Ради чего девушки готовы исполнять любые фантазии миллиардеров в Дубае

Идеальный климат, отсутствие подоходного налога и относительно простые правила въезда превратили Дубай в Мекку для медийных личностей. Правительство ОАЭ фактически расстелило перед ними красную дорожку: многим платят за восторженные посты о городе, а самым «нужным» выдают золотые визы — возобновляемое резидентство на десять лет. Среди них — популярные блогерши, которые заверяют, что завоевали свое место под солнцем упорным трудом в модельном бизнесе. Но со временем вскрывается неприглядная правда: многие девушки занимаются эскортом и проституцией. Одним подработка приносит сотни тысяч долларов, а других, менее удачливых, находят искалеченными в пустыне. Что скрывается за роскошной жизнью инфлюэнсеров в Дубае и как погоня за легкими деньгами ломает им судьбы — в материале «Ленты.ру».

«Женщины в бикини из золотых цепочек резвились, расплескивая шампанское»

«Вчера я получила 10 тысяч долларов за вечер. Думаете, вы настолько знаменитый и красивый, что я сделаю вам скидку?» — ответила блогерша из Дубая на сообщение бизнесмена, который анонимно поделился личной перепиской с изданием The Times.

Для сотен тысяч своих подписчиков местные инфлюэнсеры олицетворяют мечту о жизни в одном из самых дорогих городов планеты. В их соцсетях — фотографии в нарядах от-кутюр, в частных самолетах и с элитным шампанским, изредка — снимки в бикини у бассейнов роскошных отелей.

Подписчики уверены: дюжины устриц в компании миллиардеров здесь обычное дело. Но откуда такие связи у обычных блогерш из Восточной Европы? В типичном описании профиля этих девушек говорится, что они работают в индустрии моды. Однако истинные источники дохода, по словам инсайдеров, у них совсем иные: темная сторона роскошной жизни — торговля телом.

«Чем больше подписчиков, тем выше заработок. Они получают оплату перелетами, драгоценностями, сумками... И, конечно же, наличными. Известная блогерша берет не менее 5 тысяч долларов за ночь, но эта сумма может достигать и 10 тысяч. А за полноценные выходные за городом — все 20», — анонимный источник The Times.

Бизнесмен, имя которого не раскрывается, рассказал о своем отдыхе у бассейна в прибрежном пятизвездочном отеле.

«В будний день там творилась вакханалия. Женщины в бикини из золотых цепочек резвились, всюду расплескивая шампанское. А сутенер любезно приветствовал гостей и спрашивал у девушек, хорошо ли они проводят время», — говорил он.

По его словам, там можно было встретить представительниц всех национальностей мира, однако они были отфильтрованы по определенным параметрам: юный возраст (18-23 года), осиная талия и филлеры в губах и скулах. При этом мужчины, перед которыми красовались девушки, были намного старше и полнее.

«Это Организация Объединенных Наций Дубая», — иронично отметил свидетель происходящего.

Вскоре бизнесмен взял номер телефона у одной красавицы, и уже через несколько минут она ответила на его приглашение поужинать, несмотря на то, что приехала в страну «по делам». Цена ее времени составляла 800 долларов в час или 1,3 тысячи долларов за ночь.

«Виагры хватило бы, чтобы убить слона»

В интервью изданию Vice украинский сутенер Алекс заявил, что его работа — больше, чем сутенерство или проституция, поскольку он удовлетворяет все потребности клиентов. Всякий раз, когда крупные отели или ночные клубы принимают высокопоставленных гостей, желающих устроить вечеринку или побаловать себя «чем-то особенным», они звонят именно ему.

«Мы организовывали вечеринки для знаменитостей, политиков и гангстеров. Все разные — не всем интересно заниматься сексом со светловолосыми женщинами с большой грудью. Иногда рэперы хотят употребить гашиш в подводном отеле, бизнесмены — пострелять из автомата верхом на верблюде или из Lamborghini в пустыне. Я помогаю людям наслаждаться жизнью, пока они в Дубае. Это рай для плохих парней, где они могут на время забыть о реальном мире», — рассказал он.

