Русские потомки татар: какие фамилии они носят

Русская и татарская культуры настолько тесно переплелись между собой, что порой наши представления о происхождении того или иного явления ошибочны. Наиболее ярко этот факт демонстрируют фамилии. В это трудно поверить, но многие распространённые русские фамилии имеют татарское происхождение.

Кто твой друг

Фамилия в русской культуре имела большой прикладной смысл — нужно же было как-то отличать Иванов, Петров, Марий и так далее. Чтобы не запутаться в русских деревнях всегда поясняли — Пётр, сын Ивана, Марья, дочь Сидора, Федор, сын Никиты. Со временем то, что мы сейчас называем отчествами, превратились в фамилии — соответственно, Иванов, Сидоров, Никитин. Исходя из этой логики, можно предположить, что татары в роду были у Анны Ахматовой и Сергея Рахманинова (основатели династий Ахмат и Рахман). Кстати, фамилия популярной исполнительницы Надежды Кадышевой тоже выдаёт ее родство с татарами. Певица происходит из рода Казанского мурзы Кадыша.

Первые «русско-татарские» фамилии появились, естественно, в период монголо-татарского ига. Позже татары прижились при дворе Ивана Грозного. После этого начался процесс «русификации» фамилий.

Куда лучше звучит

Например, Николай Карамзин является потомком Кара-Мурзы (дословно можно перевести как «Чёрный князь»). Любопытно проследить, как видоизменялась фамилия, известная аж с XVI века. Сначала представители рода носили фамилию Карамза, которая позже превратились в привычную Карамзин.

У татар было распространено давать фамилии по виду деятельности, которой занимался человек. В то время просто взять и сменить профессию было практически невозможно. Не зря же говорилось — где родился, там и пригодился. Так, фамилия Тухачевский произошла от слова «тухачи» (знаменосец), а Караулов — от «каравыл» (охранник).

Богатая история и у фамилии Татищев, которую мы привыкли считать исконно русской. Оказывается, основатель рода занимался тем, охранял покой граждан от воров, которых по-татарски называли «татями». Видимо, делал он это настолько хорошо, что Иван III одарил его правом именоваться Татищев.

Стоит отметить, что специалистам по антропонимике удалось составить список, состоящий из более 500 знатных и родовитых фамилий, имеющих изначально татарское происхождение.