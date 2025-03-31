Как Красная армия начала стратегическое наступление на Вену

29 марта 1945 года началась Надьканижско-Кёрмендская операция советских войск. Она позволила отсечь нацистскую группу армий «Юг» от нефтяных месторождений на юго-западе Венгрии и создать предпосылки для освобождения Австрии. По словам историков, в ходе операции части Красной армии продемонстрировали эффективные и хорошо организованные действия. Ключевые задачи были решены уже в первые дни наступления. Операция стала важной составляющей окончательного разгрома Третьего рейха.

Предпосылки к проведению операции

В первой половине марта 1945 года советские войска провели последнюю крупную оборонительную операцию Великой Отечественной войны — Балатонскую. Командование гитлеровской группы армий «Юг» организовало масштабное наступление на части 3-го Украинского фронта, которым командовал Маршал Советского Союза Фёдор Толбухин.

Самую мощную группировку нацисты создали между озёрами Веленце и Балатон. По замыслу немецкого командования, она должна была рассечь 3-й Украинский фронт, выйти к Дунаю и завершить разгром советских войск по частям. Таким образом гитлеровцы пытались остановить продвижение Красной армии к австро-венгерской границе и не позволить ей занять нефтеносные регионы Венгрии.

© Маршал Фёдор Толбухин // РИА Новости

«Эти нефтяные запасы имели стратегическое значение для нацистов, поэтому немцы готовились удерживать контроль над ними любой ценой», — отметил в разговоре с RT представитель Московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

Подразделения 3-го Украинского фронта прочно закрепились на занятых ранее рубежах. По словам историков, хотя нацисты и добились отдельных тактических успехов, изменить ход боевых действий в Венгрии они не смогли. Советские войска не позволили врагу прорваться к Дунаю.

На следующий день после завершения оборонительных действий в районе Балатона, 16 марта 1945 года, Красная армия начала Венскую стратегическую наступательную операцию.

К 25 марта войска 2-го и 3-го Украинских фронтов сломили сопротивление немецко-венгерских частей между Дунаем и Балатоном, продвинувшись примерно на 80 км.

Однако Третий рейх продолжал контролировать нефтепромыслы на западе Венгрии, имевшие для него большое значение после утраты контроля над Румынией. По некоторым данным, они обеспечивали в начале 1945 года до четверти всех потребностей гитлеровской Германии в топливе. Кроме того, по словам историков, немецкие войска сохраняли некоторую свободу для манёвров к югу и западу от Балатона.

Надьканижско-Кёрмендская операция

29 марта 1945 года в рамках Венской наступательной началась Надьканижско-Кёрмендская операция советских войск. В ней принимали участие подразделения 3-го Украинского фронта при поддержке 1-й болгарской армии.

«Операция имела важное стратегическое значение, так как способствовала окончательному разгрому немецких войск в Венгрии и создала предпосылки для освобождения Австрии», — заявил в разговоре с RT заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Валерий Куличков.

Уже в первый день операции советские силы, заняв города Сомбатель, Капувар и Кесег, вышли к границе с Австрией. На следующий день, 30 марта, части 3-го Украинского фронта, наступая к западу от Балатона, овладели Залаэгерсегом и Кестелем. В тот же день советско-болгарские войска прорвали нацистскую оборону к югу от озера Балатон и захватили ряд узлов гитлеровцев на подходах к нефтепромыслам Надьканижи. Успешное наступление продолжилось и 31 марта. В этот день, в частности, был освобождён от нацистов город Кёрменд. Болгары, прорвав оборону врага, перешли реку Мура. Кроме того, советские кавалеристы, совершив сложный 70-километровый рейд, вышли противнику в тыл.

«Это был героический эпизод. Передвигаться в высоком темпе пришлось по труднодоступной местности. Но советские воины справились с этим и перерезали неприятельские коммуникации», — отметил в беседе с RT эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин.

Узнав, что у них в тылу находятся советские кавалеристы, гитлеровцы стали отводить свои войска. 2 апреля (в некоторых источниках указывается дата 1 апреля) 1945 года Красная армия заняла Надьканижу — важнейший центр венгерских нефтепромыслов и узел дорог на западе страны. Потеря города резко ухудшила снабжение немецких войск топливом.

«Успешные манёвренные действия позволили окружить и уничтожить группировки противника. Советские части продемонстрировали высокую мобильность, быстро преодолевая водные преграды и укреплённые рубежи», — отметил Валерий Куличков.

К 4 апреля 1945 года немецкие войска были полностью изгнаны с территории Венгрии. Они попытались сдержать продвижение советских сил на границе, но безуспешно. Венгерские военнослужащие массово сдавались в плен красноармейцам. Советские войска продвинулись на десятки километров по территории Австрии.

У историков нет единого мнения относительно того, какую дату следует считать днём завершения Надьканижско-Кёрмендской операции. Наиболее распространённая версия — 15 апреля. Однако также существует мнение, что боевые действия в её рамках продолжались непрерывно до 7 мая, когда остатки гитлеровских войск попытались бежать на запад, бросив технику, но в итоге были взяты в плен.