Традиции и история Благовещения Пресвятой Богородицы

Благовещение — один из важнейших праздников православного календаря. В этот день храмах служат особые службы, а после их окончания по давней традиции выпускают в небо белоснежных голубей. Когда отмечают Благовещение в 2025 году, как его принято праздновать, какова история этого библейского события и какие уроки могут вынести из нее православные верующие — в материале «Газеты.Ru».

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Когда отмечают Благовещение в 2025 году

Благовещение Пресвятой Богородицы — один из важнейших двунадесятых церковных праздников. Он относится к непреходящим: это означает, что каждый год его дата приходится на один и тот же день.

7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы в 2025 году.

Праздник отстоит ровно на девять месяцев от даты празднования Рождества Христова.

История и суть праздника Благовещение

Слово «Благовещение» происходит от слов — «благая весть». По гречески это — Εὐαγγελισμός, или Евангелие. Это же название носит главная книга Нового Завета.

Подробно об истории этого светлого праздника рассказал «Газете.Ru» священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве Николай Конюхов.

«Праздник Благовещение связан с евангельским эпизодом, когда Архангел Гавриил приносит благую весть совсем юной Деве Марии, которая даже не мечтает стать Богородицей. Когда она читала книгу пророка Исаии и остановилась на словах, что должна появиться дева, которая родит спасителя мира, то подумала, что хорошо бы стать хотя бы служанкой у нее. И вот Господь посылает к ней Архангела Гавриила с белой лилией — символом неувядаемой чистоты. Архангел провозглашает ей радостную весть, что у нее будет ребенок. И что это будет не просто ребенок, но спаситель всего мира», — рассказал отец Николай.

Богородица поразилась этой вести, потому что была девственна и не собиралась выходить замуж. На тот момент она была обручена с праведным Иосифом, который хранил ее непорочность.

Пресвятая Дева спросила у Архангела Гавриила, как это произойдет, если она не замужем. На что Архангел ответил: «Дух Святый найдет на Тя». То есть ребенок будет рожден сверхъестественным образом, пояснил отец Николай. На это Дева Мария сказала фразу: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему».

«Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы всегда очень радостный, несмотря на то, что выпадает на пост. С одной стороны, это радость Девы Марии, которой принесли весть о том, что она будет матерью Спасителя. А с другой стороны, это радость для всех людей. Ведь мы узнаем, что Господь настолько нас любит, что готов прийти в этот мир, чтобы спасти от греха и от смерти. Причем мы уже знаем, что ему нужно будет пострадать за нас, пойти на крест. Собственно, сейчас, во время Великого поста мы это в очередной раз вспоминаем», — Николай Конюхов, священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста.

Значение праздника Благовещение

В праздник Благовещения священник Николай Конюхов советует сфокусироваться на двух важных моментах. Во-первых, когда мы рассказываем Богу о своих планах и просим реализовать какие-то наши мечты, важно оставлять пространство свободы для божественного ответа. Нужно иметь смелость и силу духа, чтобы принять святую волю.

«Мы обращаемся к Богу с молитвами и просьбами, но они часто звучат в виде диктата того, как Господь должен выполнить наше желание. Мы не оставляем пространства свободы для Бога, чтобы он показал свою волю. И тут мы видим, что Богородица не хотела выходить замуж и не рассчитывала, что будет когда-то матерью ребенка. Но воля Божия оказалась не такая. И она со смирением, с миром принимает волю Божию о себе», — пояснил священник.

Второй важный момент связан с благодарностью. Как отметил отец Николай, человек склонен к катастрофическому мышлению и часто о ней забывает.

«Мы часто думаем о плохом, обесцениваем то хорошее, что было в нашей жизни, и скатываемся в уныние. Лучшая профилактика от этого — благодарность. Стоит чаще вспоминать о таких эпизодах, о том, что Бог сделал лично для нас — а он лично для нас пришел в этот мир и, будучи всемогущим Богом, стал обычным человеком, так же ходил по земле, хотел есть, плакал и пошел на смерть ради нас. И когда ты начинаешь все это проговаривать и внутренне проживать, то уже язык не поворачивается бесконечно ныть и жаловаться, что все плохо», — пояснил священник.

Такие евангельские эпизоды как Благовещение напоминают нам о любви Божией, которая безмерна, резюмировал Николай Конюхов.

Как принято отмечать Благовещение

Благовещение — это не только один из двунадесятых праздников, он также относится к Богородичным праздникам — дням церковного календаря, посвященным прославлению Божией Матери. Николай Конюхов советует по возможности обязательно сходить в этот день в церковь.

«Мы ведь приезжаем к маме на день рождения или в день свадьбы с папой — это очередной повод заехать, пообщаться, поблагодарить, подарить цветы. Если мы так ценим своих родителей, то почему не можем своей небесной матери уделить внимание. В этом году Благовещение выпадает на понедельник, и не у всех есть возможность уйти с работы. Но можно хотя бы на часочек отпроситься и успеть на утреннюю службу. Во многих храмах сейчас служат ранние литургии», — пояснил священник.

Он также напомнил о том, что сейчас продолжается Великий пост, когда особенно важны посещение храма и исповедь.

Еще один красивый обычай на праздник — выпускать голубей. Эта традиция издревле существовала на Руси и сегодня сохраняется во многих храмах.

«После праздничного богослужения мы выходим все вместе, берем голубей и отпускаем их на свободу. И как душа, очищенная от греха, вылетает на свободу, так и мы выпускаем птиц в небо – символ очищенной, покаянной души», — Николай Конюхов, священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста.

Советы верующим на Благовещение

В канун Благовещения отец Николай призвал верующих обратиться к Деве Марии с просьбой научиться с миром принимать текущие обстоятельства.

«У нее это получилось потрясающе. Она не просто, сжав зубы, терпела. Многие люди говорят: «Бог терпел и мне велел. Буду терпеть, сжав кулаки». Это не активная позиция, не позиция православного христианина. Православный христианин выбирает другое. Он с миром принимает обстоятельства, которые не может изменить», — отметил священник.

В канун Благовещения Николай Конюхов советует попросить у Богородицы мира в сердце и умения принять вещи, которые мы не можем изменить.

Что можно есть на Благовещение

В разные года на Благовещение разрешена разная пища.

Великий Пост. Если праздник выпадает на период Великого поста, в этот день разрешается горячая пища с растительным маслом и рыба.

Если праздник выпадает на период Великого поста, в этот день разрешается горячая пища с растительным маслом и рыба. Страстная неделя. Это самая строгая неделя Великого поста. Если Благовещение выпало на какой-то из ее дней, послабления в пище запрещены.

Это самая строгая неделя Великого поста. Если Благовещение выпало на какой-то из ее дней, послабления в пище запрещены. Пасха. Если Благовещение совпало с праздником Пасхи, в еде для верующих нет ограничений.

В 2025 году Благовещение выпадает на шестую неделю Великого поста.

В этом году на праздник разрешена рыба и горячая пища с растительным маслом.

Приметы на Благовещение