашко и многие другие. К примеру, в 1965 году в провинции Биньдинь погиб в вертолетной катастрофе пехотинец из 1-й аэромобильной кавалерийской дивизии Уилбур (Владимир) Уильям Иванов. Ему было 23 года.

В 1966 году в провинции Куангнам всего через пару месяцев службы, на патрулировании подорвался на фугасе рядовой 1-го класса Николай Сохацкий — стрелок 3-й дивизии морской пехоты США. Родители Сохацкого были вывезены с Украины в Германию на принудительные работы, а их сын родился во время войны в немецком Бонне. В США семья перебралась в 1952 году.

Необычная биография у погибшего также в 1966 году специалиста 4-го класса Ивана Алферова-Росильо. Он родился в Лиме, столице Перу, в семье русского иммигранта Николая Алферова и перуанки по фамилии Росильо.

Смерть настигла Алферова-Росильо во время боев в долине реки Ядранг. Рота, где он служил, была десантирована с вертолетов, чтобы поддержать в бою американцев, столкнувшихся с превосходящими силами армии Северного Вьетнама. В том сражении погибли 30 американских солдат, число жертв среди вьетнамцев исчислялось сотнями. Похоронен он не в Штатах, а в Перу.

Сравнительно широко известна трагическая история сержанта Бориса Вениаминовича Зборовского (или Бориса Романа Бенджамина Бентли). Родом он был из семьи кубанских казаков, отец его был «заметным деятелем казачьей общины в Сан-Франциско». Зборовский-Бентли пошел на войну добровольцем, и был награжден двумя медалями — Бронзовой и Серебряной звездами.

«Его сослуживец упоминает героизм Зборовского в сражении при Апбаке, когда он уничтожил полдюжины вражеских дотов. У 9-й пехотной дивизии было два тяжелых боя в районе Апбака в мае-июне 1967, рота Зборовского участвовала в первом сражении 2 мая. Погиб 3 августа 1967 года; по сообщению его сослуживца Фрэнка Хеллиджа, Зборовский заменил его в качестве водителя бронетранспортера и погиб при подрыве на мине», – сообщает историк Евгений Понамарчук.

Уроженцем Советского Союза был стафф-сержант 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США Александр Федоров. Его семья бежала из СССР в США через Китай в начале 1950-х. В 1968 году, отражая внезапное Тетское наступление вьетнамцев, Федоров был убит в бою. Известно, что его друг детства Павел Выговский отказался служить в армии, но был направлен во Вьетнам как гражданский специалист.

Специалист 5-го класса из 26-го химического отряда Тимофей Тимофеевич Валов (или Джеймс Дэмион Валов) происходил из семьи молокан — представителей русского «духовного христианства», бежавших из Российской Империи от репрессий со стороны царского правительства. Валов погиб во время минометного обстрела базового лагеря, похоронен на русском молоканском кладбище в Калифорнии.

Еще одна необычная фигура — погибший в 1970 году уоррент-офицер Фредерик Майкл Симеонофф. Пилот вертолета, он родился на Аляске в семье кадьякских креолов. Его предки жили на Русской Аляске еще до продажи ее Соединенным Штатам Российской империей. Симеонофф был православного вероисповедания.

«По всей видимости, не они покинули Россию, а Россия покинула их», — писал историк Понамарчук.

Через Вьетнам прошел и трижды был ранен майор армии США, уроженец СССР Александр Брашко. Он был сыном командира зенитной батареи, пропавшего без вести в 1942 году, во время налета нацистской авиации на Москву. В 1944 году с матерью он покинул Советский Союз, видимо, был угнан немцами в качестве «остарбайтера» в Германию. После войны жил в Бельгии, уехал оттуда в США.

В 1956 году Брашко призвали в армию рядовым. Он поступил в офицерскую школу, откуда и отправился во Вьетнам. Там он воевал как вертолетчик и офицер связи.

Ветераны Великой Отечественной во Вьетнаме

Примечательны два случая, когда ветераны Великой Отечественной, сражавшиеся в рядах Красной Армии, оказывались на американской службе во Вьетнаме.

Первый — писатель-конспиролог и антисемит Григорий Климов. При рождении Климова звали Игорь Калмыков; он был внуком казачьего генерала, сыном ростовского гинеколога и казачки. В 1938 году его отец был репрессирован. Игорь учился в институте иностранных языков, откуда был в 1943 году призван в РККА. Воевал под Ленинградом, был ранен под Новгородом. После лечения доучился в военном институте на переводчика с немецкого, стажировался в 1945 году в штабе 1-го Белорусского фронта. После Победы служил в штабе СВАГ (Советской военной администрации в Германии).

Из-за служебно-бытового конфликта бежал в 1947 году в американскую зону оккупации. Сотрудничал с журналом «Посев», где писал разоблачительные статьи об ужасах коммунизма. После — изучал психологию. Во Вьетнаме Климов участвовал в строительстве военной базы ВС США как инженер-электрик. Служил в ЦРУ в рамках первого проекта «Психологической войны».

Другой перебежчик, сотрудничавший с ЦРУ и служивший во Вьетнаме — Николай Хохлов. Он также был психологом по образованию.

В годы Великой Отечественной уроженец Нижнего Новгорода Николай Хохлов пошел на службу в истребительный батальон НКВД в Москве. На фронте погибли отец и отчим Николая.

Был завербован 2-м отделом НКВД во главе с Павлом Судоплатовым. Хохлова готовили к работе в подполье, если немцы займут Москву.

Впоследствии НКВД направил Хохлова в Румынию, где он жил четыре года. Там он изменил свои взгляды на коммунизм и религию и задумался о принятии православия. В 1952 году, говорил он, ему поручили убить Александра Керенского, но он отказался. А спустя год приказали ликвидировать лидера НТС Георгия Околовича, жившего в ФРГ. Хохлов решил сообщить Околовичу о готовящемся покушении и стал сотрудничать с ЦРУ.

После побега на Запад, Хохлов дважды становился мишенью КГБ — его пытались отравить радиоактивным полонием. Но он выжил.

В конце 1950-х Хохлов был приглашен в Южный Вьетнам в качестве советника президента Нго Динь Дьема по контрпартизанской борьбе. С его помощью был разработан секретный план «Бин Мин» («Рассвет»), по которому Южный Вьетнам должен был создать партизанские отряды на севере. Однако против выступило ЦРУ, и Хохлов в 1961 году покинул Вьетнам и уехал в США. А Дьем был убит в ходе госпереворота.

Наконец, стоит упомянуть и человека, который хоть и не имел прямого отношения к войне во Вьетнаме, но создал один из ее символов. Конструктор Игорь Сикорский, создатель первого русского бомбардировщика «Илья Муромец», был автором проекта вертолета Sikorsky H-34, который использовал Корпус Морской пехоты США. А его сын Сергей Игоревич Сикорский участвовал в разработке лебедки для эвакуации раненых с поля боя. Благодаря его изобретению были спасены более 90% раненых во Вьетнаме американских солдат.

Истории
Григорий Климов
Павел Судоплатов
Александр Керенский
Николай Алферов
Овидий Горчаков
Николай Хохлов
Григорий Поженян
Игорь Сикорский
Линдон Джонсон
Александр Федоров
Александр Ильин
Мао Цзэдун
Майкл Чимино
Михаил Архангел
Алексей Гаврилов
Василий Аксенов
КГБ СССР
ЦРУ
РПЦ