Сутенер поделился историями о самых странных запросах своих клиентов. Так, один американский предприниматель захотел, чтобы 10 проституток в бурках встретились с ним в палатке с джакузи и огромными кроватями под открытым небом посреди пустыни. Всю ночь он оставался трезвым и наблюдал, как женщины, которым строго-настрого запретили показывать лицо, занимаются сексом со слугами.

«Был еще шейх из Йемена, который попросил 30 африканских женщин и виагры — столько, сколько хватило бы, чтобы убить слона. Он пригласил меня на оргию, но я отказался. Я сидел в вестибюле, пил коньяк до рассвета и наблюдал, как персонал то и дело приносил новые полотенца в номер. Когда они закончили, номер выглядел так, будто там взорвалась бомба», — описал Алекс.

На вопрос журналиста о потребительском отношении к девушкам Алекс ответил, что все они работают добровольно.

«Некоторые женщины приехали из самых бедных деревень моей страны, а теперь они ездят на Ferrari и живут в многоэтажках. Спросите, заставляют ли их делать это насильно, и они посмеются вам в лицо. Девушка, с которой я спал в старшей школе, сейчас живет во Франции с миллионером-филантропом», — дерзко прокомментировал он.

«За 50 тысяч долларов некоторым женщинам выбивают зубы»

После трагического происшествия, которое случилось в марте этого года с украинской моделью Марией Ковальчук, в соцсетях и западных СМИ вновь вспомнили о так называемых Porta Potty (буквально — переносной туалет) — вечеринках с извращениями и жестоким насилием. Об этом явлении впервые заговорили в 2022 году, после того, как в TikTok разлетелось откровенное видео с нигерийской школьницей по имени Porta Potty и мужчинами из Дубая.

«Такие мероприятия включают в себя ужасающие половые акты с использованием физиологических жидкостей, таких как человеческие фекалии. За 50 тысяч долларов некоторым женщинам выбивают зубы, их избивают, бреют наголо или подвешивают на металлических крюках», — пишет The Sun и подчеркивает, что скандал вокруг этих вечеринок бушует уже несколько лет.

Издание Vox News объясняет, что на подобные вечеринки блогерши из разных стран получают приглашения от дубайских миллиардеров. Эти люди готовы заплатить тысячи и даже миллионы долларов за то, чтобы женщины прилетели на грандиозную вечеринку и превратили их в «человеческие туалеты».

«Все богачи из Дубая покупают девушкам билеты, чтобы они делали эти отвратительные вещи. У всех один и тот же фетиш», — рассказал анонимный собеседник издания, который причисляет себя к состоятельным жителям ОАЭ.

Он добавил, что лично его это не интересует, такого рода одержимость не распространена в его стране.

В соцсетях на эту тему появилось множество роликов, в которых девушки рассказывают об опыте участия в вечеринках с миллиардерами. Так, одна из стюардесс, обслуживающих рейсы в ОАЭ, вспомнила о пассажирке бизнес-класса, которая постоянно просила подавать ей блюда, богатые клетчаткой.

На вопрос о ее пищевых предпочтениях женщина призналась, что за деньги испражняется на миллиардеров, которые зовут ее на вечеринки Dubai Porta Potty

Другая пользовательница рассказала, как получила контракт на оказание сексуальных услуг в Дубае. За 25 тысяч долларов с нее потребовали незащищенный секс, вылизывание ступней, а также близость с 13-летним братом клиента. Третьей женщине — популярному британскому тренеру Сэйнт Муллан — предложили «исполнить самые тайные желания» заказчика, в которые входили «золотой дождь», анальный футфистинг и другое.

«Женщины расстелили одежду на земле, а мужчины приходили заниматься с ними сексом»

На прогулочном катере, курсирующем по водам Персидского залива, нигерийская женщина в белом платье и золотых украшениях танцевала под песню «С днем рождения тебя». Такие ролики с празднования 45-летия Кристи Голд были опубликованы в мае 2022 года — через несколько месяцев после того, как она бежала из Нигерии из-за обвинений в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Голд, имя которой в судебных протоколах значилось как Кристиана Джейкоб Уадиале, была главарем преступной группировки, которая заманивала африканских женщин в Дубай и заставляла их заниматься проституцией в публичных домах, подворотнях, барах, отелях и ночных клубах.

