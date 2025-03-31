Кровавый мятеж: как рыбаки устроили бойню посреди океана

Когда-то бунты на кораблях были обычным явлением. Утомленные многомесячными лишениями, экипажи парусников избавлялись от капитана и его подручных, превращались в пиратов или становились жителями благословенных тропических островов. Возможно вы не знали, но на современных судах такие конфликты тоже случаются. Одним из самых громких случаев стал инцидент на борту китайского рыболовецкого судна «Лу Ронг Ю» в 2011 году.

© Кадр из фильма «Lurongyu 2682»

Кровь на палубе: что скрывали моряки?

В конце декабря 2010 года китайский траулер «Лу Ронг Ю» с номером 2682 отправился в море на два года для ловли кальмаров. На борту находились 33 человека, а маршрут пролегал через весь Тихий океан к берегам Чили и Перу. Спустя несколько месяцев связь с судном внезапно оборвалась. Лишь спустя восемь месяцев траулер был обнаружен другим китайским кораблем посреди океана. Его отбуксировали обратно в порт Рончэн, расположенный в провинции Шаньдун.

К моменту спасения «Лу Ронг Ю 2682» из 33 членов экипажа на борту остались только 11 человек — истощенных и голодных. В порту их ждали встревоженные родственники, медики и… отряд полиции. Спасенных моряков не отправили домой или в больницу, а доставили прямо в полицейское управление, а затем — в изолятор досудебного содержания. Что же произошло на этом траулере, который занимался ловлей кальмаров?

Когда прямо на причале начали надевать наручники на спасенных рыбаков, их родственники пришли в недоумение и возмутились. После этого моряков увезли под конвоем, а людей попросили разойтись. Полиция тем временем занялась тщательным осмотром судна. Несколько часов кропотливого изучения палубы, кают, служебных помещений и трюмов не принесли никаких результатов.

Затем на борт «Лу Ронг Ю» поднялась группа специалистов в защитных костюмах с распылителями за спиной. Они начали обрабатывать все поверхности люминолом — веществом, которое при контакте с кровью начинает светиться голубым флуоресцентным светом. При этом даже мельчайшие следы крови, оставшиеся после попыток ее тщательного удаления, становились заметны. Выяснилось, что кровь была повсюду! Так стартовало самое сложное и продолжительное расследование в истории китайского рыболовецкого флота, растянувшееся на два года.

Экипаж траулера

Рыболовный траулер «Лу Ронг Ю 2682» пользовался среди рыбаков отличной репутацией. Это было относительно новое судно с отличными рабочими характеристиками и даже определенным уровнем комфорта. На нем можно было отправляться в длительные экспедиции, и на этот раз траулер готовился к двухгодичному промыслу кальмаров в Тихом океане.

Идея отправиться в двухлетнюю экспедицию не вызывала у рыбаков особого энтузиазма. Длительный срок пугал, и даже высокая зарплата не могла заинтересовать многих. Когда время поджимало, фирме удалось собрать 35 человек, о которых практически ничего не было известно. Можно сказать, набирали всех без разбора — именно это позже стало одной из причин трагедии.

Проблемы на борту начались еще до выхода в море. Повар по имени Ян стал вести себя странно. Он внезапно выбегал на палубу и кричал: «Убийство! Убийство!». Экипаж в панике обыскивал судно, но ничего не находил. Повара несколько раз наказывали, но он не унимался. Тогда его вызвал на разговор капитан, после чего Ян прекратил свои выходки.

Капитан объяснил экипажу, что моряк недавно потерял мать, которую убил неизвестный преступник. Он попросил команду проявить терпение и понимание к горю Яна. Но на этом проблемы с коком не закончились. Однажды поздно вечером он куда-то пропал. Вскоре его доставили матросы с другого судна. Они рассказали, что заметили, как кок бросился за борт и поплыл в сторону открытого моря. К счастью, кто-то на берегу успел увидеть момент прыжка.

