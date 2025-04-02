Девушка актера смогла спасти его и еще десять тысяч человек от рабства

Из Таиланда третий месяц приходят сообщения об освобождении людей, которых держали в рабстве в мошеннических центрах у границы Мьянмы. За четыре года в Мьянму вывезли более сотни тысяч человек, похищенных в разных странах Азии. Их держат в неволе и заставляют работать на преступников. Таиланд и Китай всерьез занялись борьбой с новоявленными работорговцами лишь в январе, когда бандиты похитили в Бангкоке китайского актера.

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Китайского актера Ван Сина заманили в Таиланд под предлогом съемок фильма

Хотя китайский актер Ван Син регулярно снимался в сериалах и кино, его трудно назвать большой знаменитостью. Он не мог позволить себе агента, поэтому работу приходилось искать самому. В декабре Ван Син наткнулся на подходящее объявление в WeChat — популярном китайском мессенджере, напоминающем Telegram. Крупная медиакомпания из Таиланда искала актеров для криминального фильма про полицию и гангстеров. Съемки начинались в январе в Бангкоке.

Несколько лет назад Ван Син уже работал на проекте со съемками в Таиланде и решил попробовать еще раз. Он откликнулся на объявление, обсудил детали и отправил для кастинга видео, которые ему помогла снять Цзяцзя — его девушка, с которой он встречался три года. Координатор ответил Ван Сину, что его берут, и прислал билет в Таиланд. Лететь нужно было 3 января.

Самолет приземлился в Бангкоке рано утром. В аэропорту Ван Сина никто не ждал: его заранее предупредили, что планы изменились и теперь нужно ехать в Мэсот — город почти в 500 километрах от Бангкока. Ван Син на свои средства нашел водителя, который взялся его довезти за 5 тысяч батов (около 15 тысяч рублей).

Путь занял несколько часов. Пока Ван Син ехал, ему то и дело приходили сообщения от Цзяцзя. Происходящее нравилось девушке все меньше. Ван Син успокаивал ее, говорил, что все в порядке, и время от времени присылал координаты на карте. В Мэсоте он пересел в другую машину — серый пикап Toyota, который прислали за ним организаторы. Последнее сообщение пришло, когда автомобиль подъезжал к реке на границе Таиланда. После этого его телефон замолчал.

Актер пропал на границе Мьянмы, где действуют центры современных работорговцев

Цзяцзя пыталась звонить, но Ван Син не снимал трубку. В полиции ей сказали, что ничем не могут помочь, и посоветовали обращаться в посольство. Девушка обзвонила китайские консульства в Таиланде, но там тоже не горели желанием отвечать. Особенно когда речь заходила о Мэсоте.

У Мэсота в Таиланде дурная репутация. Этот город находится на границе с Мьянмой — государством, относящимся примерно к той же категории, что и Сирия, Сомали или Южный Судан. В стране больше 70 лет идет гражданская война, центральные власти не контролируют почти ничего, а за регионы сражаются боевики различных группировок.

Беззаконием пользуются китайские банды. На севере действуют нелегальные шахты, где добывают редкоземельные металлы, южнее находятся гигантские плантации опиумного мака и предприятия, на которых готовят героин и синтетические наркотики — промышленными методами и совершенно не скрываясь. А по ту сторону реки от таиландского Мэсота — так называемые скам-центры, где держат в рабстве десятки тысяч похищенных людей.

В китайских соцсетях можно найти сотни историй, похожих на случай Ван Сина. Как правило, молодому человеку предлагают выгодную работу в одной из стран Юго-Восточной Азии или даже просто в Юньнане — китайской провинции на границе Мьянмы. Он откликается, едет на встречу с работодателем и бесследно пропадает. Если повезет, потом родственники узнают, что он попал в неволю.

«Он тайно нашел способ сообщить нам координаты центра. Сказал, что только что туда попал и уже собирался звонить в полицию, но его выдали соседи. На него надели наручники и стали бить электрическими дубинками и водопроводными трубами. Потом он был месяц прикован наручниками к окну», — из поста в китайской соцсети.

«Кто-то в интернете сказал ему, что в Юньнане ему будут платить больше. 27-го числа он уехал в Юньнань. В последний раз он сообщал о своем местоположении в городе Цзинхун, провинция Юньнань. 1-го числа он отправил сообщение в WeChat со словами: "Я не могу вернуться". Его бабушке 80 лет, она каждый день плачет», — из поста в китайской соцсети.

Похищенных людей заставляют работать на мошенников, пытают и разделывают на органы

В отличие от наркоторговли, скам-центры — относительно новый вид криминального бизнеса. Еще недавно банды, орудовавшие в тех местах, предпочитали зарабатывать на игорном бизнесе. Десять лет назад в приграничных городах Мьянмы, Лаоса и Камбоджи строили помпезные казино, рассчитанные на то, чтобы обчищать карманы доверчивых туристов.

В 2020 году разразилась пандемия COVID-19, и туристов почти не осталось. Чтобы удержаться на плаву, банды, контролировавшие казино, переключились на другой источник заработка — мошенничество в интернете. Мошенники создают поддельные аккаунты в приложениях для знакомств и соцсетях, заводят знакомства с иностранцами, а когда те попадают на крючок, под разными предлогами выманивают тысячи, а то и десятки тысяч долларов или евро.

По-китайски этот метод называют «забой свиньи». Свинья в данном случае — это влюбленный идиот из США или Европы. Сначала его «откармливают», пока он не достигнет нужной кондиции, а потом «пускают на мясо».

