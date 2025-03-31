Тень за спиной: как фанатичные сталкеры отравляют жизнь своим кумирам

Пожилой мужчина сидит на скамейке под палящим солнцем у тренировочного комплекса в Соллефтео и ждёт. Из здания выходит белокурая спортсменка и, заметив его, резко переходит на бег. Она бросается к машине и заводит двигатель, не успевая толком сесть.

Вездесущий почитатель

Этот человек ей не отец, хотя по возрасту вполне подошёл бы. Не родственник, не друг, не тренер. Но она видела его уже не раз – у своего дома, на благотворительных мероприятиях, на тренировках. Из-за него она теперь постоянно оглядывается на улице. Из-за него боится оставаться дома одна.

Он – её слишком навязчивый фанат. Сталкер. Она – Фрида Карлссон, звезда шведской лыжной сборной, трёхкратная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр.

На дворе лето 2024 года. И эта встреча с ним для неё не последняя.

Карлссон – далеко не единственная спортсменка, столкнувшаяся с преследованием. Атлеты, особенно успешные и популярные, неизбежно обрастают обширной фан-базой. Их карьера немыслима без болельщиков, чья поддержка вдохновляет и подталкивает к новым вершинам.

Однако не все формы привязанности к спортсменам являются здоровыми и безвредными. У некоторых фанатов развивается чрезмерный и навязчивый интерес к кумирам, что может привести к проблемному поведению – сталкингу. В этой статье мы разберём, где проходит грань между фанатским интересом и одержимостью, как это отражается на спортсменах и что с этим можно сделать.

Тень за спиной

Понятие «сталкинг» происходит от английского «to stalk» и обозначает навязчивое преследование. Специалисты из Американской психиатрической ассоциации определяют сталкинг как множество повторяющихся и продолжительных действий, относящихся к попыткам поиска коммуникации или попыткам установления контакта с не желающим этого лицом.

Важно отметить, что такое поведение не является уникальным для фанатской культуры – жертвами сталкеров становятся и обычные люди. Однако они, в отличие от знаменитостей, чаще всего лично знают своих преследователей. В мире спорта граница между преданным болельщиком и сталкером особенно размыта.

Научных исследований, посвящённых конкретно преследованию спортсменов, нет. Судебный психолог из Канады Сара Коупленд в интервью Reuters сообщила, что от 35% до 75% людей, находящихся в центре внимания общественности, подвергаются навязчивому преследованию.

Если взглянуть на общую статистику, жертвами сталкеров преимущественно становятся женщины. По данным Национальной статистической службы Великобритании, примерно каждая пятая женщина и каждый 11-й мужчина в стране в течение жизни подвергались преследованию. В спорте прослеживается схожая тенденция.

«Шутка», вышедшая из-под контроля

Единого портрета сталкера не существует. Их мотивы, психологические особенности и методы преследования различаются. Навязчивые комментарии в соцсетях, пугающие личные сообщения и рассылка непристойных фотографий, создание фейковых страниц, распространение ложной, вредоносной информации об объекте одержимости, взлом аккаунтов – всё это и многое другое относят к понятию киберсталкинг. Технический прогресс и социальные сети дали киберсталкерам множество способов преследовать жертв. Одним из них воспользовался 55-летний житель Техаса Майкл Льюис.

С декабря прошлого года по 2 января 2025-го он заваливал баскетболистку «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк сообщениями и отмечал её аккаунт в своих постах в соцсетях. Сначала послания были безобидными, но со временем становились более угрожающими: «Проехал мимо твоего дома уже в третий раз за день. Но полицию пока не вызывай», «Покупаю билеты на игру. Буду сидеть прямо за скамейкой».

Позже сообщения начали носить агрессивно-сексуальный характер, и тогда Кейтлин обратилась в полицию за помощью. Согласно судебным документам, Льюис заявил, что находился в воображаемых отношениях с Кларк:

«Это игра воображения, фантазия и шутка. Это не имеет ничего общего с реальными угрозами».

В поисках личной валидации и контакта с жертвой сталкеры могут выйти из онлайна и продолжить преследование в реальном мире: появляться у дома жертв, посещать спортивные мероприятия с целью установить контакт и быть замеченными, оставлять подарки. Об опыте столкновения с таким преследователем рассказала двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева.

«Перед Олимпиадой-2018 был человек, который писал в соцсетях очень много: «Вот, я приехал к Жениному дому. Вот Женин подъезд, сейчас я зайду». Он вёл страничку, то ли две, то ли три. А когда мне исполнилось 18, он пришёл на каток и сказал: «Мне нужно полное опекунство над Женей Медведевой. Вот все документы, что я здоров. Мне нужно полное расписание, новый адрес». В итоге человек психически нездоровый. Это было очень страшно, и мама боялась», – вспоминала Медведева в интервью на YouTube-канале «Шляпа».

Одностороннее движение

Поведение многих сталкеров является симптомом различных психических и психологических отклонений. Они подвержены развитию погранично-патологической привязанности, верят в необоснованные фантазии и вступают в парасоциальные отношения со спортсменами. Это односторонние отношения, в которых одна сторона вкладывает эмоциональную энергию и время, а другая вообще не знает о существовании этой связи.

О подобных «романтических отношениях» на допросе рассказал и 64-летний сталкер Фриды Карлссон. По информации Aftonbladet, он совершил более 200 неотвеченных звонков лыжнице и сохранил на телефоне более 7300 фотографий из её соцсетей. Он воспринимал её публикации как ответ на отправленные им сообщения:

«Она выкладывала фото и давала интервью, адресованные мне».