Промысел у берегов Перу

Яна передали врачам, которые сразу диагностировали у него психическое расстройство. Таким образом, на борту осталось 34 человека. Обязанности кока были переданы другому моряку из команды. Незадолго до отплытия экипаж потерял еще одного человека: один из рыбаков отправился на берег за покупками и не вернулся. Времени искать ему замену уже не было, и 27 декабря 2010 года траулер вышел в море с 33 членами экипажа на борту.

Как мы уже говорили, в команду для траулера набирали всех подряд. Экипаж получился разношерстный, состоящий из людей разного возраста, характера и вероисповедания, приехавших из разных регионов Китая. Среди моряков встречались даже те, кто имел криминальное прошлое. Путь к берегам Южной Америки занял два месяца. По дороге все шло своим чередом: экипаж нес вахты, а в свободное время матросы играли в нарды и шашки, читали книги или обсуждали, как распорядятся будущим заработком. Наконец траулер прибыл к берегам Перу и началась тяжелая и однообразная работа по ловле кальмаров.

Каторжная работа по ловле кальмара

Экипаж «Лу Ронг Ю» сутками трудился в тяжелых условиях. Представьте: бесконечные вахты, соленый ветер, качка и запах морских гадов, который пропитывает все вокруг. Обычно кальмаров ловят ночью — на судне включают мощные прожекторы, направляя их свет на воду. Кальмары, привлеченные ярким светом, поднимаются из глубин к поверхности. После этого в ход шли снасти, и начиналась сама рыбалка.

Часть команды занималась ловлей, а другая часть — разделкой, упаковкой и заморозкой улова. Работа шла посменно, чтобы каждый мог хотя бы немного отдохнуть за сутки. Но остановиться было нельзя: расценки за такую работа у китайских компаний были невысокими, а штрафы за невыполнение нормы — огромными. Обещанные большие деньги давались потом и кровью.

Стоит также отметить, что отлов кальмаров, как и любая рыбалка, во многом зависел от случая. Одна смена могла выловить много, а другая — потратить ночь впустую. Разница в заработках всегда болезненно воспринималась экипажем. Иногда приходилось работать по 16 часов, а если дела шли хорошо, сети тянули и по трое суток без перерыва. Представьте, что в таком режиме людям предстояло провести два года.

Бунт на корабле

Через четыре месяца даже самые выносливые рыбаки были на пределе сил. Чтобы усугубить ситуацию, двое членов экипажа серьезно заболели, и их обязанности распределили между остальными. Времени на отдых стало еще меньше. Но настоящим ударом стала новость о том, что управляющая компания сократила зарплату экипажа «Лу Ронг Ю», ссылаясь на невыполнение плана. Когда моряки увидели цифры выплат, они осознали: их мечты о достойной жизни после рейса не сбудутся.

Моряки начали жаловаться капитану, но тот встал на сторону судовладельцев. Тем, кто выражал недовольство, он выписал крупные штрафы. А затем выяснилось кое-что еще более серьезное: контракты с компанией оказались недействительными, и за выполненную работу могли вообще не заплатить. Истинное положение дел вскрылось, когда один из рыбаков обратился к капитану с требованием отправить его домой. Тогда выяснилось, что контракты всех членов экипажа заверены поддельной печатью и подписаны вымышленными менеджерами.

Когда остальные члены команды узнали об этом, впервые заговорили о мятеже. 16 июня 2011 года судно зашло на дозаправку в перуанский порт. Воспользовавшись близостью берега, моряки подняли бунт. Сначала они уничтожили радиостанцию. Затем часть команды, вооружившись ножами и дубинками, направилась к капитану.

Капитан не воспринял происходящее всерьез и потребовал, чтобы моряки прекратили «глупости» и вернулись к работе. Тогда его жестоко избили и связали. Мятежники заявили требование направить судно обратно к берегам Китая. Не видя другого выхода, капитан начал отдавать соответствующие приказы тем членам экипажа, которые находились на вахте. Кто-то из его помощников заподозрил неладное и направился на мостик, где обнаружил мятежников и избитого командира.

