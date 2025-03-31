Сергей Оболенский: как русский аристократ стал «отцом» спецназа США

Биография этого человека могла бы стать основой для увлекательного романа, столько в ней ярких приключений и прихотливых поворотов. Русский аристократ, потомок легендарного Рюрика, по праву рождения вошедший в элиту русского дворянства, он в разное время был военным, светским львом, игроком на фондовой бирже, успешным отельером и… создателем американского спецназа.

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Студент Оксфорда стал корнетом Оболенским

Сын князя Платона Сергеевича Оболенского-Нелединского-Мелецкого должен был стать военным, поскольку в этом роду все мужчины носили мундир. Однако, юный Серж поверг в шок своих аристократических родителей, заявив, что желает учиться в Оксфорде экономике и праву. Но когда началась Первая Мировая война, Серж снова удивил всех, вернувшись в Россию и отправившись на фронт добровольцем. Сражался храбро, был награжден Георгиевским крестом, орденами Святой Анны и Святого Станислава.

В годы Гражданской войны сражался на стороне белых. Кстати говоря, именно тогда, в 1918 году судьба свела в киевской тюрьме офицеров Оболенского, Голицына и Гончаренко. Гончаренко впоследствии написал культовую песню про «поручика Голицына и корнета Оболенского».

Это, впрочем, в жизни самого Оболенского был довольно малозначительный эпизод. Убедившись в неизбежном крахе белого движения, он с женой – княгиней Екатериной Барятинской (между прочим, внебрачной дочерью самого государя Александра II) и детьми покидает Россию.

Эмиграция. Корнет Оболенский становится отельером

Между Первой и Второй мировыми войнами в жизни Сергея Павловича Оболенского случилось очень многое. Прежде всего, нужно сказать, что ему очень помогло его экономическое образование и многочисленные связи, которыми он обзавелся, обучаясь за границей. В то время, когда большинство представителей русской эмиграции на чужбине кое-как перебивались, работая шоферами, портнихами, цветочницами, а то и выступая в конном цирке, Сергей Платонович обеспечил своей семье весьма приличный уровень жизни, поступив на службу в одну из британских фирм в качестве торгового представителя и играя на фондовой бирже. Впрочем, с Барятинской он вскоре расстался. У его супруги был прекрасный голос, она смогла сделать карьеру оперной певицы. И примерно в то же время супруги поняли, что их брак был ошибкой. Оболенский уехал в Австралию, где представлял интересы британской фирмы, торговавшей сельскохозяйственными машинами, и вел там вполне аристократическую жизнь с игрой в гольф и охотой на кенгуру. Он снова женился. Невестой тридцатипятилетнего светского льва стала дочь Джона Астора – американского миллионера, основателя всемирно известной сети гостиниц «Астория». Разумеется, Серж Оболенский занялся гостиничным бизнесом. И вновь вполне успешно. В эту же пору он принял гражданство США. Помимо отельного бизнеса Оболенский находит себе массу не менее интересных занятий: он совершает путешествие на Галапагосские острова, где занимается ловлей редких рыб и черепах для океанариума, удачно пробует себя в качестве импресарио балетных трупп, экспортирует вина.

Вторая Мировая. Отельер создает американский спецназ

Когда началась Вторая Мировая война, Сержу Оболенскому стукнуло 50. И вновь, как это уже случилось однажды, он удивил всех, подав просьбу зачислить его рядовым в часть, где готовили диверсантов. Миллионер, успешный предприниматель, солидный господин в брюках со стрелкой поменял комфорт и размеренную жизнь на солдатскую казарму. В школе коммандос курсантов учили ориентироваться на местности, метко стрелять, много внимания уделяли взрывному делу. Оболенский делал успехи. А еще, он перевел на английский советскую брошюру «Спутник партизана» — эта книжица попала к нему в руки от перебежчика из СССР Бармина. В «Справочнике» были прекрасные рекомендации по тактике партизанской войны, подрыву железных дорог, организации засад и прочего, что может понадобиться диверсанту. Советским опытом воспользовались. Командование Оболенского решило создать курсы подготовки офицеров спецназа и привлечь туда Оболенского в качестве одного из преподавателей. Но прежде Сергею Платоновичу пришлось лично освоить все то, что должен уметь американский коммандос. Прыжки с парашютом, управление всеми видами военной техники, включая танки, полеты на глайдере, владение оружием – все это Оболенский постиг в совершенстве. Таким образом корнет, точнее, уже подполковник Управления стратегических служб США Оболенский стал инструктором центра, готовившего агентов для отправки в Европу. К этому времени относится еще одно достижение Сергея Платоновича – он был признан самым старым парашютистом армии США.

Но служба Оболенского не ограничивалась лекциями и практическими занятиями. В 1943 году он был направлен в Алжир, а оттуда на Сардинию. Миссия была в высшей степени секретной – Оболенскому и его группе предстояло тайно добраться до ставки генерала Бассо, командующего итальянскими войсками, и убедить его перейти на сторону армии США, а не поддерживать Муссолини. Все получилось блестяще, отчасти и потому, что в ставке Бассо Оболенский обнаружил племянника своего давнего петербургского знакомца графа Греппи. Как рассказывали очевидцы, после этого «миссия превратилась в светское мероприятие», так дружелюбны стали итальянцы.

Еще одно секретное задание было связано с подготовкой высадки союзных войск в Нормандии. Перед этим на континент из Британии предстояло переправить несколько оперативных групп. В составе одной из них во Францию переправился и сам Оболенский. Вновь миссия увенчалась полным успехом.

Вскоре после этого Оболенский оставил службу – годы давали знать о себе – и вновь занялся отельным бизнесом. Умер он в 1978 году в штате Мичиган.