Мошенничество оказалось неожиданно прибыльным занятием. Но чтобы поставить дело на широкую ногу, требовались люди. Людей для работы в скам-центрах стали искать в Китае, других странах Азии и даже в Африке. Их обманом заманивают в Мьянму или Камбоджу, отбирают телефон и паспорт, после чего держат в неволе и заставляют проворачивать мошеннические схемы по 15 часов в день.

Те, кому удавалось вырваться, рассказывают, что за неповиновение и невыполнение нормы людей в скам-центрах пытают: неделями держат в темноте, избивают, бьют током, могут сломать ноги. Провинившимся угрожают, что их разделают на органы. И это не всегда пустые слова: есть по крайней мере один подтвержденный случай, когда произошло именно это.

Один из похищенных — тоже, как и Ван Син, актер из Китая, — утверждает, что на его глазах расстреляли четырех человек, которые пытались поднять бунт. Он вернулся на родину только благодаря матери: она продала дом и заплатила выкуп, который требовали бандиты.

О похищенном актере и его девушке, отправившейся его искать, узнал весь Китай

Спустя два дня после исчезновения Ван Сина стало ясно, что власти не помогут. В полиции его брату сообщили, что смогут заняться этим делом в лучшем случае через неделю. А если не повезет — через месяц. В конце концов, он не один такой — похищенных только в Китае десятки тысяч.

Тогда Цзяцзя решила рассказать обо всем в соцсети.

«У нас осталась только одна надежда — что сила интернета поможет усилить наши голоса», — написала девушка.

Через несколько часов она села в самолет и сама полетела в Таиланд — искать Ван Сина.

Пока она ходила по отделениям полиции и посольствам в Бангкоке, ее пост читали все больше людей. Ван Син — не особенно большая знаменитость, но посты его девушки увидели и перепубликовали настоящие китайские звезды.

Хештег, который создала Цзяцзя, собрал более 500 миллионов просмотров, так что скоро об исчезновении актера говорил весь Китай.

Неизвестно, что именно происходило за кулисами в этот момент, до кого достучалась Цзяцзя и что об этом знали власти Китая. Но что-то определенно происходило, потому что к концу дня полиция в Таиланде не просто стала сговорчивее — поиски Ван Сина превратились в ее главную задачу, к которой заодно привлекли и армию.

7 января, на четвертый день после исчезновения Ван Сина, власти Таиланда и Китая объявили, что его нашли и на самолете правоохранительных органов везут в Бангкок.

Власти Таиланда за два дня нашли и спасли китайского актера от похитителей

Таиландская полиция так и не рассказала, как ей удалось так быстро найти Ван Сина. В китайских соцсетях встречается мнение, что власти Таиланда просто заплатили бандитам выкуп — два миллиона юаней. И не распространяются о деталях, потому что такие условия поставили боевики, контролирующие город на той стороне границы.

Когда Ван Сина привезли в Бангкок, он был обрит налысо. Актер вышел к журналистам и поблагодарил всех, кто помог его спасти. Сопровождавший актера сотрудник таиландской полиции шепнул, что нужно сказать спасибо лично премьер-министру и добавить, что Таиланд совершенно безопасен для туристов из Китая. Ван Син послушно повторил за ним.

Таиландские власти всерьез беспокоились, что шумиха из-за похищения актера напугает жителей Китая и они не поедут отдыхать в Таиланд. Это могло обернуться гигантскими убытками для всей страны.

Позднее Ван Син рассказал, что из Мэсота его на лодке перевезли в Мьянму — причем тоже не бесплатно, лодочник взял две тысячи батов. На той стороне актера ждали вооруженные люди. Только тогда он понял, что дело плохо. Но не сопротивлялся — было страшно.

Первые дни его и еще десять мужчин из Китая — всех тоже обрили — держали в первом здании скам-центра. Затем перевели в другое, где было уже 50 человек. Их учили быстро печатать на клавиатуре компьютера. Похищенные из других стран, по слухам, находились в другом здании, куда Ван Сина не водили. До мошенничества дело не дошло.

С января из Мьянмы спасли десять тысяч человек, но скам-центры продолжают работать

Спасением Ван Сина дело не ограничилось. На этот раз власти Таиланда и Китая взялись за мошенников всерьез. Фирму, которая была формальным владельцем скам-центра, ликвидировали, а главаря банды схватили и вывезли в Бангкок. Он оказался выходцем с юга Китая, известным под прозвищами Золотой Тигр и Нефритовый Босс. Кроме него, за решетку попали десятки бандитов, замешанных в этом бизнесе.

Лидеров повстанцев, которые контролируют приграничный район Мьянмы, объявили в розыск. Вскоре несколько группировок боевиков под давлением Китая и Таиланда стали самостоятельно освобождать похищенных иностранцев, которых держали в скам-центрах. Освобождены уже около десяти тысяч человек.

Таиланд отключил электричество и интернет в нескольких приграничных районах Мьянмы, где располагается особенно много скам-центров. Поставки топлива в эту страну тоже ограничены.

Но банды не сдаются: некоторые скам-центры перебазировались вглубь страны, другие перешли на генераторы — гул работающих моторов Илон Маск — теперь мошенники используют Starlink, который из Таиланда не отключишь.

Тем временем Ван Син пришел в себя, отрастил волосы и снова снимается на телевидении. Недавно пользователи китайских соцсетей умилялись кадрам со съемок, в которых он участвует. На них Цзяцзя снова с ним и на видео заботливо поправляет ему воротник. Если бы не она, вырваться из неволи не удалось бы ни ему, ни тысячам других похищенных.