Пытаясь защитить капитана, помощник получил удар ножом и умер. Но это была лишь первая смерть. Траулер взял курс на Китай, но экипаж это уже не радовало. Часть команды выступала против насилия, а среди мятежников начало нарастать напряжение. После того как капитана заперли в каюте, лишив его власти, моряки стали разбирать конфликты самостоятельно — с помощью ножей, дубинок и кусков цепей. Убийства следовали одно за другим, а тела безжалостно сбрасывали за борт.

Почему такие бунты — не редкость?

История «Лу Ронг Ю» — далеко не единичный случай. Похожие бунты на кораблях случались и раньше, особенно на рыболовецких судах. Тяжелые условия труда, полная изоляция от мира и несправедливость создают идеальную почву для трагедий. В 2010-х годах в Южной Корее экипаж одного из траулеров убил капитана за жестокое обращение. В Китае тоже хватает подобных инцидентов, просто о них редко говорят вслух.

Рыболовная индустрия — это не только улов, но и ее темная сторона: эксплуатация, контрабанда, а иногда даже пиратство. Экипажи часто формируют из жителей бедных регионов, заманивая их обещаниями огромных заработков, но на деле загоняя в долговую кабалу. Неудивительно, что рано или поздно кто-то решается взять правосудие в свои руки.

Итог игры на выживание

Чем ближе траулер «Лу Ронг Ю» подходил к родным берегам, тем больше происходящее на борту напоминало фильм ужасов. Предводитель мятежников окончательно обезумел и разрешил решать все споры с помощью ножей. Даже мелкие конфликты в столовой теперь могли стоить кому-то жизни. Когда численность команды значительно сократилась, моряки осознали, что заигрались в пиратов. Они понимали: на родине их ждет суд, а возможно, и расстрел.

Тогда они решили изменить курс и направиться в Японию. Однако один из немногих оставшихся лояльных капитану моряков узнал об этом плане. Он испортил двигатели судна и повредил корпус, создав пробоину. Вода начала стремительно заполнять трюмы, и внутренние раздоры мгновенно отошли на второй план. Все силы были брошены на спасение тонущего траулера. Морякам удалось починить рацию и отправить сигнал бедствия. К тому моменту от экипажа остались только 11 человек — треть от изначального состава. Капитана среди выживших уже не было.

Когда помощь прибыла, мятежники уже уничтожили следы преступлений и сговорились. Все как один они обвиняли во всем пропавших членов экипажа, утверждая, что именно те начали бунт, а затем покинули судно на шлюпке. Однако один из самых молодых моряков раскрыл полиции правду. Всех 11 выживших участников рейда судили. Большинство из них приговорили к смертной казни, остальных — к длительным срокам заключения.

Компанию, обманувшую рыбаков, оштрафовали на крупную сумму и обязали выплатить значительные компенсации семьям погибших моряков. Что касается судна, его, вероятно, списали или переименовали — в Китае стараются не афишировать подобные скандалы.

Фильм о трагедии: «Кровавая волна»

Но история «Лу Ронг Ю» не прошла незамеченной — в 2022 году по ее мотивам сняли триллер «Кровавая волна». В том же году на свободу вышли первые двое членов экипажа. Фильм погружает зрителя в мрачную атмосферу траулера, наглядно демонстрируя, как изматывающий труд и вопиющая несправедливость доводят людей до точки невозврата. «Кровавая волна» — это не только история о жестокой резне. Это глубокий рассказ о человеческой природе, о том, как замкнутое пространство и отчаяние способны сломать даже самых стойких. Режиссер не ограничился точным пересказом событий, добавив вымышленные детали для усиления драматизма: в фильме бунт начинается после того, как капитан публично унижает одного из матросов.

Премьеру «Кровавой волны» переносили дважды: сначала на полгода, затем еще раз. Когда казалось, что релиз вот-вот состоится, произошло неожиданное — фильм запретили. Официальная причина звучала как «чрезмерная жестокость», но многие связывают это с нежеланием китайских властей выносить сор из избы и показывать миру темные стороны рыболовной индустрии.