Его преследование не ограничивалось звонками и сообщениями. Больше года мужчина путешествовал по Швеции следом за Карлссон: посетил благотворительный забег с её участием в Стокгольме в мае прошлого года, приходил на тренировочную базу и несколько раз появлялся возле её дома в Эстерсунде.

Со сталкерами в крайней форме парасоциальных отношений сталкиваются не только спортсменки, но и спортсмены. С 2016 года Шэрон Белл пыталась связаться с бывшим футболистом сборной Англии Дэвидом Бекхэмом и писала ему письма. Она была убеждена, что состоит с ним в отношениях и является матерью его дочери Харпер. Письма, как и в случае со сталкером Кларк, со временем становились более пугающими: от просьб о разговоре до изъявления желания встретиться с Харпер («Я бы с удовольствием провела Рождество с тобой. Я хочу увидеть свою дочь»).

В 2021 году Белл несколько раз появлялась у домов Бекхэма, а в ноябре того же года пришла в школу к Харпер, пыталась выдать себя за мать девочки и забрать её. Белл сразу задержали, но из-за расстройства перед судом она не предстала и была помещена в психиатрическую больницу.

К счастью, Белл не нанесла большего вреда. Но некоторые истории заканчивались трагичнее. В 1993 году Гюнтер Пархе, одержимый немецкой теннисисткой Штеффи Граф, едва не погубил другую спортсменку. Во время матча турнира в Гамбурге он прорвался на корт и нанёс ножевое ранение в спину Монике Селеш. Он хотел навредить ей, чтобы Моника больше не смогла играть в теннис, а Граф вновь стала первой ракеткой мира. Суд приговорил его к двум годам условно и принудительному лечению.

После этого случая меры безопасности на турнирах WTA ужесточились, однако случаи сталкинга не исчезли. Совсем недавно WTA выделила дополнительную охрану второй ракетке мира Иге Швёнтек после того, как сталкер нагрянул на её тренировку на «тысячнике» в Майами.

Ещё раньше в этом году преследованию на турнире в Дубае подверглась британка Эмма Радукану. Оказалось, что тот же человек пытался вступить в контакт с теннисисткой на соревнованиях в Сингапуре, Абу-Даби и Дохе. Ему вынесли запретительный судебный приказ, а WTA отстранила его от посещения своих турниров.

Утраченное чувство безопасности

Исследователи Мишель Пате и Пол Маллен в своей работе «Влияние сталкеров на их жертв» указывают, что у жертв преследования развивается высокая тревожность, проблемы со сном и нарушение аппетита. Почти четверть респондентов признавались в суицидальных мыслях после произошедшего. Спортсмены, столкнувшиеся с навязчивым преследованием, также отмечали у себя симптомы тревожности.

Я спокойный человек, но после этого я начала постоянно оглядываться и беспокоиться. Даже дома я не чувствовала себя в безопасности, – рассказала Карлссон в ходе судебного разбирательства над её сталкером.

Лыжница отметила, что стала тщательно подбирать фото для публикации в соцсетях, чтобы по ним нельзя было отследить её местонахождение.

У Радукану произошёл эмоциональный срыв на корте после того, как она увидела своего преследователя на трибунах. Кларк заявила полиции, что она опасалась за свою безопасность и старалась маскироваться на публике, чтобы не быть обнаруженной.

Бекхэм утверждал, что никогда не встречался с Белл и был обеспокоен её настойчивостью: «Я чувствовал, что письма становились всё более эмоциональными и угрожающими. Эта женщина знала, где я живу. Я чувствовал себя беспомощным и злился, потому что ничего не мог сделать».

Селеш после рокового нападения быстро поправила физическое здоровье, но психологический урон был колоссальным: ей снились кошмары, она боялась выходить на корт в присутствии зрителей. Она страдала от депрессии и РПП, закрылась в своём доме в Колорадо, оборудованном высоким забором, сигнализацией и камерами слежения. В тур она вернулась в 1995 году, и, хотя выиграла AO-1996 и стала бронзовым призёром Олимпиады-2000, успехов уровня старта карьеры уже не снискала.

Комплекс мер

Спортивные организации стараются отгородить атлетов от сталкеров, но область их влияния и ресурсы ограничены. Что касается законодательства, не везде предусмотрены наказания за сталкинг. К примеру, в российском законодательстве такого понятия не существует, а следовательно, нет и официальной статистики. В Великобритании чаще всего выписывают запрет на приближение, в Германии сталкинг уголовно наказуем.

Но проблема распространена во всём мире, и правовые меры – лишь часть её решения. Она требует более масштабного подхода. Сталкеры не просто нарушают границы, они подрывают психическое и физическое здоровье своих жертв. Крайне важно поддерживать здоровые границы и призывать людей обращаться за профессиональной помощью, если они не могут контролировать свои навязчивые идеи или импульсы, чтобы остановить трансформацию фанатского поведения в сталкинг.

Спортсмены имеют полное право устанавливать границы и выражать недовольство навязчивым поведением. Сообщества болельщиков и онлайн-платформы могут вводить правила и механизмы для жалоб на преследование и домогательства, чтобы защитить и фанатов, и самих атлетов. Наконец, чтобы предотвратить превращение фанатской увлечённости в сталкинг, необходимо сочетание информирования общества и юридической ответственности, позволяющее чётко определить разницу между фанатом и преследователем.