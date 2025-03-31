Как США собирались устроить «Звездные войны»

Для многих жителей бывшего СССР Рональд Рейган запомнился как инициатор «Звездных войн» и программы Стратегической оборонной инициативы (СОИ). Он мечтал создать абсолютную защиту от ядерных ракет и не стеснялся рассматривать для этого самые футуристические проекты, включая находящиеся на раннем этапе развития лазеры. Амбиции программы заставили некоторых говорить, будто СОИ была фейком и блефом, созданным для разорения СССР. Однако это неправда — как минимум одно детище СОИ, способное сбивать баллистические ракеты, прямо сейчас стоит на вооружении США и их союзников.

Ракета на ракету

Желание построить защиту от баллистических ракет столь же старо, как и сами баллистические ракеты. После того, как немецкие «Фау-2» в ходе Второй мировой войны стали падать на Лондон, британское командование предложило скомпоновать колоссальный массив зенитных пушек, наводящихся по данным радара и способных выпалить сотни тысяч снарядов за несколько секунд. От идеи пришлось отказаться, когда выяснилось, что одни только упавшие на землю неразорвавшиеся зенитные снаряды нанесут гораздо больше ущерба, чем сама ракета, которая, скорее всего, все равно преодолеет защиту.

Затем к идее вернулись уже в годы Холодной войны, когда ракеты, уже ставшие ядерными, предложили сбивать другими ракетами. Необходимо понимать, что в 1950–1970-х годах уровень развития техники не позволял точно перехватить межконтинентальную баллистическую ракету из-за ее огромной скорости в несколько тысяч метров в секунду. Поэтому противоракеты оснащали ядерными боеголовками, благодаря чему точности в несколько сотен метров было достаточно.

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© Ракета Spartan // US Air Force

Первой серьезной реализацией концепции стала американская система Sentinel, разрабатывавшаяся в 1960-е. Она состояла из сети мощных радаров и двух типов противоракет. На дальних рубежах (до 700 км), еще в космосе, атакующие боеголовки планировали перехватывать ракетой LIM-49 Spartan/Nike X. Те, что прорвались, должны были быть уничтожены противоракетой Sprint — из-за того, что боеголовки падают очень быстро, она стартовала с перегрузкой в 100 g и разгонялась до 10 Махов за 5 секунд, но дальность ее полета не превышала 40 км.

Однозарядный пистолет за миллиарды долларов

Однако система Sentinel не была развернута, и начале 1970-х ее заменили на куда менее амбициозную Safeguard. В СССР к тому времени разработали ее упрощенный аналог (систему А-35 с противоракетой А-350Ж), но гонки вооружений не случилось: договор о ПРО 1974 года ограничил каждую страну правом разместить всего одну установку. А-35 стала защищать Москву, а Safeguard прикрывала пусковые установки американских МБР в Северной Дакоте. Однако 1 октября 1975 года, спустя всего полгода после введения в эксплуатацию, объект в Северной Дакоте закрыли. Интересно, что американский конгресс распорядился не только юридически снять Safeguard с вооружения, но и физически ее демонтировать.

Причиной такого отношения американских законодателей к системе стал победивший принцип в отношении ПРО — «идеал или ничего» (perfect or nothing). Американцы были готовы заплатить за ПРО хоть сотни миллиардов, но только за ту, которая бы реально могла защитить их в случае ядерной войны, а Sentinel, Safeguard и советские аналоги были предельно далеки от идеала.

Помимо чрезвычайно высокой стоимости и сложности дискриминации ложных целей существовала нерешаемая проблема.

Ядерный взрыв противоракеты создавал в верхних слоях атмосферы практически непроницаемое для радаров облако заряженных частиц диаметром до нескольких сотен километров, что делало крайне трудным следующий перехват цели в том же направлении. Этот же трюк мог использовать и противник, взорвав боеголовку в космосе над вражеским радаром.

Наконец, строить собственные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) для ядерного сдерживания было куда выгоднее, чем противоракеты, что породило доктрину «гарантированного взаимного уничтожения» (MAD) как основу отношений с СССР. Да и воевать с Советским Союзом в 1970-е всерьез уже никто не планировал, поэтому США не стали использовать даже закрепленное в договоре право на одну установку.

