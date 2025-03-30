Что нельзя делать 30 марта

30 марта в народном календаре известно как Алексей Теплый. День посвящен святому Алексею по прозвищу человек Божий. Считалось, что к этому дню устанавливается теплая погода, и наши предки обращали внимание на различные природные явления, чтобы предсказать, каким будет оставшийся период весны и лета.

Приметы на 30 марта, связанные с погодой

Сначала перечислим, какую погоду обещали приметы 30 марта:

теплая и солнечная погода в этот день предвещает благоприятную весну и богатый урожай;​

обилие ручьев от тающего снега указывает на жаркое лето;​появление первых цветов мать-и-мачехи сулит теплый и солнечный апрель;​

если в этот день видели журавлей, это означало скорое наступление настоящего потепления;

отсутствие скворцов к этому дню предвещало холодную весну.​

Что можно делать 30 марта по народным приметам

А теперь расскажем, чем наши предки занимались 30 марта. Какое занятие считалось полезным по народным приметам? В этот день можно:

завершать старые дела, чтобы освободить место для новых начинаний, которые могут принести прибыль;​​

готовить сельскохозяйственный инвентарь к весенним работам.​

Запреты и предостережения на 30 марта: почему приметы запрещали шить

Не рекомендуется давать в долг деньги или еду, особенно если в доме есть ребенок, чтобы не навлечь на него несчастья.

Следует воздержаться от шитья, вязания, стирки и уборки, чтобы не привлечь беду и болезни в семью.

Не стоит отправляться в дальние поездки, так как это может привести к одиночеству или стать причиной неприятностей вдали от дома.

Соблюдая эти традиции и прислушиваясь к народным приметам, наши предки стремились обеспечить себе и своим близким благополучие, здоровье и хороший урожай в наступающем сезоне.