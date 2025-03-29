Что ели на Руси, чтобы поумнеть

На Руси, естественно, не было такого разнообразия препаратов «для ума» как в наши дни. Но и в древности люди знали – употребление некоторых продуктов в пищу положительно сказывается на когнитивных способностях. Так что если русские, чтобы поумнеть?

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Медвежатина

В медвежатине содержатся калий, натрий, магний, фосфор, кальций, цинк, селен, железо и медь. Также в этом мясе присутствуют витамины В1, В2, В6 и В12, ответственные за нормальное функционирование нервной системы и энергетический обмен, деятельность иммунной системы, эффективность процессов размножения и роста клеток. Но брать пример с предков сегодня не рекомендуется. Медвежатина в XXI веке является скорее деликатесом, а мясо домашнего приготовления употреблять в пищу опасно из-за высокой опасности заражения трихинеллезом.

Рыба

Лосось, сардина, сельдь, форель, кета содержат не только фосфор, активизирующий деятельность мозга, но йод, жирные кислоты omega-3, которые улучшают работу мозговых сосудов.

Куриные яйца

Куриные яйца на Руси были чуть не самым популярным продуктом. Они, благодаря содержанию лецитина и витамина В12, помогают удерживать влагу внутри мозговых клеток мозга. Данная особенность препятствует возрастному «усыханию» мозга и развитию болезни Альцгеймера.

Цельнозерновые продукты

Цельнозерновой хлеб, отруби, рис, ячмень, овёс крестьяне употребляли в пищу особенно активно. В этих продуктах много фолиевой кислоты, улучшающей мозговое кровоснабжение, и витамин В6, благотворно влияющего на память.

Морковь

В моркови содержится бета-каротин, помогающий поддерживать клетки в здоровом состоянии. Богат корнеплод и витаминами А, С и D. Они положительно влияют на память и борются с возрастными отклонениями.

Черника

Черника всегда считалась одной из самых полезных ягод. Она богата микроэлементами и витаминами групп А, В, С и РР. Кроме того, в ней много антиоксидантов, препятствующих старению клеток мозга и улучшающих память.

Грецкие орехи

Грецкие орехи русские могли приобрести лишь у заморских купцов, поэтому баловали себя ими они не часто. В таких плодах много лецитина, улучшающего работу мозга и активизирующего память. Стоит также отметить, что всего пять молодых грецких орехов содержат суточную норму витамина С, стимулирующего сообразительность.

Лекарственные травы

Сбор лекарственных трав – любимое занятие крестьян, которое приносило несомненную пользу. Некоторые растения благотворно сказываются на работе мозга.

Например, донник разжижает кровь и улучшает процессы кровообращения. Доказано – плохое снабжение мозга кислородом вызывают проблемы с памятью, ухудшение зрения и плохой сон.

Лимонная мелисса содержит полезные для работы мозга витамины В и C, цинк, железо, калий, кальций, магний, медь, селен и марганец, а зверобой – вещества, защищающие клетки мозга от поражения свободными радикалами и улучшающие циркуляцию крови.

Корни девясила, отличающиеся повышенным содержанием витаминов Е и К, железа, кальция, марганца, магния и калия, использовали для улучшения памяти. Цветы боярышника уменьшают холестериновые отложения в сосудах, что способствует улучшению кровоснабжения мозга, а поэтому мимо них русские, отправляясь в «поход» за травами, точно не проходили.

Собирали даже сосновую хвою! Оказывается в ней много витаминов и веществ, способствующих очистке сосудов. Из хвои делали отвары, которые пили для улучшения мозговой деятельности.