Одна из жертв рассказала, как ее отвезли в открытый бордель в пустыне между Дубаем и Абу-Даби. Там она и другие женщины сняли одежду и расстелили ее на земле, а мужчины приходили заниматься с ними сексом с 5 до 11 вечера.

По данным Международного консорциума журналистов-расследователей, три пострадавшие от деятельности Голд заявили, что за отказ предоставлять услуги им угрожали расправой в пустыне. В то же время девушек, работа которых не приносила достаточно денег, отводили в комнату пыток в апартаментах. Там брат Голд морил их голодом, избивал и заталкивал им во влагалище острую пасту чили.

Голд по-прежнему скрывается от правосудия. В нигерийском суде она заявила, что помогала согражданам переехать в ОАЭ, сдавая им в субаренду комнаты в своей квартире. По словам активистов и чиновников, которые ведут борьбу с торговлей людьми, эта женщина — всего лишь часть процветающего бизнеса.

Согласно расследованию, торговцы людьми держат африканских женщин в сексуальном рабстве, используя их отчаянное финансовое положение.

С помощью манипуляций и принуждения они загоняют жертву в ловушку долгов, достигающих десятков тысяч долларов. Чтобы заставить девушек поверить, что у них нет иного выбора, кроме как делать то, что им говорят, преступники порой прибегают к традиционным африканским верованиям.

Власти Нигерии считают, что ОАЭ закрывают глаза на жестокое обращение с женщинами. Генеральный директор Национального агентства страны по запрету торговли людьми Фатима Вазири-Ази заявила, что, когда местные правозащитники обратились к властям Эмиратов за помощью в преследовании преступников, ответа не последовало.

Британский активист Ангус Томас, основавший в Гане образовательную организацию по борьбе с торговлей людьми, тоже получил молчаливый отказ в сотрудничестве: «Я писал, звонил, отправлял электронные письма, просил помочь мне найти девушек, отправлял адреса квартир… И ничего не услышал».

«Религия должна иметь свое время и место. Грех — это естественно»

Проституция в Дубае незаконна, но распространена повсеместно. Любой, кто припаркует машину в одном из самых неблагополучных районов города, наутро обнаружит под дворниками флаеры с рекламой «массажных салонов с моделями», пишет The Times. Одинокие женщины часами потягивают газированную воду в барах отелей в надежде заполучить клиентов.

«В наши дни вы никогда не поймете, обычная перед вами девушка или проститутка. Многие из них притворяются, что ведут роскошный образ жизни, но на самом деле у них совсем нет денег. Иногда они останавливаются в пятизвездочном отеле, но им некуда идти на следующий день. Такие берут оплату сумками или чем-то вроде этого», — рассказал анонимный бизнесмен-эмигрант.

Он считает, что рост числа инфлюэнсеров, предлагающих секс-услуги, отчасти связан с наплывом сверхбогатых людей, которые переехали в Дубай во время пандемии. По данным отчета «Самые богатые города мира 2024», подготовленного компанией Henley & Partners в сотрудничестве с New World Wealth, число жителей Дубая, обладающих ликвидным инвестиционным капиталом (активами, которые можно легко конвертировать в наличные) в размере одного миллиона долларов или более, увеличилось на 78 процентов в период с 2013 по 2023 год.

Поскольку большая часть «сделок» заключается в соцсетях, они попадают в серую зону, которую невозможно отслеживать или контролировать.

«У нас есть связи, и мы достаточно умны, чтобы действовать скрытно. Мы никому не причиняем вреда и стараемся держать свой бизнес подальше от местных жителей и саудовцев. Конечно, мы стремимся продавать услуги иностранцам и крупным бизнесменам, но деньги решают все. За правильную цену здесь можно получить все, что угодно, как и везде в мире. Вы можете контролировать кого угодно с помощью секса или денег. Все остальное — чушь», — объясняет сутенер Алекс устройство рынка.

По мнению сутенера, исламский вопрос не должен мешать хорошему времяпрепровождению: «Мы все животные, и у нас есть желания. Может быть, я работаю на дьявола в глазах местных. Но эти люди — не дети, и религия должна иметь свое время и место. Днем, в глазах общественности, будьте религиозным человеком, но если вы много работали, то должны побаловать себя ночью. Грех — это очень естественно».