Звездные войны

В 1980-е Холодная война вспыхнула с новой силой. Новый президент Рональд Рейнган, давний сторонник «крестового похода» против коммунизма, называл СССР империей зла, а концепцию MAD считал неубедительной. Вместо этого в своем знаменитом телеобращении от 23 марта 1983 года он предложил другое видение: программу Стратегической оборонной инициативы (СОИ).

«Мы ответим на устрашающую советскую ракетную угрозу оборонительными мерами. Я предлагаю использовать для этого силу наших технологий, которые породили наши грандиозную промышленную базу и позволили жить с высоким уровнем комфорта. Я знаю, что это невероятно трудная техническая задача, которую не удастся решить, быть может, и до конца века. <...> Научное сообщество нашей страны подарило нам ядерное оружие — и теперь я взываю к нему же, чтобы оно обратило свои таланты к делу защиты человечества и мира, дало нам такие средства, которые сделают ядерное оружие бессильным и устаревшим», — обратился Рейган к американцам.

Речь произвела эффект разорвавшейся бомбы как за рубежом, так и в США. Из СССР доносились дежурные проклятия в адрес империалистов и американской военщины, а параллельно началась разработка знаменитого «асимметричного ответа».

В Европе союзники по НАТО схватились за голову и стали гадать, что за идея посетила американского президента на досуге. В самой Америке критики назвали программу «безрассудной идеей из «Звездных войн», насмехаясь над желанием принести лазеры из фантастики в жизнь. Хотя в самой речи Рейган ничего не сказал о лазерах, осведомленным о технических дискуссиях тех лет людям было очевидно, что он имеет ввиду в том числе и их.

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© Excalibur уничтожает советские боеголовки // Lawrence Livermore National Laboratory

На лазеры Рейган и правда возлагал надежны — правда, в основном не на те лазеры, которые себе представляет абсолютное большинство людей и которые разрабатываются в наши дни. Большие надежды возлагались на систему Excalibur, которая, на первый взгляд, выглядела как обычная ядерная противоракета. На самом деле, ее боеголовка была устроена таким образом, чтобы переводить энергию взрыва в рентгеновское лазерное излучение и направлять его в сторону атакующих МБР, уничтожая их по множеству за раз.

Это бы и правда сделало советские ракеты неэффективными, но на практике в ходе множества подземных ядерных взрывов генерации достаточно мощных лазерных импульсов добиться не удалось, зато желая угодить политическому начальству руководство проекта вплотную подошло к откровенному мошенничеству и фальсификации экспериментов.

Решение проблем с Excalibur требовало очень серьезной теоретической работы и потому было отложено до лучших времен.

После этого фокус СОИ сместился на более традиционные лазеры и концептуально схожие с ними устройства — ускорители частиц (протонов и нейтральных атомов). Генератор луча (или пучка) можно было разместить как на Земле, так и в космосе. Причем последнее было особенно выгодно. Лазеры, и пучки частиц лучше распространяются в вакууме, а спутник с подобной пушкой мог уничтожить советские ракеты еще на стадии разгона, прямо над территорией СССР.

© Концепт-арт лазерного спутника СОИ // U.S. Air Force

И вновь сказалась разница между теоретическими расчетами, лабораторными экспериментами и реальным применением. Лазеры тех лет эффектно и под камеры уничтожали цели в нескольких десятках метрах, что и вызвало к ним интерес. Однако, оценив масштаб проблем, Американское физическое общество в 1986 году отчиталось:

«Мы считаем, что все существующие кандидаты на роль оружия направленной энергии требуют увеличения выходной мощности и качества луча на два порядка и более, прежде чем их можно будет серьезно рассматривать для применения в системах противоракетной обороны».

Рассмотренные ими проблемы можно было решить за счет достаточных инвестиций, но к концу 1980-х годов радикально поменялась геополитическая обстановка. В СССР началась Перестройка, противостояние между двумя блоками уходило в прошлое, и актуальность СОИ как-будто бы исчезла. Отсутствие громких успехов заставило некоторых публицистов высказать идею, что программа с самого начала была блефом, направленным на разорение СССР.

И, все-таки, если учесть масштаб проведенных по СОИ научных исследований, а также прямое заявление Рейгана, — блефом этот проект назвать нельзя. Более того, один из проектов СОИ получил развитие и встал на вооружение армии США, а с недавних пор — и Украины.

Бриллиантовая галька

В 1980-х годах произошел комплексный прорыв в электронике, из которого вытекало два важных для ПРО следствия. Во-первых, появились чувствительные и быстрые инфракрасные головки самонаведения с точностью в один метр и меньше. Во-вторых, инженеры смогли создать маневровую двигательную установку и систему управления, способную выдавать очень короткие и точные импульсы. В совокупности эти новшества породили невиданное — ракету, способную прямым попаданием поразить цель на космической скорости, будь то спутник или боеголовка. Это исключало необходимость использовать ядерные боеголовки для перехвата и избавляло от проблемы «засветки» радаров последствиями взрыва. Первой подобной системой стала противоспутниковая ракета ASM-135 ASAT, испытанная в 1985 году. Но для целей ПРО программа СОИ предлагала использовать не вполне ракеты.

Концепция получила название Brilliant Pebbles, «бриллиантовая галька», — это игра слов, поскольку в английском слово brilliant означает еще и «умная». Проект подразумевал вывод на низкую орбиту тысяч небольших спутников-перехватчиков, оснащенных ракетными двигателями и инфракрасной головкой самонаведения (ИК ГСН). В случае начала ядерной войны и пуска советских ядерных ракет система Brilliant Pebbles активировалась и спутники выводились на траекторию столкновения с боеголовками. Прямое попадание уничтожает цель любой мыслимой конструкции, а размещение системы заранее в космосе сильно сокращает время реакции, так что «галька» могла сбить ракету еще до разделения боеголовок.

Разработка этой системы продолжалась примерно до середины 1990-х годов, пока не была прекращена по политическим причинам, — больше не было угрозы глобальной ядерной войны. Тем не менее в Brilliant Pebbles не было ничего фантастического, и на основе ее технологий и была создана современная американская ПРО.

© Перехватчик GBI U.S. // Department of Defense

От космического базирования перехватчиков США отказались по финансовым соображениям и вместо этого развернули семейство классических противоракет разной дальности. Самый крупный (с точки зрения габаритов изделия) наследник Brilliant Pebbles — это система GMD (Ground-Based Midcourse Defense — наземная защита на средней дистанции) c ракетами GBI (Ground-Based Interceptor — ракета-перехватчик наземного базирования). По сути, это та же «галька» (официально аппарат именуется EKV — «внеатмосферный поражающий блок»), но запускаемая ракетой, похожей на межконтинентальную, чтобы сбить вражескую боеголовку на среднем участке траектории.

GBI насчитывает около сотни ракет и не рассчитана на полноценную ядерную войну — лишь на ядерную угрозу со стороны Ирана или КНДР.

Куда более масштабно были развернуты ракеты RIM-161 SM-3 морского (изначально) базирования. Их перехватчик напоминает уменьшенную версию EKV GBI, а ракетный ускоритель обеспечивает дальность до тысячи километров. Базирование на кораблях дает SM-3 решающий козырь — их можно сосредоточить в нужной точке мирового океана и, например, разместить вблизи пусковых установок, чтобы сбить уязвимую ракету на восходящем участке траектории.

Наконец, самые младшие дети СОИ — это системы ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense — система противоракетной обороны на больших высотах) и зенитный ракетный комплекс Patriot PAC-3. В отличие от предыдущих перечисленных, они рассчитаны на поражение боеголовок в верхних слоях атмосферы, а не в космосе. Тем не менее, они опираются на ту же идею — поражение прямым попаданием, быстро реагирующие маневровые двигатели, высокоточная головка самонаведения .

Таким образом, объявленная Рейганом СОИ ни в коей степени не была попыткой обмануть. Отвергнув ранние, избыточно футуристические идеи, исследователи 1980-х годов породили целое семейство вполне работоспособных систем вооружения.

Интересно, что в 1985 году, отвечая на вопрос советских журналистов, президент заявил, что СОИ не мешает стремлению к миру. Напротив — якобы Америка готова пойти на беспрецедентную сделку — поделиться этими технологиями с СССР в обмен на полное обоюдное уничтожение стратегического ядерного арсенала, чтобы угроза атомной войны исчезла навсегда.

Это, пожалуй, была единственная фантастическая идея из всей программы.